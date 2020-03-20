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Все про:карантин (577) Молдова (515) Почаїв (13) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 У чотирьох молдаван, які нещодавно відвідували Почаївську лавру, виявили коронавірус, - Додон

За останню добу в Молдові підтверджено зараження короновірусом ще у 17 осіб, повідомила на брифінгу в п'ятницю ввечері міністр охорони здоров'я, праці та соціального захисту Віоріка Думбревяну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні протестували аналізи 90 осіб. У результаті у нас 17 випадків зараження COVID-19. У 12 випадках - це зараження всередині країни, зокрема вісім випадків у Кишиневі. Також є 5 випадків ввезення інфекції. З України - 4 випадки і 1 випадок із Росії. Загалом, з 7 березня по теперішній час у нас зареєстровано 66 випадків інфекції COVID-19", - заявила міністр після щоденного засідання надзвичайної комісії з питань громадської охорони здоров'я.

Президент Молдови Ігор Додон, який також брав участь у засіданні, висловив жаль, що і після введення "червоного коду" і режиму надзвичайного стану деякі громадяни виїжджали за кордон.

"Так, група віруючих їздила в Почаївський монастир в Україні. Повернулися. У чотирьох осіб виявлено коронавірус. Ми закрили кордони. Я переконливо прошу всіх залишатися вдома і в жодному разі не виїжджати з країни", - заявив Додон.

Читайте також: COVID-19: Молдова ввела надзвичайний стан

Він сказав, що динаміка поширення захворювання в Молдові виявилася менш страшною, ніж прогнозували фахівці.

"Це означає, що вжиті заходи дають результати. Але немає приводу для самозаспокоєння. У наступні дні фахівці прогнозують кілька сот випадків інфікування. Це реальність, ми до неї готові. Влада підготовлена до всіх сценаріїв, у нас є все необхідне для цього", - підкреслив Додон.

Раніше парламент Молдови прийняв рішення про введення режиму надзвичайного стану на всій території країни на період з 17 березня до 15 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Всесвітня Організація охорони здоров'я прогнозує до 500 випадків захворювання в Молдові. З 7 березня до сьогодні зареєстровано 66 випадків, одна особа померла, а двоє - повністю вилікувалися.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183184
 
 
 Топ коментарі
 
...группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус....

Епархия Украинская православная церковь (Московского патриархата)



наверное иконы целовали.. и руки попов)))
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а в целом - это еще раз демонстрирует - насколько большое количество "верующих" УЖЕ зараженно через лобзание икон...
ну и зачем мпц призывает НЕ останавливаться..
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...группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус....

Епархия Украинская православная церковь (Московского патриархата)



наверное иконы целовали.. и руки попов)))
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а в целом - это еще раз демонстрирует - насколько большое количество "верующих" УЖЕ зараженно через лобзание икон...
ну и зачем мпц призывает НЕ останавливаться..
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Со средневековья известно ,разумеется для адекватных людей , что можно подхватить серьёзную болячку целуя иконы, а упрямые олени в одной упряжке со святошами и по сей день этого не хотят понять, значит идиоты и больше нечего сказать
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Це все забобони, ніхто в храмі не заразиться. Скорше за все серед групи був інфікований і поки група їхала в спільному транспортному засобі, хворобу підхопили пасажири які їхали поруч з інфікованим!
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в храме - элементарно, ибо поклоняться иконам - грех, читайте постановление 7-го вс. собора ПЦ
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лизать с прихлебом + олимпиский огонь, от шо остановит сожраных китайчатами тараканов....
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Не тараканів, а кажанів. З кажанів усе почалось.
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Так-то да, но эти естественные сейчас и кучу неестественных с собой заберут.
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Скажи мне кто твой друг (какая церковь),-и я скажу тебе заразишься ли ты коронавирусом.
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В Почаїві всі попи з москальским громадянством.
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там взагалі дивна ситуація - Тернопільська область, ніби Західна Україна, а за мацковських попів готові горлянки іншим перегризти
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Це як Умань за хасидів, хоча мені особисто Зарваниця більше подобається.
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Не треба брехати за всю область . Так , є звичайно люди без мізків але то біда загальна .
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то сотрудники известных органов, еще с той поры
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Чому курва цю гундяевську секту ще не закрили ? Ще вони тут поширюють цю холеру ((
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маю надiю , але вони ж курви НЕ самоізолюється, не закриті для контактів - магазини, ринки, громадський транспорт і тд
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Хто ще вірить українському МОЗ про кількість інфікованих?
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судя по тому какие перешуганные медработники, сидят обосравшиеся и не хотят принимать на приём больных, нам тоже что-то недоговаривают
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И я о том же. в Молдове их выявили , а в Украине нет. В том же Почаеве может уже сотнями разьезжаются по всей Украине-и никто не контролирует .
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Ватамана Усика срочно отправить в Почаев!
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так може они из молдовы в почаев вирус транзитировали?шоб почаев заразить?если сьездили на денек,а достоверно вирус на 7-8 день определяется.как такая версия?
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это они сейчас заболели.. а ездили где-то 25 февраля - 10 марта..
т.е. можно только представить - сколько "прихожан" целовало те иконы уже после них... даже если они завезли, что навряд ли
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Кацапские попы следят за тем, что бы недоумки регулярно посещали их церкви!
Масштабная эпидемия в Украине это их основная цель.
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як же попи будуть харчуватися,
якщо ніхто не буде свічки купувати ?
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москальський патріархат його і розповсюджує
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Кара Божья за поклонение мамоне (РПЦ МП)
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Да тут и "Томос" не помлжет,и даже Папа Римский. Они,как ни странно,безсильны.
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Вовик устал , ему не до этого, дайте ему хоть на карантине отдохнуть с Еленой .
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Саме в тему.

Поярков. "Как коктейлем из трипера и святой воды побеждают коронавирус"
https://www.youtube.com/watch?v=earGIdBul10
Здається ще ніхто так не викривав навколоцерковні бузувірства.
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есть и другая сторона медали:
значит огромное количество людей у нас да и по миру просто переболело КОВИД19 как простудой, грипом или вообще без симптомов, не попав в статистику, (к врачам не обращаясь).
то есть процент смертности гораздо ниже..
?
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как вариант. может у нас уже каждый второй коронавирусом перекашлял
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Возможно. Это как о дельфинах, которые спасают людей и толкают их к берегу, так как никто не знает, сколько людей дельфины затолкали в обратную сторону.
Я тоже подозреваю некоторых в том, что они переболели ковид. Температура 40 в течение пяти-семи дней- что это за грипп такой?
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...а может они уже заболевшие приехали в Почаевскую церковь...
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Це ще одне підтвердження-нас дурять,нам не повідомляють правди,наша влада не наша! Через кордон пропускаютьдесятки тисяч без обсервації(поміряти температуру можуть собі в дупі),заганяютьна карантин у містах де не виявлено жодного хворого(чи виявлено?!) позбавляючи,таким чином,величезну кількість громадян заробітку,пропихують "надзвичайний стан! Нас знищить не вірус-нас знищать виродки при владі!
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тест определяет вирус не менее чем через 7--8 дне после заражения. молдоване аразились в Почаеве, или привезли?
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поцелуй икону - получи бесплатный билет в морг (весення акция от МП)
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Да тут и "Томос" не поможет,и даже Папа Римский.Как ни пародоксально,они-безсильны.
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Кацапы специально используют свои консервы для экспансии вируса в Украине. Они мечтают о том, чтобы Украина захлебнулась в болезни , не выкарабкалась.
В Почаеве всегда много людей на службах. Это реально может быть очагом вспышки вируса.
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А прокацапский зе не специально завозит тысячами прокаженных без карантина в Украину ?может идет спланированная акция по уничтожению Украины?
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маленькая Молдова "Сегодня протестировали анализы 90 человек........ Ляшко-- не тестируем по рекомендации ВОЗ ..... с понедельника призы начнутся , вот только кому их вручать будем за чуткое руководство ? ВОЗ или МОЗ ?
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С одной стороны, это хороший повод запретить моспархат в Украние. А с другой - может они сами быстрее вымрут, чем их запретят.
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Чисора может огорчиться - не с кем будет бой проводить...
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Русский дух особенно привлекает вирус. Бог шельму метит?
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Мало того,что религия-опиум для народа,так она еще и рассадник вируса...Закрыть эти заведения до второго пришествия Христа народу!
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Ця бутафорна релігійність вже зае**ла! не вже так важко зрозуміти що лизання ікон, просвірки та годування з однієї ложки усіх вірян не спасе від вірусу, якому чхати на віру....
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бред собачий , весь мир знает , что румынский - молдавский и итальянский языки похожи, поэтому люди , знающие итальянский гораздо легче находят работу в Италии. Вот почему Черновицкая область будет №1 по количеству заражений коронавирусом. Там живёт много румын, это бывшая Северная Добруджа , часть Румынии , которую оттяпал сралин в 1940 году.Это молдаване привезли коронавирус в Украину , а не наоборот.
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Томос, который на хлеб не намажешь
20.03.2020 VOVKA
Слева: ПЦУ просит людей сидеть дома и ограничила посещение церквей.
Справа: Московский Патриархат (читай ФСБ) просит игнорировать карантин и чаще «обниматься».
Всё ещё считаете, что Украине не нужна своя церковь, заботящаяся об украинцах? Всё ещё уверены, что Порошенко просто пиарился?
Mark Savchuk

У четверых молдаван, недавно посещавших Почаевскую лавру, выявили коронавирус, – Додон - Цензор.НЕТ 5580
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А ну скажи еще что-нибудь про Порошенка?

Варфоломей не указ: в ПЦУ отказались приостановить богослужения из-за карантина


ПЦУ не будет приостанавливать богослужения в связи с призывом Вселенского патриарха Варфоломея к церквям прекратить их проведение до апреля из-за пандемии коронавируса.
"Это (призыв Варфоломея) касается епархий Константинопольского патриархата", - сказал архиепископ Евстратий (Зоря) в комментарии Українським Новинам.
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Так про порошенка, чи про церкву???
й чомусь висмикнув лише вигідну цитату журналіста, а не пояснення попа, яке вважаю помилковим... але ж всеодно це рішення кардинально відрізняється, від ФСБшної секти, як би ти не намагався маніпулювати...
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Я думаю это фейк. В Тернопольской области по данным МОЗ короновируса нет!!!
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А ще є і Київська Лавра, Там тоже може бути розсадник.
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А у украинцев нет😃 наверно молдоване неправильные попались или ...
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Почаївська Лавра це не тільки монастир, але й купа магазинів.
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Ну не могли ж вони тут заразитися, тим більше у такій лаврі. У нас же ще недавно того коронавіруса практично й не було - усього яких пару штук.
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Вони не тільки вірус привезли а ще гепатит, сифиліс, снід, гонорею від казаків-охоронців.
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