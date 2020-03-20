 Один український дипломат за кордоном інфікований коронавірусом, у трьох - підозра на захворювання, - Дмитро Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На жаль, в одного з наших співробітників за кордоном вже діагностовано коронавірус, і він проходить у досить складній формі. Але стан нашого колеги стабільний. В іншому дипломатичному представництві троє співробітників мають підозру на коронавірус і перебувають в ізоляції", - сказав Кулеба.
Міністр підкреслив, що для нього дуже важливо зберегти життя і здоров'я дипломатів.
"І головне зберегти їх як представників держави на місці для того, щоб допомагати іншим громадянам", - підкреслив глава МЗС.