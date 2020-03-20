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 На Закарпатті правоохоронці запобігли спробі вивезення 80 тисяч медичних масок за межі України, - Нацполіція

На Закарпатті поліцейські і митники запобігли спробі вивезення 80 тис. медичних масок у країни Європейського союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Правоохоронці отримали інформацію про те, що через митний пост "Чоп" Закарпатської митниці збираються переправити медичні маски, які зараз заборонені на експорт. Сьогодні, 20 березня, під час проходження митного контролю в автомобілі було виявлено 80 тис. медичних масок, які намагалися вивезти в країни Європейського союзу", - сказано в повідомленні.

Так, протоколом огляду місця події товар було вилучено, а матеріали справи передано у слідчий відділ для надання правової кваліфікації дій представника комерційної структури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічного запасу масок для лікарень Києва вистачить на 7-10 днів, - перший заступник голови КМДА Поворозник

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183193
 
 
 Топ коментарі
 
Один друг президента вивіз із України маски, другий підняв ціни на авіабілети. І тільки Порошенко - мародер проклятий.На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7361
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Вивіз масок є монополією зевлади.
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Предприниматели!
Вот это и есть самые настоящие хохлы.
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Все конфисковать и штраф такой что бы годами выплачивал !!! Это не предпринимаель-- урод моральный На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2776
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Я это понимаю.
Во все времена, люди пытались заработать денег на бедах других людей...
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А шо,в Италии есть тоже лохи,за такие деньги покупать маски,?
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Що тобі ті хохли.В Австралії лише в одному штаті зафіксовано більше 100 випадків кражі туалетного паперу із громадських вбиралень. Вірус і дефіцит творять бал.
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Я ведь не в Австралии живу поэтому и оценивать действия австралийцев не хочу.
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Раньше были сигареты,а теперь маски.Контрабанда вечна!
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радуцького затримали? чи тільки протокол склали?
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Радуцкий успел продать до запрета...формально с точки зрения закона ничего не нарушил, а так - мерзавец, конечно.
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"При 300: прибутку, немає такого злочину на який би не пішов бізнесмен"
Якийсь там Маркс.
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Один друг президента вивіз із України маски, другий підняв ціни на авіабілети. І тільки Порошенко - мародер проклятий.На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7361
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А ШО??? Сколько ЗЕли ЗЕлени отстегнул???
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Надеюсь виновных расстреляли ? При попытке к бегству?
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Да нет, Поощрение в виде 1 ляма баксов.Ему бедолаге тоже поделиться нужно.
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Так же и в 37 Голодомор такие суки устроили.
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А вывоз сигарет,монополия Пеци?
Ребята,вы сводите уже концы з концами,уже догадываетесь хто нами правил и правит,и возможно будет еще править.
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А вы купите тест и сделаете его себе сами или нужнее как минимум врач, средства защиты и т.д. и т.п. К тому же "лишние" деньги Андрей передаст в ближайшую клинику на закупку средств защиты. Можете потом проверить.
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Новая тема, маски вместо сиг, по 20 кантрабандистов за день. Потом будут рассказывать про то что перекрыли канал вывоза масок в сигаретах. Это как рожи пойяманых расеянцев в кубика с паспортами в кубика без имён и фамилий, все в кубика.
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национальная солидарность? - нет, не слышали....

На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 167
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Ось і знайшлися маски з усіх аптек області)
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Закарпатская рагулятня как всегда в своем репертуаре .
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А кто там на Закарпатье контрабандой обычно занимается?
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А кто там на Закарпатье контрабандой обычно занимается?

Малазийцы На Закарпатті правоохоронці запобігли спробі вивезення 80 тисяч медичних масок за межі України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4977
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Ой-ей... Читаю и рыдать хочется - мусора типа ЧЕТКО СРАБОТАЛИ !!!! А что по факту? По факту человек купил маски и вез в другую страну. Это что, маски у нас теперь приравнены к национальному достоянию? Тьфу !
Читать такое стыдно.
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Та дозвольте зараз цигарки вивозити і бухло і ніхто на маски не поведеться.
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