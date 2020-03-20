Редактор Цензор.НЕТ 20.03.20 21:0622.03.20 16:06 Ріст ВВП України за Зеленського почав скорочуватися Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) в 2019 р порівняно з 2018 роком збільшився на 3,2%. При цьому в 4 кварталі зростання ВВП становило лише 1,5%.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держстат. У 2018 році ВВП України виріс на 3,4%. Дивіться також: ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року. ІНФОГРАФІКАИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3183185 x Мені подобається
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
20 Марта 19:56 50
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Офіс Зеленського сказав, що приватний чартер за 65 тисяч доларів у Київ надала держава Оман
Офіс Зеленського черговий раз відкрито бреше українцям. На запит Національного агентства протидії корупції, у Єрмака довго гадали - та вигадали. За їх словами комік в Оман летів за свої гроші "рейсовим" літаком, а у Київ його привіз приватний літак, що прилетів з Москви, за кошти держави Оман. Більш нахабної брехні важко й вигадати. Але вони так і відповіли на офіційний запит.
«Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман», - сказав Новіков журналісту НВ, голова НАЗК.
Тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан сказав, що поїздка президента до Султанату Оман «не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти».
Брехня Зеленського не припиняється а лише набирає обертів. Тобто ви розумієте, ось прилітає в Оман українець за свої кошти по своїм приватним справам, зібрався додому, а тут султанат такий: "гей, хлопче, на тобі приватний літак за 65 тисяч доларів додому долетіти, ми так завжди у нас в Омані робимо"... Просто немає слів.
Ще по цій темі На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ Нам відверто брешуть про політ Зеленського у Оман за "свої" - факти
Чи 2010-го у того вашого народу "перемога меншого зла" відбулася?
А нічого, що тоді у світі економіка росла, а зараз вона скорочується через пандемію коронавіруса?
China reported today (Mar. 16) a slew of economic data that are far worse than analysts expected, building up to first-quarter GDP numbers that are expected to be awful. Overall, the data points to the world's second-largest economy seeing its first contraction in quarterly GDP since 1989, when the country started releasing data comparable to today.
Лучше сам убейся об стену
Зебилы драли глотки, что это Порох ВВП обвалил, а при нем оказывается ВВП вышел в плюс и постоянно рос.
А при ЗЕбанарии Порох таки взял и обвалил ВВП. Вот ведь подлец какой. Ни себе, ни людям. Подставил Порох Бубочку...
У вас новая работа с высокой зарплатой ("рост пром"),либо вы взяли кредит.Взяли с 2014 по 2018 13.5 ярда.
Вот и весь секрет успешности Порошенко,а индекс пром производства падает с 2011 г.,благодаря неправильной зкономической политики всех правительств.
Что мешает Украине получить новый транш от МВФ
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА 2019, 09:00 - ГАЛИНА КАЛАЧОВА
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/03/14/646073/
Т.е. по сути ЗЕбанарий обосрался по обои вариантам.
Бубочке и денег не дали, и промпроизводство падает.
Т.е. по сути ЗЕбанарий обосрался по обоим вариантам.
Почему так? Всемирный заговор против Бубочки или он шото делает не так?
Никуда оно не росло,оно имело "медвежий" тренд с 2011 г.
А не дали денег,потому что Гройсман не выполнил обещанное.
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/03/14/646073/
Может вам всё разжёвывать,в методичках этого нет?
Ты даун или только прикуидываешься? При премьере Гройсмане деньги МВФ давал несколько раз.
Никто не даст деньги пустоголовой марионетке токсичного олигарха Коломойского. И оправдывать вы теперь это можете хоть нашествием инопланетян.
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА 2019,
Соблюдает ли Украина договоренности с МВФ и что может помешать получению следующего транша. (укр)
13 березня експерти МВФ завершили візит в Україну. Його мета - оцінити хід виконання поточної програми співпраці.
Наприкінці 2018 року основні відгуки про нову програму stand-by зводилися до того, що програма відносно легка, усі політично складні пункти відкладені на період після виборів.
Втім уже тоді було зрозуміло: попри "легкість" програми, труднощів з її виконанням не уникнути.
Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.
Перший перегляд програми заплановано на середину травня. Його успішність залежить від того, як Україна виконає умови з дедлайном "до кінця березня". Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш - 1,3 млрд дол.
Як Україна виконує програму співпраці з кредитором і чи достатньо цього для отримання наступного траншу?
Графік переглядів програми stand-by та розмір запланованих траншів
18 грудня 2018 року - затвердження програми stand-by, транш 1,4 млрд дол
15 травня 2019 року - перший перегляд, сума траншу 1,3 млрд дол
15 листопада 2019 року - другий перегляд, сума траншу 1,3 млрд долПрогрес є, але його недостатньо
Наразі ситуація така: Україна виконала два з чотирьох маяків, які мали б стати реальністю навесні 2019 року.
Один виконала частково, один не виконала взагалі.
На виконанні яких пунктів програми stand-by спіткнулася Україна?Проблема 1. Збій антикорупційної реформи
З боку міжнародних партнерів усе виглядає складніше. Вони бачать велику дірку в боротьбі України з корупцією та загрозу для дієздатності антикорупційних інституцій (НАБУ, САП) розслідувати злочини.
Проблема 2. Вічний спліт
Законопроект про перерозподіл функцій з нагляду за небанківським фінансовим сектором - наразі найскладніший маяк.
Проблема 3. Невиконання низки важливих пунктів, які не є маяками
У парламенті зависла низка важливих законопроектів, у тому числі тих, які стосуються запобігання та протидії відмиванню доходів (№9417) та доступу НАЗК до реєстрів (№7276).
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Это всё когда писалось?Для какого правительства?При каком президенте?Когда перестали давать деньги?
Меньше отсебятины больше фактов.
А ЗЕ легко победил рост ВВП на первом же годе. Вот, что значит целеустремленность...
За это надо падлу Коломойшу надо арестовать и экстрадировать в США, там его заждались.
А паразиту Зе пинком под зад..из Банковой. Такой през стране не нужен...дальше только хуже.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!