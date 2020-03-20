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 Політика України
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Все про:Зеленський (4865) Італія (432) карантин (577) Конте Джузеппе (14) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Об'єднуємо зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення і повертаємо літаком із Риму 125 українців, - Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Конте

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад трьох тисяч італійських громадян.

Володимир Зеленський і Джузеппе Конте погодилися з важливістю координації зусиль щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених спалахом коронавірусу.

Окремо було відзначено важливість безперебійного транспортного забезпечення торгівлі між країнами, зокрема постачання харчів, медичних препаратів та обладнання. Сторони домовились об’єднати зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення між Італією та Україною через обмеження, запроваджені низкою транзитних країн.

Також читайте: В Італії кількість жертв від СОVID-19 перевищила кількість померлих у Китаї

Глава держави висловив подяку уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Окремо обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня.

Президент також поцікавився станом справ у засудженого в Італії українця Віталія Марківа, передав йому вітання та побажав залишатися здоровим.

Додатково, враховуючи значний досвід Італії у боротьбі з коронавірусом, Володимир Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров’я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі.

Сторони також обговорили заходи з продовження політичного діалогу на найвищому рівні та реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Італійської Республіки 7 лютого 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183188
 
 
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Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!
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Как прилетят, сразу всех на карантин, а не отпускать в город.
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Тебе днем отвечали.Тролль,или с памятью туго стало ？
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Слухайте, а на фіга взагалі оці карантини?
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навіть "не випадково" - а сто відсотково!!!!! ))))
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Зеленский ,ты занимаешься ХЕРНЁЙ ,надо вводить чрезвычайное положение и ставить олигархов и ВСЁ остальное ворьё в стойло или мы можем просто просрать ВСЁ !!!
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''ставить олигархов и ВСЁ остальное ворьё в стойло или мы можем просто просрать ВСЁ''

Це жарт?
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В Италии более полмиллиона украинцев.
125 из них привезут в Украину... И это будет суперпиар Зеленского...
Какоё он великий, молодец и думает про украинцев...
Привезёт аж 0.03 % граждан Украины из Италии, но пиар будет на все 100%
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потенциальных разносчиков - это ЗЕпобеда !
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може і кожний...бо з самого епіцентру захворювання (Италія вибилася в лідери по числу смертей від цієї пошесті..)...та ви це і без мене знаєте...
тобто в теорії це може бути кожен...
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Нахріна він собі могилу копає ? Він же кінче гірше яника...
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у нас президентом феерический квартальный ублюдок.
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Из Бергамо только в морг... Там, в Ломабардии, реально ужас. Не успевают сжигать и кремировать умерших, развозят трупы в соседние регионы Италии, что бы там уже закапывать или кремировать.
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шо,метро продлят до милана? Объединяем усилия для разблокирования товаротранспортного сообщения и возвращаем самолетом из Рима 125 украинцев, - Зеленский провел разговор с премьером Италии Конте - Цензор.НЕТ 5937
а как еще можно разблокировать товаро-транспортное сообщение с италией?
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с парашютами сбрасывать ящики с товаром.
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Уже рассказывал но повторюсь анекдотом ссср .... КГБ звонит Хрущеву--- Н.С. тут ваш сын напился и плохо себя ведет заберите его пожалуйста домой . Хрущов - а что он делает ? КГБ- пристает к охране Мавзолея что бы они завернули ему мумию Ленина .Хрущов --- вот алкаш чертов взял моду когда напьется всякую дрянь домой тащит.!
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Абсолютно неконтролируемый завоз потенциально заражённых тысяч граждан + полное отсутствие организованного сопротивления эпидемии. Это сознательный саботаж.
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все страны так делают. Польша завозит своих граждан из Англии например.
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И как? На вокзале разбредаются кто куда?
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Більше інфікованих- ціль пліснявих. І це все на залишки бюджету. Скоро почуємо, як Оманський буде просити гроші у фуйла
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Дибиллл, разблокируй экономику Украины, бо через месяц узнаешь шо такое Венесуэлла
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Рисковать жизнями миллионов граждан ради спасения сотен,может только идиот или....
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Хто небудь розуміє що взагалі відбувається?
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граждане, попавшие в трудную ситуацию, возвращаются домой.
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А може посто піар нє? З потенційною небезпекою заразити купу інших
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Ватаноїди вибрали собі президента , зєлєнського.
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ну це не факт....просто це логіка - куди тікати з Ломбардії українцю? - тільки додому
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Этот имбицил сам вирус завозит в Украину и ухудшает ситуацию! При испанке придумали метод лучший в истории по остановке вируса - это на 40 дней всех приезжих изолировать! Украине давно пора было разработать план на случай эпидемии биологического оружия! Нужно иметь план на случай любой ситуации эпидемии и пандемии.
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сраный зельоный хайп на мнухе.
мнухой занят весь нарид(это исключение в терминологии.ибо не разделяю наш народ на зэбилов и прочих)
а ведь война 6ой год..........(приевет пете)
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Макаронники только рады спихнуть более сотни людей со своей шеи. Италия уже переплюнула Китай, в % соотношении, по числу умерших от пандемии и по числу инфицированных. Но для Янелоха главное картинка, шо типа оно вернуло, а сколько из них потенциальных носителей вируса оно не понимает
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Кароче звездец экономике капитальный... не надо быть финансовым гением что б догадаца что последствия для и так слабой экономики Украины, да ещё с этим клоунским Шапито 95 отребьем будут просто ужасными...повезло тем у кого есть огороды, остальные будут батрачить за жрачку в прямом смысле ..
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