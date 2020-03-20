 Завод "Буревісник", який входить до "Укроборонпрому" міг би випустити 100 апаратів ШВЛ за 3 місяці, для його запуску потрібно погасити 110 млн грн боргів

Про це заявив арбітражний керуючий заводу Євген Лахненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Волонтери з бізнес-спільноти CEO Club запропонували організувати складання апаратів на давальницькій сировині. Чому "Буревісник"? Тому що у нього є технічна документація на ШВЛ. Але самостійно завод у зв'язку з процедурою банкрутства і боргами запустити процес не зможе", - розповів Лахненко.
За його словами, також є труднощі з тим, щоб дістати всі необхідні комплектуючі для збірки апаратів - їх потрібно закуповувати в Італії, Китаї. Скільки на це потрібно часу - невідомо.
"Головний інженер поки не може сказати, в які терміни реально запустити виробництво. Для цього потрібно з'ясувати, чим можна замінити відсутні деталі", - пояснює Лахненко.
В.о. керівника "Буревісника" Віталій Ходзицький заявив, що підприємство повністю відключене від комунікацій (електро- і водопостачання), у нього є заборгованість на суму понад 110 млн грн, тому повноцінно налагодити роботу практично неможливо.
"Обладнання є, хоча воно і простоювало всі ці роки. Необхідно буде зробити ревізію. На це піде приблизно тиждень. Фахівців теж можна зібрати. Інше питання, хто буде все це фінансувати. Тільки борги за електроенергію перевищують 6 млн грн", - зазначив він.
За його словами, реалістичніший сценарій - якщо замовником виступить якесь інше підприємство у складі "Укроборонпрому" або сам концерн, а "Буревісник" здійснюватиме складання, налагодження та програмування обладнання.
"Але жодних доручень з боку "Укроборонпрому" ми не отримували. І у мене таке враження, що займатися керівництву концерну цим питанням нецікаво", - зазначив Ходзицький.
ШВЛ, які випускаються "Буревісником" коштують близько 270 тис. грн, тоді як ШВЛ німецької компанії Draeger коштують від EUR40 тис., і ціни, з урахуванням епідситуації у світі, щодня ростуть.
Як повідомлялося, заступник гендиректора "Укроборонпрому" з питань трансформацій Роман Бондар повідомив про те, що концерн "Укроборонпром" працює над відновленням виробництва ШВЛ на "Буревіснику", і цим питанням займається заступник голови концерну Мустафа Найєм. Однак Найєм не відповів на запити "Інтерфакс-Україна".
КДЗ "Буревісник" створено в 1967 році як складову частину ВПК України для виробництва складних радіолокаційних систем для суднобудівної промисловості СРСР. Спеціалізується на виробництві високотехнологічної медичної апаратури, зокрема апаратів ШВЛ ("БРИЗ"), стерилізаторів, медичного обладнання та спеціальних медичних меблів.
За інформацією заводу, станом на перше півріччя 2008 року "Буревісник" поставив медустановам України 3 110 апаратів ШВЛ. Освоєні у виробництві апарати дали змогу перекрити весь віковий діапазон пацієнтів від новонароджених ("Малютка") до дорослих ("Фаза-8", "Бриз"). Апарат ШВЛ "Бриз-Т" розроблено для потреб швидкої медичної допомоги та медицини катастроф.
Завод увійшов до складу "Укроборонпрому" в 2010 році зі створенням держконцерну, а в листопаді 2011 року було порушено справу про його банкрутство за ініціативою підрозділу "Київенерго", і відтоді він фактично не веде діяльності.
Нет де Голя- образованного аристократа
Рейган - радикальное снижение налогов, которое привело к дичайшему росту долга и так называемому "middle-class squeeze". Старина Билли в этом плане был намного лучше, жаль что с Моникой так зафейлился.
При всех минусах у Рони есть огромный плюс, как у гробовщика СССР.
В зебильном кабмине не хватает еще одного "специалиста".
История[править | править код]
Во времена правления Екатерины II, в 1764 году было издано «Положение о Киевской арсенальной команде». Этот год и принято считать датой фактического учреждения Киевского арсенала в крепости. В XVIII-XIX столетиях мастерские крепости ремонтируют и изготавливают разные виды вооружения, включая артиллерийское.
С 1917 года на заводе началось производство гражданской продукции (сельскохозяйственное оборудование, инструменты, бытовые товары и др.).
В январе 1918 года завод «Арсенал» был центром восстания рабочих и солдат Киева против Центральной рады.
После начала Великой Отечественной войны завод увеличил выпуск продукции военного назначения. В начале июля 1941 года в связи с приближением линии фронта и авианалётами на Киев правительство СССР приняло решение эвакуировать киевский завод «Арсенал». Планирование, организацию и руководство эвакуацией завода осуществляли директор завода Г. П. Шардин и старший инженер ГАУ наркомата вооружения СССР П. И. Калинушкин. 29 июля - 14 августа 1941 года завод был эвакуирован на восток, в город Балашов Саратовской области - для перемещения всего заводского оборудования и 2500 рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода было задействовано 36 эшелонов (1100 вагонов). На новом месте дислокации первый участок механосборочного цеха завода начал работу спустя три дня после установки оборудования[3].
С 1946 года предприятие перепрофилируется на выпуск оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов, в основном, для нужд военной промышленности.
В 1970-е годы завод освоил изготовление УРВВ Р-27.
После создания НКАУ, завод был передан в ведение НКАУ[1].
С 1994 года коллектив «Завода Арсенал», имевший более чем 50-летний опыт создания и производства оптических и оптико-электронных приборов и систем военного и промышленного назначения (системы ориентирования, приборы прицеливания, самонаведения, наблюдения, измерения, анализа и фотографирования), предназначенных для эксплуатации как в лабораторных, так и в суровых природных условиях, постепенно перепрофилировался на производство оптико-электронной измерительной и счётной аппаратуры для медицины, банковской сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Производство фотоаппаратов, из-за неконкурентноспособности и дороговизны, уменьшилось до мелкооптовых партий. Новое руководство предприятия взяло курс на постепенное закрытие завода, путём сокращения государственных заказов, закрытия цехов, сдачи в аренду корпусов и помещений, увольнения сотрудников.
28 июля 2009 года Хозяйственный суд Киева своим определением открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия «Завод Арсенал».
Декабрь 2009 года - завершилась ликвидация «Завода Арсенал», который исключён из государственного реестра. ГП "Завод "Арсенал"",присоединённое к КП СПс "Арсенал" находится в списке на приватизацию.
По состоянию на 2019 год снесён цех электроники по адресу ул.Михаила Грушевского,36.Сданы в аренду 2 нижних этажа в здании на Московской, 2,здание,распологающееся между Высшим Административным судом Украины (Московская,4) и корпусом на Московской,2 ,а также здание за судом. Проводятся работы неизвестного назначения в токарных цехах(одноэтажные здания с крышей кирпичного цвета) и цехах между Московской, 6 и 4. Проводятся незаконные строительные работы в здании по адресу ул.Московская 8б.Корпус по адресу Кловский спуск,26 выкуплен под застройку, строится бизнес-центр. Действующими остаются корпуса по следующим адресам:
А про завод Арсенал я знаю больше вас , и что в 5 цехе делали и в честь кого названа улица Гусовского
Так, что там в истории Арсенала, кто барыга то?
И с чего это вы ПРАВДУ хамством называете?
БУБОЧКА! А це ти на сходняку олігархів теж казав? Може витратиш трохи своїх, як Порох на ППО? Чи візьми у Дубінського - най його мама поїздить трохи повільніше
Выпускаемые "Буревестником" ИВЛ стоят около 270 тыс. грн, тогда как ИВЛ немецкой компании Draeger стоят от EUR40 тыс.
Из двух предложений следует, что один аппарат ИВЛ от Буревестника обойдется минимум в 1370000 грн. А если сравнить качество с немецким?
ну да ..Легковые автомобили мы то же можем выпускать...и намного дешевле чем "Мерседесы"...Цену сравнили ...а возможности аппаратуры?
москали вон проще поступили -посчитали вообще все- включая аппараты для анестезии при операциях - и у них цифра в два раза краше чем у Штатов - и они не парятся...а то что под этим девайсом 12 часов предел -пихуй, бабы новых нарожают...Еще бы кислородные подушки добавили для количества, дебилы...