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Все про:карантин (577) Київська область (1147) COVID-19 (1343) коронавірус (105) Володін Василь (2)

 Третій випадок зараження коронавірусом підтверджено в Київській області

У Київській області зафіксовано третій випадок зараження коронавірусом.

Про це тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно стало відомо про третій підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Київській області. Прошу всіх дотримуватися суворого карантину та не піддаватися паніці", - написав Володін.

Він додав, що сьогодні представники Київської ОДА побували у Києво-Святошинській центральній районній лікарні, що у Боярці.

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"Впевнилися, що умови роботи там нормальні. Приміщення має нове обладнання. Засобами індивідуального захисту та розчином для дезінфекції медперсонал, на перший час, забезпечений.
Нові надходження будуть найближчим часом, про що повідомлю додатково", - зазначив Володін.

За його словами, питання із доставлення медиків у лікарню в області також вирішили. 

Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, в Україні зафіксовано 26 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Коронавірусна хвороба зафіксована: Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 2 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний); м. Київ - 3 випадки.

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Третій випадок зараження коронавірусом підтверджено в Київській області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183186
 
 
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А в нас в минулому році закрили дві лікарні, одна з яких саме була інфекційна. Сказали "реформа", оптимізація патамушта денег нет.....
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когда у власти слуги чужого народа.... Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области - Цензор.НЕТ 1646



Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij)

@Holobutsky

·35 мин

І про маски: в стрічці ФБ трапляється дедалі більше фото масок виробництва України, що їх купили чи видали по всьому світу: от ці, скажімо, люди купили в Італії та отримали безкоштовно в Ізраїлі.

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области - Цензор.НЕТ 5343

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области - Цензор.НЕТ 5572
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Понеслась. Кто у власти тут не имеет значения, коронавирусу похрен Так что давайте жить дружно Третій випадок зараження коронавірусом підтверджено в Київській області - Цензор.НЕТ 2045
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Дружно с кем?Мы с британцами не ссорились?А может ты не из Британии?😂😂
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