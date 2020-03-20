 "Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху", - у новому випуску "Свободи Слова Савіка Шустера" обговорять ситуацію з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф. Рузвельт)





Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Ексклюзивне пряме включення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з засідання Кабінету міністрів

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ;

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України;

Юлія Ковалів, заступник Голови Офісу президента України;

Катерина Рожкова, Заступник Голови Національного банку України;

Олег Ляшко, Лідер Радикальної партії;

Данило Гетманцев, народний депутат, "слуги народу", Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Віталій Кличко, Мер Києва;

Андрій Садовий, Міський голова Львова;

Геннадій Труханов, Мер Одеси;

Борис Філатов, Мер Дніпра;

Олександр Данилюк, Міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019)

Борис Марков, Генеральний директор мережі магазинів АТБ;

Дмитро Сероухов, Генеральний директор "Join UP!", Радник генерального директора авiакомпанii "SkyUp";

Вони говорять, а вирішує народ.