 Завод "Буревісник", який входить до "Укроборонпрому" міг би випустити 100 апаратів ШВЛ за 3 місяці, для його запуску потрібно погасити 110 млн грн боргів

Про це заявив арбітражний керуючий заводу Євген Лахненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Волонтери з бізнес-спільноти CEO Club запропонували організувати складання апаратів на давальницькій сировині. Чому "Буревісник"? Тому що у нього є технічна документація на ШВЛ. Але самостійно завод у зв'язку з процедурою банкрутства і боргами запустити процес не зможе", - розповів Лахненко.

За його словами, також є труднощі з тим, щоб дістати всі необхідні комплектуючі для збірки апаратів - їх потрібно закуповувати в Італії, Китаї. Скільки на це потрібно часу - невідомо.

"Головний інженер поки не може сказати, в які терміни реально запустити виробництво. Для цього потрібно з'ясувати, чим можна замінити відсутні деталі", - пояснює Лахненко.

В.о. керівника "Буревісника" Віталій Ходзицький заявив, що підприємство повністю відключене від комунікацій (електро- і водопостачання), у нього є заборгованість на суму понад 110 млн грн, тому повноцінно налагодити роботу практично неможливо.

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"Обладнання є, хоча воно і простоювало всі ці роки. Необхідно буде зробити ревізію. На це піде приблизно тиждень. Фахівців теж можна зібрати. Інше питання, хто буде все це фінансувати. Тільки борги за електроенергію перевищують 6 млн грн", - зазначив він.

За його словами, реалістичніший сценарій - якщо замовником виступить якесь інше підприємство у складі "Укроборонпрому" або сам концерн, а "Буревісник" здійснюватиме складання, налагодження та програмування обладнання.

"Але жодних доручень з боку "Укроборонпрому" ми не отримували. І у мене таке враження, що займатися керівництву концерну цим питанням нецікаво", - зазначив Ходзицький.

ШВЛ, які випускаються "Буревісником" коштують близько 270 тис. грн, тоді як ШВЛ німецької компанії Draeger коштують від EUR40 тис., і ціни, з урахуванням епідситуації у світі, щодня ростуть.

Як повідомлялося, заступник гендиректора "Укроборонпрому" з питань трансформацій Роман Бондар повідомив про те, що концерн "Укроборонпром" працює над відновленням виробництва ШВЛ на "Буревіснику", і цим питанням займається заступник голови концерну Мустафа Найєм. Однак Найєм не відповів на запити "Інтерфакс-Україна".

КДЗ "Буревісник" створено в 1967 році як складову частину ВПК України для виробництва складних радіолокаційних систем для суднобудівної промисловості СРСР. Спеціалізується на виробництві високотехнологічної медичної апаратури, зокрема апаратів ШВЛ ("БРИЗ"), стерилізаторів, медичного обладнання та спеціальних медичних меблів.

За інформацією заводу, станом на перше півріччя 2008 року "Буревісник" поставив медустановам України 3 110 апаратів ШВЛ. Освоєні у виробництві апарати дали змогу перекрити весь віковий діапазон пацієнтів від новонароджених ("Малютка") до дорослих ("Фаза-8", "Бриз"). Апарат ШВЛ "Бриз-Т" розроблено для потреб швидкої медичної допомоги та медицини катастроф.

Завод увійшов до складу "Укроборонпрому" в 2010 році зі створенням держконцерну, а в листопаді 2011 року було порушено справу про його банкрутство за ініціативою підрозділу "Київенерго", і відтоді він фактично не веде діяльності.