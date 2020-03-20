 Об'єднуємо зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення і повертаємо літаком із Риму 125 українців, - Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Конте

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад трьох тисяч італійських громадян.

Володимир Зеленський і Джузеппе Конте погодилися з важливістю координації зусиль щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених спалахом коронавірусу.

Окремо було відзначено важливість безперебійного транспортного забезпечення торгівлі між країнами, зокрема постачання харчів, медичних препаратів та обладнання. Сторони домовились об’єднати зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення між Італією та Україною через обмеження, запроваджені низкою транзитних країн.

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Глава держави висловив подяку уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Окремо обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня.

Президент також поцікавився станом справ у засудженого в Італії українця Віталія Марківа, передав йому вітання та побажав залишатися здоровим.

Додатково, враховуючи значний досвід Італії у боротьбі з коронавірусом, Володимир Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров’я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі.

Сторони також обговорили заходи з продовження політичного діалогу на найвищому рівні та реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Італійської Республіки 7 лютого 2020 року.

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