 За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 627 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на статистику уряду Італії.

Таким чином, загалом у країні від коронавірусу померло 4032 особи - це найбільша кількість загиблих від нього у всіх інших країнах світу.

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Кількість інфікованих SARS-CoV-2 в Італії за день зросла з 41035 до 47021. При цьому 5129 осіб вилікувалися, втім 2655 перебувають у реанімації.

Зазначимо, що 19 березня в Італії вперше зафіксували найбільше померлих від COVID-19 - форми пневмонії, спричиненої коронавірусом, - ніж у Китаї, де вірус зафіксували вперше.