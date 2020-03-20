 У чотирьох молдаван, які нещодавно відвідували Почаївську лавру, виявили коронавірус, - Додон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні протестували аналізи 90 осіб. У результаті у нас 17 випадків зараження COVID-19. У 12 випадках - це зараження всередині країни, зокрема вісім випадків у Кишиневі. Також є 5 випадків ввезення інфекції. З України - 4 випадки і 1 випадок із Росії. Загалом, з 7 березня по теперішній час у нас зареєстровано 66 випадків інфекції COVID-19", - заявила міністр після щоденного засідання надзвичайної комісії з питань громадської охорони здоров'я.

Президент Молдови Ігор Додон, який також брав участь у засіданні, висловив жаль, що і після введення "червоного коду" і режиму надзвичайного стану деякі громадяни виїжджали за кордон.

"Так, група віруючих їздила в Почаївський монастир в Україні. Повернулися. У чотирьох осіб виявлено коронавірус. Ми закрили кордони. Я переконливо прошу всіх залишатися вдома і в жодному разі не виїжджати з країни", - заявив Додон.

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Він сказав, що динаміка поширення захворювання в Молдові виявилася менш страшною, ніж прогнозували фахівці.

"Це означає, що вжиті заходи дають результати. Але немає приводу для самозаспокоєння. У наступні дні фахівці прогнозують кілька сот випадків інфікування. Це реальність, ми до неї готові. Влада підготовлена до всіх сценаріїв, у нас є все необхідне для цього", - підкреслив Додон.

Раніше парламент Молдови прийняв рішення про введення режиму надзвичайного стану на всій території країни на період з 17 березня до 15 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Всесвітня Організація охорони здоров'я прогнозує до 500 випадків захворювання в Молдові. З 7 березня до сьогодні зареєстровано 66 випадків, одна особа померла, а двоє - повністю вилікувалися.

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