 У чотирьох молдаван, які нещодавно відвідували Почаївську лавру, виявили коронавірус, - Додон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні протестували аналізи 90 осіб. У результаті у нас 17 випадків зараження COVID-19. У 12 випадках - це зараження всередині країни, зокрема вісім випадків у Кишиневі. Також є 5 випадків ввезення інфекції. З України - 4 випадки і 1 випадок із Росії. Загалом, з 7 березня по теперішній час у нас зареєстровано 66 випадків інфекції COVID-19", - заявила міністр після щоденного засідання надзвичайної комісії з питань громадської охорони здоров'я.
Президент Молдови Ігор Додон, який також брав участь у засіданні, висловив жаль, що і після введення "червоного коду" і режиму надзвичайного стану деякі громадяни виїжджали за кордон.
"Так, група віруючих їздила в Почаївський монастир в Україні. Повернулися. У чотирьох осіб виявлено коронавірус. Ми закрили кордони. Я переконливо прошу всіх залишатися вдома і в жодному разі не виїжджати з країни", - заявив Додон.
Він сказав, що динаміка поширення захворювання в Молдові виявилася менш страшною, ніж прогнозували фахівці.
"Це означає, що вжиті заходи дають результати. Але немає приводу для самозаспокоєння. У наступні дні фахівці прогнозують кілька сот випадків інфікування. Це реальність, ми до неї готові. Влада підготовлена до всіх сценаріїв, у нас є все необхідне для цього", - підкреслив Додон.
Раніше парламент Молдови прийняв рішення про введення режиму надзвичайного стану на всій території країни на період з 17 березня до 15 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Всесвітня Організація охорони здоров'я прогнозує до 500 випадків захворювання в Молдові. З 7 березня до сьогодні зареєстровано 66 випадків, одна особа померла, а двоє - повністю вилікувалися.
Епархия Украинская православная церковь (Московского патриархата)
наверное иконы целовали.. и руки попов)))
ну и зачем мпц призывает НЕ останавливаться..
т.е. можно только представить - сколько "прихожан" целовало те иконы уже после них... даже если они завезли, что навряд ли
Масштабная эпидемия в Украине это их основная цель.
якщо ніхто не буде свічки купувати ?
Поярков. "Как коктейлем из трипера и святой воды побеждают коронавирус"
https://www.youtube.com/watch?v=earGIdBul10
Здається ще ніхто так не викривав навколоцерковні бузувірства.
значит огромное количество людей у нас да и по миру просто переболело КОВИД19 как простудой, грипом или вообще без симптомов, не попав в статистику, (к врачам не обращаясь).
то есть процент смертности гораздо ниже..
?
Я тоже подозреваю некоторых в том, что они переболели ковид. Температура 40 в течение пяти-семи дней- что это за грипп такой?
В Почаеве всегда много людей на службах. Это реально может быть очагом вспышки вируса.
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Чисора может огорчиться - не с кем будет бой проводить...
20.03.2020 VOVKA
Слева: ПЦУ просит людей сидеть дома и ограничила посещение церквей.
Справа: Московский Патриархат (читай ФСБ) просит игнорировать карантин и чаще «обниматься».
Всё ещё считаете, что Украине не нужна своя церковь, заботящаяся об украинцах? Всё ещё уверены, что Порошенко просто пиарился?
Mark Savchuk
Варфоломей не указ: в ПЦУ отказались приостановить богослужения из-за карантина
ПЦУ не будет приостанавливать богослужения в связи с призывом Вселенского патриарха Варфоломея к церквям прекратить их проведение до апреля из-за пандемии коронавируса.
"Это (призыв Варфоломея) касается епархий Константинопольского патриархата", - сказал архиепископ Евстратий (Зоря) в комментарии Українським Новинам.
й чомусь висмикнув лише вигідну цитату журналіста, а не пояснення попа, яке вважаю помилковим... але ж всеодно це рішення кардинально відрізняється, від ФСБшної секти, як би ти не намагався маніпулювати...