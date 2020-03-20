 На Закарпатті правоохоронці запобігли спробі вивезення 80 тисяч медичних масок за межі України, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Правоохоронці отримали інформацію про те, що через митний пост "Чоп" Закарпатської митниці збираються переправити медичні маски, які зараз заборонені на експорт. Сьогодні, 20 березня, під час проходження митного контролю в автомобілі було виявлено 80 тис. медичних масок, які намагалися вивезти в країни Європейського союзу", - сказано в повідомленні.

Так, протоколом огляду місця події товар було вилучено, а матеріали справи передано у слідчий відділ для надання правової кваліфікації дій представника комерційної структури.

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