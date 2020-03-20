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 За кордоном
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Все про:Зеленський (4865) карантин (577) українці (1801) Шрі-Ланка (21) COVID-19 (1485) коронавірус (105)

 Потрібно тільки 3 ваші особисті розпорядження, - українці, які застрягли на Шрі-Ланці, звернулися до Зеленського (оновлено)

На Шрі-Ланці перебувають близько 700 громадян України. У багатьох із них закінчилися путівки і добігають кінця гроші. На острові погіршується епідеміологічна обстановка, ввели комендантську годину.

Звернення до президента опублікувала у Фейсбуці Юлія Ганюк, інформує Цензор.НЕТ. Вона нагадала, що Володимир Зеленський 18 березня обіцяв, що українці вже цього дня повернуться додому зі Шрі-Ланки.

"На острові зараз перебуває близько 700 українських туристів, які придбали пакетні тури у туристичних операторів або прилетіли самостійно, серед яких також чимало маленьких дітей та осіб літнього віку. Ми розсіяні по різних готелях і в багатьох із нас вже закінчилися терміни путівок. Ми виживаємо за свій рахунок, а оскільки ми не розраховували на такий форс-мажор, то і грошей у багатьох із нас практично не залишилося", - написала вона.

Ганюк зазначила, що українці на Шрі-Ланці співпрацюють із Посольством України в Індії, сформували списки "застряглих", згуртовані і готові оперативно й активно допомагати повернути їх додому.

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"Ситуація вимагає лише трьох ваших особистих розпоряджень, щоб дозволити 3-4 літакам перетнути кордони України і Шрі-Ланки і витягнути нас звідси, оскільки регулярні рейси було скасовано через Ваше рішення", - вважає українка.

За словами Ганюк, на острові щодня погіршується епідеміологічна ситуація і ситуація з безпекою.

"Сьогодні, 20 березня, з 18.00 на Шрі-Ланці ввели комендантську годину, яка триватиме до понеділка, 23 березня, 06.00 ранку. Це чіткий сигнал діяти негайно!" - зазначила вона.

ОНОВЛЕНО

Через 3,5 години після публікації звернення Ганюк написала, що з ними вийшов на зв'язок представник МЗС.

"З нами вже зв'язалися з МЗС, погоджуємо дату вильоту", - написала вона.

Потрібно тільки 3 ваші особисті розпорядження, - українці, які застрягли на Шрі-Ланці, звернулися до Зеленського 01

Потрібно тільки 3 ваші особисті розпорядження, - українці, які застрягли на Шрі-Ланці, звернулися до Зеленського 02Потрібно тільки 3 ваші особисті розпорядження, - українці, які застрягли на Шрі-Ланці, звернулися до Зеленського 03
Потрібно тільки 3 ваші особисті розпорядження, - українці, які застрягли на Шрі-Ланці, звернулися до Зеленського 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183181
 
 
 Топ коментарі
 
На острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры у туристических операторов или прилетели самостоятельно...

Так в чем вопрос?
Как прилетели самостоятельно, так и улетайте самостоятельно
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Їх туди силою ніхто не відправляв. Суки схотіли погуляти,коли у світі епідемія, а тепер просяться назад за мої гроші як платника податку, і без карантину роз'їхатися по своїм містам?!
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Не, ну это звиздец просто, они во время ПАНДЕМИИ! летят отдыхать на халявные туры, а вы их потом вывозите оттуда, да еще, возможно и с заразой. Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9667
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На острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры у туристических операторов или прилетели самостоятельно...

Так в чем вопрос?
Как прилетели самостоятельно, так и улетайте самостоятельно
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95 квартал оголосив, що приєднується до боротьби з коронавірусом!!!
- На фоні закупки 10 апаратів штучної вентиляції легенів Порошенком, і 10 000 костюмів індивідуального захисту компанією Рошен, ми не могли стояти осторонь! - заявили у кварталі.
- Ми оголошуємо благодійний концерт, куди у тісній дружній атмосфері зможуть зібратися всі виборці Зеленського БЕЗКОШТОВНО!
На вас чекають нові веселі номери:
"Дубінський пускає газ",
"Вова-нюхач вбиває Еріку",
"Даємо йому 100 днів на продаж масок за кордон, а потім покупку нових", "Щоб закінчити пандемію, треба просто перестати лікувати", (а то вірус нападьот), а в кінці виступу лисий сяде на ********* паличку!

- Приходьте! Беріть своїх друзів, що голосували за нашого Презедента! Хуже не будет! - підсумували у ТОВ Квартал 95.
Джон СмітНужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5353
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"Щоб закінчити пандемію, треба просто перестати лікувати"

Очень хорошо сказал...
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Мое личное мнение -- отдыхайте и ни в чем себе не отказывайте хитрожопые идиоты !!! Как вы запарили едут на шару невзирая на вирус теперь деньги заканчиваються -- идите работать и неморочте голову Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1001
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Да не за последние они поехали и это многие на форуме понимают , просто жаба душит холявщиков свои тратить и аксиому -"чем богаче тем жаднее", ни кто не отменял
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Дурник? Чи просто виборець Зе? Вони б повернулись якби найвеличніший борець з коронавірусом не закрив кордони!!! І не скасував рейси!!!
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Не, ну это звиздец просто, они во время ПАНДЕМИИ! летят отдыхать на халявные туры, а вы их потом вывозите оттуда, да еще, возможно и с заразой. Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9667
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Ехали максимум 2-3 недели назад, когда уже до всех дошло что эпидемия коронавируса это довольно серьезно.
Но все равно ехали.
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Скупой платит...купились на дешёвые путёвки,или пожалели сдать купленные
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Їх туди силою ніхто не відправляв. Суки схотіли погуляти,коли у світі епідемія, а тепер просяться назад за мої гроші як платника податку, і без карантину роз'їхатися по своїм містам?!
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Ви дебіли попхались туди, коли епидемія вже набрала оберти, а можна було зробити в своїй голові три розпорядження.
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Люди тяжело работали, имели право отдохнуть.
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Хай відпочивають, але ж вони не хтять.
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Туда полетели и это как правило далеко не бедные, так что не пропадут и переживут у многих не один десяток тысяч, а то и более баксов в загашнике и на счетах ,ты лучше переживай за тех кто от зарплаты до зарплаты выживают и только во сне себе могут позволить отдохнуть на курорте
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А як можна упустити халяву ?
Тут підходить рос поговірка- ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...
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Называется, жадность фраера сгубила. А ведь следовало просто отказаться от поездки.
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Перелет дороговат, поєтому смісла на 7 дней лєтєть нету, минимум 10 дней. Соррі за албанській, рус раскладкі німа.
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Мы выживаем за свой счет, а поскольку мы не рассчитывали на такой форс мажор, то и денег у многих из нас практически не осталось", - написала она. Вот она суть всего нашего кабздеца----давайте за деньги налогоплательщиков вытягивать нас не рассчитывавших форс мажор а рассчитывавших отсидеться на курорте пока вы будете дохнуть в Украине
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А страна в положении войны или даже АТО это не заранее известный форс мажор, а эпидемия в Китае как минимум известная с января тоже... не известный форс мажор..
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И там наши бедные заробитчане, как все таки нужда раскидала людей...
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....путевка там рассчитана на 6 ночей....они полетели на отдых(по горящим турам со скидкой), когда меня отправили в неоплачиваемый отпуск в связи с короновирусом, сидеть дома на карантине....офуеть...они могут привезти еще "подарок" всем с отдыха....Ипать ту Люсю...
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виїхали вони вже коли планували вводити карантин. і говорили про це з кожної праски. надіялись на халяву? чому ми повинні оплачувати повернення цим жлобам?
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от народ! - та відпочивайте собі на океані.
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"Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому" - Доброволец из Донецка тоже обратился к Зеленскому.
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Виправте мене, якщо помиляюсь...
11.03.20 Почався кіпіш з закриттям повітрянного кордону на міжурядоаому рівні.
13.03.20 Заява уряду про закриття кордону з 17.03.20.
З 17.03.20 по 20.03.20 спецрейсами по 25 - 45 літаків на добу витягували звідусіль усіх, хто подав заяву до консульств до 17.03.20.

Тиждень проминув від кіпішу до закриття. На сьогодні в них проблеми з актуалізацією списків (уточнюються, доповнюються бо на 17.03.20 було 105 лудей, а тепер більше 700)... "у декого вже скінчився термін відпочинку" і аби не "Ваше рішення про скасування рейсів" (нагадую це 13.03.20)...
Блін, та як можна вивезти, постійно зростаючий та неспроможний зібратися до купи і порахуватися, натовп?

Люди вилітають на 7-10 денний відпочинок і тягнуть з собою дітей не поцікавившись становищем у країні відпочинку та можливими проблемами вдома у світлі пандемії, а винна держава?
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Нічого не хочу виправляти бо я вже й сам нічого не розумію, що діється у нашій Українській хаті.
Мабудь треба на хутір до восени перебиратися.
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- "Даша! Надо лєтєть домой! Еті хохли закривают пєрєльоти!

- Да нє пєрєживай Єгор! У нас єщьо пять днєй отпуска, а потом Зєлєнский, за дєньги колхозанов, прішльот за намі самольот.
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