 Потрібно тільки 3 ваші особисті розпорядження, - українці, які застрягли на Шрі-Ланці, звернулися до Зеленського (оновлено)

Звернення до президента опублікувала у Фейсбуці Юлія Ганюк, інформує Цензор.НЕТ. Вона нагадала, що Володимир Зеленський 18 березня обіцяв, що українці вже цього дня повернуться додому зі Шрі-Ланки.
"На острові зараз перебуває близько 700 українських туристів, які придбали пакетні тури у туристичних операторів або прилетіли самостійно, серед яких також чимало маленьких дітей та осіб літнього віку. Ми розсіяні по різних готелях і в багатьох із нас вже закінчилися терміни путівок. Ми виживаємо за свій рахунок, а оскільки ми не розраховували на такий форс-мажор, то і грошей у багатьох із нас практично не залишилося", - написала вона.
Ганюк зазначила, що українці на Шрі-Ланці співпрацюють із Посольством України в Індії, сформували списки "застряглих", згуртовані і готові оперативно й активно допомагати повернути їх додому.
"Ситуація вимагає лише трьох ваших особистих розпоряджень, щоб дозволити 3-4 літакам перетнути кордони України і Шрі-Ланки і витягнути нас звідси, оскільки регулярні рейси було скасовано через Ваше рішення", - вважає українка.
За словами Ганюк, на острові щодня погіршується епідеміологічна ситуація і ситуація з безпекою.
"Сьогодні, 20 березня, з 18.00 на Шрі-Ланці ввели комендантську годину, яка триватиме до понеділка, 23 березня, 06.00 ранку. Це чіткий сигнал діяти негайно!" - зазначила вона.
ОНОВЛЕНО
Через 3,5 години після публікації звернення Ганюк написала, що з ними вийшов на зв'язок представник МЗС.
"З нами вже зв'язалися з МЗС, погоджуємо дату вильоту", - написала вона.
Так в чем вопрос?
Как прилетели самостоятельно, так и улетайте самостоятельно
- На фоні закупки 10 апаратів штучної вентиляції легенів Порошенком, і 10 000 костюмів індивідуального захисту компанією Рошен, ми не могли стояти осторонь! - заявили у кварталі.
- Ми оголошуємо благодійний концерт, куди у тісній дружній атмосфері зможуть зібратися всі виборці Зеленського БЕЗКОШТОВНО!
На вас чекають нові веселі номери:
"Дубінський пускає газ",
"Вова-нюхач вбиває Еріку",
"Даємо йому 100 днів на продаж масок за кордон, а потім покупку нових", "Щоб закінчити пандемію, треба просто перестати лікувати", (а то вірус нападьот), а в кінці виступу лисий сяде на ********* паличку!
- Приходьте! Беріть своїх друзів, що голосували за нашого Презедента! Хуже не будет! - підсумували у ТОВ Квартал 95.
Джон Сміт
Очень хорошо сказал...
Но все равно ехали.
Тут підходить рос поговірка- ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...
11.03.20 Почався кіпіш з закриттям повітрянного кордону на міжурядоаому рівні.
13.03.20 Заява уряду про закриття кордону з 17.03.20.
З 17.03.20 по 20.03.20 спецрейсами по 25 - 45 літаків на добу витягували звідусіль усіх, хто подав заяву до консульств до 17.03.20.
Тиждень проминув від кіпішу до закриття. На сьогодні в них проблеми з актуалізацією списків (уточнюються, доповнюються бо на 17.03.20 було 105 лудей, а тепер більше 700)... "у декого вже скінчився термін відпочинку" і аби не "Ваше рішення про скасування рейсів" (нагадую це 13.03.20)...
Блін, та як можна вивезти, постійно зростаючий та неспроможний зібратися до купи і порахуватися, натовп?
Люди вилітають на 7-10 денний відпочинок і тягнуть з собою дітей не поцікавившись становищем у країні відпочинку та можливими проблемами вдома у світлі пандемії, а винна держава?
Мабудь треба на хутір до восени перебиратися.
- Да нє пєрєживай Єгор! У нас єщьо пять днєй отпуска, а потом Зєлєнский, за дєньги колхозанов, прішльот за намі самольот.