 "Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху", - у новому випуску "Свободи Слова Савіка Шустера" обговорять ситуацію з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф. Рузвельт)
Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Ексклюзивне пряме включення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з засідання Кабінету міністрів
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ;
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України;
Юлія Ковалів, заступник Голови Офісу президента України;
Катерина Рожкова, Заступник Голови Національного банку України;
Олег Ляшко, Лідер Радикальної партії;
Данило Гетманцев, народний депутат, "слуги народу", Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
Віталій Кличко, Мер Києва;
Андрій Садовий, Міський голова Львова;
Геннадій Труханов, Мер Одеси;
Борис Філатов, Мер Дніпра;
Олександр Данилюк, Міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019)
Борис Марков, Генеральний директор мережі магазинів АТБ;
Дмитро Сероухов, Генеральний директор "Join UP!", Радник генерального директора авiакомпанii "SkyUp";
Вони говорять, а вирішує народ.
Медики предполагают, что майор заразился COVID-19 от своей дочери, вернувшейся из Италии, находящейся в данный момент в специализированном изоляторе Ровенской областной клинической больницы
Только свистни сквозь зубы - и ползут уже черви....
Я вот смотрю передачи https://www.youtube.com/watch?v=RMDdgrHY1aU ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ и подобные....- там совсем другая атмосфера....
все вняли? - чистого кацапского посыла пропагандон....
он и кацапский соловей с киселем - одна школа, одна рука...