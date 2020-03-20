 За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 627 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на статистику уряду Італії.
Таким чином, загалом у країні від коронавірусу померло 4032 особи - це найбільша кількість загиблих від нього у всіх інших країнах світу.
Кількість інфікованих SARS-CoV-2 в Італії за день зросла з 41035 до 47021. При цьому 5129 осіб вилікувалися, втім 2655 перебувають у реанімації.
Зазначимо, що 19 березня в Італії вперше зафіксували найбільше померлих від COVID-19 - форми пневмонії, спричиненої коронавірусом, - ніж у Китаї, де вірус зафіксували вперше.
бо партия сказала и сняла с себя ответственность.
как в данном случае тоже пытаются сделать
Повторюю в 10 раз: навіть якщо у тебе симптоми звичайного грипу, який також є заразним - це зобов'язує тебе ізолюватись від контактів з оточуючими як свідому людину, а не печерного дикуна чи егоїста. Не кажучи вже про коронавірус.
Почему именно только в одной Италии такая высокая смертность от короновируса (в процентном отношении от зараженных) в отличие от всех других стран?
В Германии на вчера заражено и болеет пандемией уже около 20 тысяч. Умерло 53 человека.
То есть смертность, где то 0,2 %.
В Италии же смертность около 8%...
И Италия и Германия - развитые европейские страны, входят в G-8
Почему такая разница в смертности?
разница почти в 40 раз!!!
Сподіваюсь, що з мене така ж Ванга, як з Клічка - Плєсєцька
И лишь в Италии - наивысшая смертность 8%
даже в густонаселённом Китае, в эпицентре короновируса в 11-миллионном Ухане - смертность 4,5%...
А в чем тогда провинились Китай и Иран (Персия во времена ВМВ)?
Я не правильно вас понял, пардон.
Но вообще малазийцы воевали как подданные Британской империи.
Это вроде бы твои слова.
Где тут про "основной театр боевых действий"?
Я вроде привел в качестве примера твои слова.