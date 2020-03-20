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Все про:карантин (577) дипломати (239) Кулеба Дмитро (266) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Один український дипломат за кордоном інфікований коронавірусом, у трьох - підозра на захворювання, - Дмитро Кулеба

В одного з українських дипломатів діагностовано коронавірус, троє мають підозру на захворювання.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, в одного з наших співробітників за кордоном вже діагностовано коронавірус, і він проходить у досить складній формі. Але стан нашого колеги стабільний. В іншому дипломатичному представництві троє співробітників мають підозру на коронавірус і перебувають в ізоляції", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що для нього дуже важливо зберегти життя і здоров'я дипломатів.

"І головне зберегти їх як представників держави на місці для того, щоб допомагати іншим громадянам", - підкреслив глава МЗС.

Читайте також: Зараз відбувається наймасштабніша в історії України зовнішньополітична операція: пошук допомоги в боротьбі з коронавірусом триває на всіх рівнях, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183192
 
 
 Топ коментарі
 
Везіть їх в Україну, нічого страшного вже....
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Негайно повернути в Україну і помістити у районну лікарню.
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вдень замкнуті(для відвідувачів), а в ночі по борделях і стрипклубах
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посольства України за кордоном - це вкрай замкнені мікросуспільства , які знаходяться в одному офісі.
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Негайно повернути в Україну і помістити у районну лікарню.
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вдень замкнуті(для відвідувачів), а в ночі по борделях і стрипклубах
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їм заборонено. Люди на 3-4 місяць роботи в посольстві починають дуріти.
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Які складаються зараз із слуг народу Коломойського.
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бесстрашные герои
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Везіть їх в Україну, нічого страшного вже....
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всіх терміново в Почаївську лавру Один украинский дипломат за рубежом инфицирован коронавирусом, у троих - подозрение на заболевание, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 8224
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В Китаї пропонували спалювати. Але в Україні це не найгірша халепа, яка вбиває пенсіонерів. От, наприклад, пенсіонери хворіють, їм не вистачає грошей на вітаміни, ліки, відпочинок чи на санаторій. В місцях їх проживання антисанітарія з болячками. Тому вони раніше вмирають. Хто відповідає за це? Уряд. Уряд обмежує дохід пенсіонерів, та і інших людей. Український уряд страшніший за коронавірус. Тому коронавірус - це український уряд, - діє так само - вбиває, переважно пенсіонерів.
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В Чехии если вышел без маски на улицу,штраф 20 000 крон.
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иди далеко со своими откормленными блатными дипломатами. народу не интересно. а вот какого черта запустили кучу народа из очагов без карантина это уже преступление.
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