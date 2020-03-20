 Майже 30 тис. громадян повернулися в Україну і ще стільки ж очікують, - глава МЗС Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже майже 30 тис. повернулися в Україну і ще приблизно стільки ж наших співгромадян очікують на повернення. Ми щодня займаємося тим, щоб вони не просто поверталися, а щоб це відбувалося безпечно, і щоб здійснювались необхідні заходи контролю", - сказав чиновник.

Читайте також: В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС

Кулеба зазначив, що, наприклад, у п'ятницю в МЗС України знайшли рішення для повернення українців зі Шрі-Ланки. Крім того, шукали шляхи повернення українців з острова Балі, Перу.

"Мені важко зараз сказати, скільки саме часу це займе, але ми шукаємо рішення, які допоможуть всім нашим громадянам опинитися в безпеці, і ті з них, хто захочуть повернутися в Україну, щоб вони мали таку можливість", - підкреслив міністр.

Читайте також: Один український дипломат за кордоном інфікований коронавірусом, у трьох - підозра на захворювання, - Дмитро Кулеба