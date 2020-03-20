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 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (83) Держстат (91)

 ВВП України за Зеленського почав скорочуватися

Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) в 2019 р порівняно з 2018 роком збільшився на 3,2%. При цьому в 4 кварталі зростання ВВП становило лише 1,5%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держстат.

ВВП України за Зеленського почав скорочуватися 01

У 2018 році ВВП України виріс на 3,4%.

Дивіться також: ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183185
 
   
 Топ коментарі
 
Так всё закономерно. Почему когда нанимают даже голимый офисный планктон пишут опыт работы от 1 года. А когда выбирают президента об этом забывают! ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 3228
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Причем тут короновирус он только неделю в Европе и в Украине!
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так оцей звездець - це тільки початок?
хоча, чого прикидатись - я знав
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а схід сонця, а реакція заміщення, а двостопний ямб?
хіба це не злочини проти людяності?
чому досі не сидять всі топ-броненосці Бразилії?
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Адвокат с вас никакой. Да и без надобности. Надо просто снять шоры с глаз и бросить бухать. Там где Петя был молодцом, ему спасибо. Где проявил слабость и трусость, надо так и говорить. 73% не все поклонники Голобородько. Но трудно разговаривать с теми, кто "устал" от войны сидя на диване. А еще труднее понять, почему недобитые рыги и при Пете не прятались. И сам Петя с Кернесом ручкался
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А речь ваащет за ввп идёт ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 3609. И как пороху с "А Луценко? А Гонтарева? А Аваков?А псевдореформа судов? И ни одного посаженного топ-предателя и топ-коррупционера." -
- удавалось его поднимать ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 8892. Загадка
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Хороший хозяйственник еще не значит хороший политик. Особенно когда кореша с ПР. Иначе почему Порох Зели выборы слил?. Про то что Петю мочили все враги это правда, а кто ему мешал врагов мочить?
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Тааак...! Тоисть Порох не собирался узурпировать власть? И полная поддержка миром Украины при Порохе = плохой политик? Порох не мочил - законы? Не?
Ну ничего, теперь имеем неполитика, нехозяйственника, нелоха -"Слугу Каломойши ТМ" ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 5462
Ну я лично доволен ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 2743, лично мне - всё "ПоПриколу", собсно как и обещал ГлавЗебил ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 6894
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а аваков-то тут при чем?)) хоть научись отсекать бред г+г)
аваков пришел от Йули - в НарФронт.. смотрящим и посажен по квоте НарФронта в кресло министра.
И Порох никак не мог его убрать - хотя бы по причине того, что ен имел большинства в ВР, которая назначает и снимает мин МВД
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С остальным согласен? Что до Авакова. Его после скандала с рюкзаками могли легко в отставку отправить. НФ к тому времени уже ходячий труп был, не стал бы он из-за Авакова на досрочные выборы идти
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Петя не винний у тому що кількість людей з мізками молюска доходить до 73%.
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у 25% граждан хватило же мозгов фильтровать льющееся из телевизоров пропагандиское дерьмо
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ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться/ Гражданин Израиля -военного союзника Путина -Коломойский указал слугам куда вести Украину. Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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Ruslan

Так вот чего не хватало простому нароту™ для счастья - феерического рас..здоса, так, чтобы всё в хлам.

Ukrinform

Рейтинг щастя: Україна піднялася за рік за 10 позицій https://ukrinform.ua/rubric-culture/2900772-rejting-sasta-ukraina-pidnalasa-za-rik-za-10-pozicij.html…


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Україна посіла у рейтингу найщасливіших країн світу 123 сходинку, що на 10 позицій краще порівняно з минулим роком.

ЗЕбилам реально не хватало ЗЕльоного Клоуна для счастья ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 1403
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вопрос - на каком месте Украина будет в 2020 году.. а то зебилы массово офигевать начали - увидев счета по коммуналке и цену на лук в Сильпо (уже 18..20 грн) ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 843
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Вовка будь мужиком, вместе со своей шоблой бездарей-слуг съе...бись. Страной руководить не х..ем по роялю стучать. Где посадки, где рост экономики ?
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почему бездарей? они успешно выполняют свою задачу по убийству Украины.
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какие посадки, зебилятко? Для "посадок" нужны документальные материалы, а не высеры бородатого барыги на ютубе.
Какой рост экономики? У тебя давно зарплата/доход повышался? Для этого нужно работать, и работать в поте лица, и уметь работать. А ты выбрал актера на роль менеджера - пожинай плоды, чо
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Яценюк каже, що по року дкржбюджет недоотримає 200млрд.грн надходжень з запланованих трильон двісті... Що вже терміново потрібен секвестр...
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ЗЕ при Пороху "все знав" , "все бачив". Хто де скільки краде, хто наживається на війні! А тепер... Осліп, оглух і онімів? Оце вірус...ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 7947
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вітя, тут ти правий на сто відсотків: в тому, шо зюзя - тупе мудило, винуватий Порошенко
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ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ И ЕГО СВОРА ПРОСРАЛИ ВСЕ-----ЭКОНОМИКУ,БОЕВОЙ ДУХ АРМИИ,ПОТЕРИ ВОЗРОСЛИ,ВВП ПАДАЕТ и т.д. **** УХОДИ !!!!!!!!
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А что Порошенко папа зюзя? Вот это новость! Теперь всё стало на свои места.
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потому что
73% малороссов без мозгов,
а у Пороха мозги есть
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Україна посіла у рейтингу найщасливіших країн світу 123 сходинку, що на 10 позицій краще порівняно з минулим роком.

Порох, при тебе было скучно, а при Клоуне - весело
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а какое отношение этот придуманный термин имеет к благосостоянию народа?
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тут речь идет о т.н. ввп. это ведь дурилка для лохов и тупая отмазка для реформистов.
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шо, ищем свой, особый путь, да? Иди-ка ты на рассею с такими альтернативными мыслишками, зебилятко
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зебіл, тобі, видать, трускавецьких курсів було замало, щоб підняти ІQ...
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Прямо пропорційний. Проте судячи з питання, ти і моєї відповіді не зрозумієш. Цікавий випадок. Скажи а яка в тебе освіта і скільки тобі років?
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Цензор, сколько ж тебе Петро заплатил за такой заголовок))
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Нічого дивного, зато Сабакова фінансує сповна. Зелене лайно повинно бути знищено.
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"Непонимая своих действий он обманул украинское общество. Своими действиями и бездействиями он наносит ущерб Украине, не понимая этого. Чем больше он будет находиться на этом посту, тем больший ущерб он нанесет Украине", - Андрей Илларионов https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/2463179077116018/
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«....он обманул украинское общество.»
Андрєй Ілларіонов, зажурився, що Зеленський «Нє посаділ Порошенка»?
Да, нє всьо маслєніца бившему совєтніку Путіна.

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Зеленский ,хватит быть ТРУСОМ ,надо рвать ворьё в клочья и дать людям ЖИТЬ или эти воры сделают из тебя просто козла отпущения !!!
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на как же он Беню рвать начнет, если бенина рука у него по локоть в жопе? ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 9951
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Господь с вами ,что вы такое на володеньку наговариваете, он ведь был таким способным мальчиком !!! САМ !!! создал свою медиа-империю 95квартал,так увлекался мочеполовым юмором и достиг в этом не абыяких результатов,😊 *****!
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Напрасный призыв. Никогда он не станет серым волком и даже Тузиком, порвавшим грелку.
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Кляті Порохоботы, вони вєздє!
А Бубочка-хороший!
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более того...и на коронавирус как-то планов совсем не было...(хоть и подозревали шо херово может быть...хоть и не скучно (как обещалось)...- тут не сбрехал!
бедоносец...вселенского масштаба... открыл "ящик Пандоры"
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Поки Зеленський та Бєніна зек-команда переслідували Порошенка, розбіглись всі інвестори. Тепер Зеленському приходиться стояти на колінах перд олігархами та МВФ. Де ті $20 млрд інвестицій? Де та лавина інвесторів?ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 1456
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Замість лавини інвесторів - лавина коронавірусу
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так, а де козирна фотожаба з мавпою ,,ну прі чьом тут зєлєнскій?,,))
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Вона вже на державній посаді, готують заміну Сивосі.
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а вы чего ожидали, 73% баранов я лично уже месяа четыре, горжусь что голосовал за другого.
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Цікаво, ті самі хто проголосував за Зе, спалять стрельнуть чи повішають Ваву.ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 3026
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зе просто купили заплатив за убийство Украины 50-100 миллионов долларов. ничтожная цена для рашки за убийство целой страны.
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А можно уже говорить, что при Зеленском Украина опустилась на последнее место в Европе по уровню жизни?
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ПЭС тявкає - а поїзд їде...
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а куда їде ваш поезд ? в мацкву ? или прямиком в Магадан ?
может так повернуться,что остановки в Тель-Авиве не будет,не всем удастся сойти под пальмами... ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 2638
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Якої же ти породи, "песику"? Мама такса, тато пінчер? Голосніше гавкай, нормальними пітерами, а не блідо-сірими.
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Ввп у порошенко при порошенко увеличелся в разы
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ну так и приведи ввп до порошенки в 2013 году в долларах и после.
тогда народ поймет что прав.
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Кого ще повернути? Може тих, при котрих Україну поважали в ООН і не тільки, 6 місце у Європі по ВВП мали та не жебракували по всьому світу.
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ЗеЛю и его банду с ермаком ждет ростов
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Це у Зеленського називаєтся «Кінець епохи бідності»
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не, ну то Бубочка просто отошел, что б лучше разбежаться перед прыжком в 40 % роста ВВП ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 6899
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Зеленскай ограбил бедного, больного Оманского старца. После ограбления, старец умер.

ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 2190
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а че странного то? Ослобородько 50-100 лямов от ***** в банк Омана положил, и полетел за проценты от депозита
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А с Патрушевым обговорил процедуру эвакуации,когда пердак начнет подгорать.
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Вони все для цього роблять, щоб стався дефолт.
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На 1.07.2020г. рост ВВП Украины достиг 4,7%, но пришло правительство "зеленых"новых лиц и экономика сразу полетела вниз и до сих пор находится в свободном падении. Это уже фактические данные четко показывающие "профессионализм" и "компетентность" новой власти.
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Повторення 1918-1933. Українці майстри ходити по граблях.
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Голосували проти Порошенка, а наголосували: Коломойшу, Ахметова, Портнова, партію Регіонів і тупих КВНщиків.
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Ті хто вважає, що Зеленський не розуміє, що завдає шкоди Україні його недооцінюють. Зеленський маленькими кроками в умовах інформаційного хаосу, підступно, прикриваючись боротьбою з мира та гуманітарним підтекстом заяв, свідомо здає Україну.
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брехун и лгун Зе Пинокио

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

20 Марта 19:56 50

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Офіс Зеленського сказав, що приватний чартер за 65 тисяч доларів у Київ надала держава Оман

Офіс Зеленського черговий раз відкрито бреше українцям. На запит Національного агентства протидії корупції, у Єрмака довго гадали - та вигадали. За їх словами комік в Оман летів за свої гроші "рейсовим" літаком, а у Київ його привіз приватний літак, що прилетів з Москви, за кошти держави Оман. Більш нахабної брехні важко й вигадати. Але вони так і відповіли на офіційний запит.
«Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман», - сказав Новіков журналісту НВ, голова НАЗК.
Тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан сказав, що поїздка президента до Султанату Оман «не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти».
Брехня Зеленського не припиняється а лише набирає обертів. Тобто ви розумієте, ось прилітає в Оман українець за свої кошти по своїм приватним справам, зібрався додому, а тут султанат такий: "гей, хлопче, на тобі приватний літак за 65 тисяч доларів додому долетіти, ми так завжди у нас в Омані робимо"... Просто немає слів.
Ще по цій темі На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ Нам відверто брешуть про політ Зеленського у Оман за "свої" - факти
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А що, у перший рік правління П. Рошенка той ВВП зростав?
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народ совершил самоубийство на выборах ...что ж! каждый народ имеет право на самоубийство..
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Та він вже ж не раз стрілявся. Як Кирпа з Кравченком...
Чи 2010-го у того вашого народу "перемога меншого зла" відбулася?
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Не звизди, ватан. У доларовому еквіваленті ВВП 2014-го був майже улвічі нижчим за ВВП 2013-го і на той "дореволюційний рівень" наш славний ВВП так досі й досі не вийшов.
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А ни чего что война началась? Или для тебя, урод, войны нет?
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А хто її, ту війну, оголошував? Чи ти, ватан, в один тур кинувся воювать за мир та ВВП да так, що забув про всі темпи його нищівного зростання?
А нічого, що тоді у світі економіка росла, а зараз вона скорочується через пандемію коронавіруса?

China reported today (Mar. 16) a slew of economic data that are far worse than analysts expected, building up to first-quarter GDP numbers that are expected to be awful. Overall, the data points to the world's second-largest economy seeing its first contraction in quarterly GDP since 1989, when the country started releasing data comparable to today.
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Походу это трусливое недоразумение дезертир наркоман копает братскую могилу для зебилов
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Не прошло и года,а уже можно выкладывать обновленную картинку с графиком движения Украины при разных президентах (ЕвропаЖопа).Вот так мыкаемся туда-сюда,а потом жалуемся,что за годы независимости не смогли ничего достичь.Где украинский "главврач Моргулис" который телевизер запретит???
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"ВВП Украины при Зеленском" - классный заголовок, звучит, как "при царе зеленском". Так и живем 28 лет при царях ерзац демократия для ленивых
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