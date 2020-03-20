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Матеріали за темою:
Все про:Італія (432) карантин (577) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 627 осіб

Це найбільша кількість померлих за день у країні за чотири тижні, відтоді, як там почалася епідемія коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на статистику уряду Італії.

Таким чином, загалом у країні від коронавірусу померло 4032 особи - це найбільша кількість загиблих від нього у всіх інших країнах світу.

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Кількість інфікованих SARS-CoV-2 в Італії за день зросла з 41035 до 47021. При цьому 5129 осіб вилікувалися, втім 2655 перебувають у реанімації.

Зазначимо, що 19 березня в Італії вперше зафіксували найбільше померлих від COVID-19 - форми пневмонії, спричиненої коронавірусом, - ніж у Китаї, де вірус зафіксували вперше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183182
 
 
 Топ коментарі
 
При этом оккупационный режим тысячами завозит украинцев прямиком из регионов, охваченных эпидемией. Людям в лучшем случае измеряют температуру и отпускают на все четыре стороны. Но температуру можно сбить жаропонижающими, а если не закончился инкубационный период, у зараженного даже температуры не будет. Что это, если не саботаж под благовидным предлогом?
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это импотенция системы власти, основанная на полной неспособности к стратегическому планированию За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек - Цензор.НЕТ 4908
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Тут аткое дело, что эти симптомы не уникальны. Мы гриппом болеем дважды в год. Жизненный опыт нам подсказывает, что это совсем не страшно и скоро пройдет.
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Зараз ситуація не та, і кожен про це знає, тому що живе не в печері. Навіть із звичайним грипом контактувати з оточуючими не можна, не кажучи вже про ситуацію, коли симптоми грипу можуть бути ознаками дуже заразної і тому небезпечної хвороби.
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Люди постоянно живут с гриппом. Эта болезнь похожа на грипп. Рецепт от гриппа - пять дней и будешь как огурчик. Вот они и живут. Если бы они знали что у них страшный вирус, то они бы вели себя иначе. Но люди не виновны, что думали что у них обычный грипп. Мало того они сами пострадали.
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И я забыл дописать. Что вся твоя логика рушиться на том, что "заразная и опасная болезнь" не мешала больше месяца держать границы открытыми и впускать сотни тысяч людей. Вот твоя хорошая и умная власть никак не позаботилась, что мы контактируем со странами, где такая страшная болячка. Но это всё народец виноват, а власть разве должна заботиться?
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по этой же логике когда бахнул ЧАЭС то тоже люди виноваты что дозы получили.
бо партия сказала и сняла с себя ответственность.
как в данном случае тоже пытаются сделать
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До чого тут ЧАЕС, коли про реальну ситуацію після аварії, обсяг радіоактивного забруднення і вплив радіації на людину не знав майже ніхто з простих людей - до сьогоднішньої ситуації, коли "добровільним" переносником хвороби може бути кожна звичайна обізнана людина, яка не буде сама вживати заходів безпеки?
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Тебе напомнить как говорили что этот вирус просто грипп, его не надо бояться или что это заговор маркетологов?
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Хто "гаваріл" - окремі персоналії в фейсбуці або в кулуарах ради? Скільки вже часу пройшло від офіційних рекомендацій влади, навіть не нашої, а влади інших країн і ВОЗу, щоб люди почали їх дотримуватись?
Повторюю в 10 раз: навіть якщо у тебе симптоми звичайного грипу, який також є заразним - це зобов'язує тебе ізолюватись від контактів з оточуючими як свідому людину, а не печерного дикуна чи егоїста. Не кажучи вже про коронавірус.
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Один логический вопрос???
Почему именно только в одной Италии такая высокая смертность от короновируса (в процентном отношении от зараженных) в отличие от всех других стран?
В Германии на вчера заражено и болеет пандемией уже около 20 тысяч. Умерло 53 человека.
То есть смертность, где то 0,2 %.
В Италии же смертность около 8%...
И Италия и Германия - развитые европейские страны, входят в G-8
Почему такая разница в смертности?

разница почти в 40 раз!!!
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в италии смертность 50 на 50 или выздоровел или нет, 15 умерло, 15 выздоровело
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А в інших країнах чого тоді не 50 на 50? Є багато країн де медицина у рази гірша за італійську. Який у нас вірус попався розбірливий. По національному признаку лупить
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В Італії посмертно всіх нагороджують коронавірусом
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Туристична принада Італії набагато більша, ніж Германії: більше туристів - більша можливість зараження. Всілякі курорти Середземного моря - те саме. Можливо ще те, що в Італії багато старих і середній вік вищий за європейський (не точно, але можливо). У сукупності з попередніми припущеннями, то таке можливо. Ще велику роль грає менталітет - обнімашки-целовашки і т.ін.... Не хочу накаркати, але нас може очикувати таке саме, але не через туристів, а через повернутих під час пандемії. А ментальність в нас дуже схожа...
Сподіваюсь, що з мене така ж Ванга, як з Клічка - Плєсєцька
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А якщо серйозно то може бути типу: Сезон грипу в Італії. Три роки назад у сезон грипу вмерло 25000 в Італії. Привозять усіх у кого симптоми в одну купу. Переважно старших людей..Частина вмирає..частина від корони..частина просто від грипу...Під шумок всіх записують як тих хто вмер від корони..навіть тих хто б встиг заразитися наприклад за день-два до смерті (тоїсть вірус би ше не встиг проявити себе так як інкубаційний період вищий..вот і логічно так все і виходить)
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Італія дуже випадає з загальної статистики, 2655 у важкому стані при 47 000 хворих, проти 2 у важкому проти 18 000 в Німеччині, чи 64 у важкому при 16 000 хворих в США.
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Маркова отпустие, покайтесь. Сьешьте своё самолюбие. Скажите извините нас Украинцы. Вас дьявол пометил
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Это настоящий кошмар. И это в благополучной Италии. Что же тогда будет с нами?
За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек - Цензор.НЕТ 1592
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Странно всё это . Очень странно . В Италии тысячи потерпевших .У нас и в рашке полный молчок .То ли тесты не проводятся и умершим сочиняют левые диагнозы , то ли вообще реальная статистика ушла в разряд ,,гостайн".А может панику разгоняет кто то
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Может это как-то связано с географическим положением Италии и исторически сложившимися генами самих итальянцев? То есть их иммунитет оказался наиболее уязвим для COVID-19 по сравнению с другими народами...
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Генами італійців? Та там намішано з усього Світу!
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Капец. И это в одной из ведущих стран мира.. Народец там конечно в отличии от Китая, Японии, Юж. Кореи мало дисциплинированный.. Но все равно. К чему тогда нам быть готовым... в наших то пенатах... В соседней "суперпупер державе тоже думаю дела будут не лучше", вот еще сходят на пасху со скрепами мы мол трЭтий рЫм, потом на реХферендум по обнулению конституции , а потом на с первомая сразу на марш победоносия и все... Трендец. Но на данный момент наши соболезнования итальянскому народу. Беда однако..
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да ладно вам панику гнать... Даже в мракобесном Иране смертность от короновируса 7%...
И лишь в Италии - наивысшая смертность 8%
даже в густонаселённом Китае, в эпицентре короновируса в 11-миллионном Ухане - смертность 4,5%...
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Коронавирус поразил именно те страны, которые отметились не достойным поведением в период ВМВ. Макароны получите ответку за Бенито и Клару, жабоеды за издевательства над женщинами в конце и после войны, испанцы за Франко, швабы за предательство людей отдавших жизни за Германию За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек - Цензор.НЕТ 1924
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Железная логика.
А в чем тогда провинились Китай и Иран (Персия во времена ВМВ)?
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Вона в топ -20 по хворим, там тиждень назад в мечеть сходило більше 10 000 одночасно .
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За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 627 осіб - Цензор.НЕТ 645

Я не правильно вас понял, пардон.
Но вообще малазийцы воевали как подданные Британской империи.
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Ни о чем вопрос. Где был основной театр военных действий?
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Коронавирус поразил именно те страны, которые отметились не достойным поведением в период ВМВ. Макароны получите ответку за Бенито и Клару, жабоеды за издевательства над женщинами в конце и после войны, испанцы за Франко, швабы за предательство людей отдавших жизни за Германию

Это вроде бы твои слова.
Где тут про "основной театр боевых действий"?
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Неужели?
Я вроде привел в качестве примера твои слова.
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Тоді менше всього дісталось гітлерівцям, дядя ти дурак?
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ти про кацапів нічого не хочеш додати?
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А в якому російському місті ви живете?
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Лондонбад, бывшая британская империя, город-побратим Масквабада
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Все, що ти написав говорить про тебе, як кацапа.
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Бред. Япония по части жестокости и недостойного поведения во времена Второй мировой (и до неё тоже) переплюнула практически всех. Даже самые ярые фанатики нацизма ох*евали от деяний япошек.
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Дело в том, что автор поста вероятнее всего парашкинский троль.
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а двайцять чотири роки, коли навіть прокурва просила тіко сімнайцять?
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А де можна взяти повну інформацію? Скільки з них жінок, скільки чоловіків, який вік тих хто помер. Це важлива інформація. А її щось не надають.
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Я щось не розібрав і не знайшов там відповіді на те що запитував. Може підкажете що де.
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Там ковирятись треба, та й мову знати, вони не встигають систематизувати.
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То же самое ждет и Украину. Но в более ужасном исполнении.
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Ежжу в италию уже лет 12 подряд в отпуск..на вопрос почему так много покойников у меня есть ответ-итальянцы очень любят целоватся с знаиомыми.
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да, + очень тесно стоят столики в ресторанах и кафе, + никто не завтракает/обедает/ужинает дома, как у нас, так всегда люди прутся в кафе
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А прихильники переповнених трамвайчика є?
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Какой травмайчик?Сиди дома если не хочешь что бы тебя положили в деревянный макентош.
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Да да вся страна сядет и будет сидеть дома...маладца придумал бред идиотский...Случайно не электорат ЗЕбила??
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Такий трамвайчик, які зараз їдуть переповнені. Так, що відповідай.
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Это пенсам в первую очередь следует сидеть дома и не кататься от неху делать.
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Маршрутоны, трамваи и автобусы с траликами забиты в хлам....только с работы приехал в забитой маршрутке..Или у ЗЕбилов вирус строго исключительно в метро распространяеца и больше нигде??
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А за сутки по умершим во всей Италии опять без изменений?
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Это чуть больше от трети их ежедневный смертей порядка 1 500 на всю страну. Если сводки верны, то из среднестатистических показателей они опять не выпадают, а должны теоретически.
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Пока нет статистики по возрасту умерших.Скорее всего это 70 +.Я был в Италии.Там много стариков.Продолжительность жизни высокая.Вероято от сюда и выская смертность.Боже помоги Италии.
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вдолбите это в головы тех моральных уродов которые шастают где непопадя от нехрен делать.
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