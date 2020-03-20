Редактор Цензор.НЕТ 20.03.20 21:0620.03.20 21:08 ВВП України за Зеленського почав скорочуватися Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) в 2019 р порівняно з 2018 роком збільшився на 3,2%. При цьому в 4 кварталі зростання ВВП становило лише 1,5%.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держстат. У 2018 році ВВП України виріс на 3,4%. Дивіться також: ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року. ІНФОГРАФІКАИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3183185 x Мені подобається 5
хіба це не злочини проти людяності?
чому досі не сидять всі топ-броненосці Бразилії?
- удавалось его поднимать . Загадка
Ну ничего, теперь имеем неполитика, нехозяйственника, нелоха -"Слугу Каломойши ТМ"
Ну я лично доволен , лично мне - всё "ПоПриколу", собсно как и обещал ГлавЗебил
аваков пришел от Йули - в НарФронт.. смотрящим и посажен по квоте НарФронта в кресло министра.
И Порох никак не мог его убрать - хотя бы по причине того, что ен имел большинства в ВР, которая назначает и снимает мин МВД
Ruslan
Так вот чего не хватало простому нароту™ для счастья - феерического рас..здоса, так, чтобы всё в хлам.
Ukrinform
Рейтинг щастя: Україна піднялася за рік за 10 позицій https://ukrinform.ua/rubric-culture/2900772-rejting-sasta-ukraina-pidnalasa-za-rik-za-10-pozicij.html…
ЗЕбилам реально не хватало ЗЕльоного Клоуна для счастья
Какой рост экономики? У тебя давно зарплата/доход повышался? Для этого нужно работать, и работать в поте лица, и уметь работать. А ты выбрал актера на роль менеджера - пожинай плоды, чо
73% малороссов без мозгов,
а у Пороха мозги есть
Порох, при тебе было скучно, а при Клоуне - весело
Андрєй Ілларіонов, зажурився, що Зеленський «Нє посаділ Порошенка»?
Да, нє всьо маслєніца бившему совєтніку Путіна.
А Бубочка-хороший!
бедоносец...вселенского масштаба... открыл "ящик Пандоры"
может так повернуться,что остановки в Тель-Авиве не будет,не всем удастся сойти под пальмами...
тогда народ поймет что прав.
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
20 Марта 19:56 50
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Офіс Зеленського сказав, що приватний чартер за 65 тисяч доларів у Київ надала держава Оман
Офіс Зеленського черговий раз відкрито бреше українцям. На запит Національного агентства протидії корупції, у Єрмака довго гадали - та вигадали. За їх словами комік в Оман летів за свої гроші "рейсовим" літаком, а у Київ його привіз приватний літак, що прилетів з Москви, за кошти держави Оман. Більш нахабної брехні важко й вигадати. Але вони так і відповіли на офіційний запит.
«Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман», - сказав Новіков журналісту НВ, голова НАЗК.
Тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан сказав, що поїздка президента до Султанату Оман «не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти».
Брехня Зеленського не припиняється а лише набирає обертів. Тобто ви розумієте, ось прилітає в Оман українець за свої кошти по своїм приватним справам, зібрався додому, а тут султанат такий: "гей, хлопче, на тобі приватний літак за 65 тисяч доларів додому долетіти, ми так завжди у нас в Омані робимо"... Просто немає слів.
Ще по цій темі На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ Нам відверто брешуть про політ Зеленського у Оман за "свої" - факти
Чи 2010-го у того вашого народу "перемога меншого зла" відбулася?
А нічого, що тоді у світі економіка росла, а зараз вона скорочується через пандемію коронавіруса?
China reported today (Mar. 16) a slew of economic data that are far worse than analysts expected, building up to first-quarter GDP numbers that are expected to be awful. Overall, the data points to the world's second-largest economy seeing its first contraction in quarterly GDP since 1989, when the country started releasing data comparable to today.