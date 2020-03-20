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 Політика України
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 Майже 30 тис. громадян повернулися в Україну і ще стільки ж очікують, - глава МЗС Кулеба

Майже 30 тис. громадян уже повернулися в Україну, ще 30 тис. очікують можливості повернутися на батьківщину.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже майже 30 тис. повернулися в Україну і ще приблизно стільки ж наших співгромадян очікують на повернення. Ми щодня займаємося тим, щоб вони не просто поверталися, а щоб це відбувалося безпечно, і щоб здійснювались необхідні заходи контролю", - сказав чиновник.

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Кулеба зазначив, що, наприклад, у п'ятницю в МЗС України знайшли рішення для повернення українців зі Шрі-Ланки. Крім того, шукали шляхи повернення українців з острова Балі, Перу.

"Мені важко зараз сказати, скільки саме часу це займе, але ми шукаємо рішення, які допоможуть всім нашим громадянам опинитися в безпеці, і ті з них, хто захочуть повернутися в Україну, щоб вони мали таку можливість", - підкреслив міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183190
 
 
 Топ коментарі
 
Везіть іще, в Україні ще замало рознощиків коронавірусу!
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Если бы этих людей поместили в карантин на две недели и провели каждому тест на коронавирус, никаких вопросов бы не возникало.
Но ведь им в лучшем случае, температуру замеряют.
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"Добро пожаловать в цирк!"
Почти 30 тыс. граждан вернулись в Украину и еще столько же ожидают, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 7004
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Везіть іще, в Україні ще замало рознощиків коронавірусу!
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коментар відмічено як спам  
 
Карачун тебе церетели (с)
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Если бы этих людей поместили в карантин на две недели и провели каждому тест на коронавирус, никаких вопросов бы не возникало.
Но ведь им в лучшем случае, температуру замеряют.
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осталось найти то руководство страны, которое это умеет делать, а не просто хочет
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Вот и меня этот факт раздражает...нахера было это Санжарское шоу с полицией, поллюцией, БТРами, автобусами, здравминистром, менестрелями, и бубочкой зеленским в роли президента... вот нахера это все было, если сейчас туристы прут из зон поражения фактически бесконтрольно... какой-то термометр в лоб сунули, отметили отсутствие аномальной Т, и решили, шо все здоровы... как-то всё через жопу с мая поошлого года... со смефуёчков переключаемся на грусть... тоже шоу...
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А голосовали они за петьку, армия ботов которого готова их в ведро слить как помои... А как Петеномику (экономику) спасать - так они были в почёте.
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а принимают их без карантина те, которые голосовали против Петьки
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а что-то не пойму, а зачем тогда карантин ввели?
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шо та вы разгулялись хлопцы карантиненяне....
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И кто трындит? Кулеба или же "не лох", который рассказывал что вернулось уже 50 тысяч?
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Аккурат к окончанию срока государственного карантина...
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людей привозят, а зерно вывозят. Вот так и делали в 33м.
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Их должны изолировать на 40 дней! И только потом здоровых можно выпускать в Украину! Это вопрос государственной безопасности!
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Тестування де і коли вони будуть проходити?
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Значит беда может подстерегать везде. Самоизоляция не метод борьбы с эпидемией, потому как большинство людей принадлежит к пох...истам, им плевать на себя, на родных и тем более на незнакомых людей.
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И их всех сразу же на 2 недели на карантин, правда же ж?! 😞
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Бл*дь из за этих ЗАРОБИДЧАН и ГАСТРОЛЕРОВ все ляжем,нахрена тогда закрывать границу если тысячи непонятно каких особей завозят в страну ,просто пз...
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Cпасибо! А мозг включить и всех кто за рубежом оставить на карантине в стране пребывания не додумался. Зато всех завозят десятками тысяч, а из них половина безсимптомных носителей.
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Здорові нехай залишаються закордоном, а додому повертати лиш інфікованих, бо у нас найкращя медицина, ну і хоть уже дома поховають, щоб потім невезти з чужини
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