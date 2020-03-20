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 Політика України
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 "Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху", - у новому випуску "Свободи Слова Савіка Шустера" обговорять ситуацію з коронавірусом

У п'ятницю, 20 березня о 21:00 в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять: Яких заходів вживає уряд для захисту звичайних українців? Як чиновники планують зменшити фінансове навантаження на громадян під час спалаху коронавірусу? Як карантинні заходи впливають на підприємців? Ефективні дії уряду з підтримки українського бізнесу під час пандемії?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф. Рузвельт)


Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Ексклюзивне пряме включення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з засідання Кабінету міністрів

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ;

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України;

Юлія Ковалів, заступник Голови Офісу президента України;

Катерина Рожкова, Заступник Голови Національного банку України;

Олег Ляшко, Лідер Радикальної партії;

Данило Гетманцев, народний депутат, "слуги народу", Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Віталій Кличко, Мер Києва;

Андрій Садовий, Міський голова Львова;

Геннадій Труханов, Мер Одеси;

Борис Філатов, Мер Дніпра;

Олександр Данилюк, Міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019)

Борис Марков, Генеральний директор мережі магазинів АТБ;

Дмитро Сероухов, Генеральний директор "Join UP!", Радник генерального директора авiакомпанii "SkyUp";

Вони говорять, а вирішує народ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183172
 
 
 Топ коментарі
 
Голливуд отменил съемку фильмов и сериалов из-за возможности вируса. Теряет миллионы долларов. А тут люди ради копейки готовы заразить сотни людей.
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Очередное бла-бла-бла,очковтирательство и бред сивых брехунов
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По принципу "говорили балакали - сіли і заплакали". Уже і так вся країна "забалакана" і нагодована "завтраками".
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Й В ВСУ ВЫЯВЛЕН ПЕРВЫЙ ЗАРАЖЕННЫЙ КОРОНАВИРУСОМ

Медики предполагают, что майор заразился COVID-19 от своей дочери, вернувшейся из Италии, находящейся в данный момент в специализированном изоляторе Ровенской областной клинической больницы
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Вот зачем это шоу? Там же могут быть заболевшие.
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Голливуд отменил съемку фильмов и сериалов из-за возможности вируса. Теряет миллионы долларов. А тут люди ради копейки готовы заразить сотни людей.
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А во время карантина собирать студии законно?
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" Не бойтесь смерти, когда она придет, вас уже не будет"
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Любую проблему можно называть ерундой не стоящей выеденного яйца, пока она не стала твоей проблемой...
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Лякатись тре дурості, легковажності й войовничої некомпетентності ******** влади...
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что стоит приезжему еврею Шустику собрать весь украинский бомонд... "Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха", - в новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9615
Только свистни сквозь зубы - и ползут уже черви....
Я вот смотрю передачи https://www.youtube.com/watch?v=RMDdgrHY1aU ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ и подобные....- там совсем другая атмосфера....
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Міг би і Шахова запросити, з перших вуст почути про симптоми хвороби.
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славик шустрый опять денег клянчить будет?
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"Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха" = Словоблудие.
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Та хто бы сомневался, что эту тему обсуждать у славика шустрика будут... ЩА понаходят туда всякие "слуги народа" и один поперд одного будут рассказывать как они любят Украину...
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савик кактком по ушам всем проехал?
все вняли? - чистого кацапского посыла пропагандон....
он и кацапский соловей с киселем - одна школа, одна рука...
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Я не можу терпіти цього хитросракого Савіка, поміняйте ведучого!
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Шустрый проплатил рекламу своего говно-шоу?
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