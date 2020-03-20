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 Політика України
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Все про:Кабмін (3952) карантин (577) закупівлі (164) Денис Шмигаль (126) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для запобігання коронавірусу, - Шмигаль

Спрощений порядок закупівель діятиме до 19 квітня.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів ввечері 20 березня. Глава уряду Денис Шмигаль повідомив про нього у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами COVID-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо)", - сказано в повідомленні.

Завдяки цьому бюджетні кошти будуть витрачатися прозоро та контрольовано, тому що договір про закупівлю разом з усіма додатками треба буде завантажити в електронну систему. 

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"Такий порядок здійснення закупівель дозволить оперативно забезпечити всім необхідним заклади охорони здоров’я, а також установи, заклади та підприємства інших центральних органів виконавчої влади, що долучені до заходів щодо запобігання поширенню COVID-19", — написал Шмыгаль.

Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для запобігання коронавірусу, - Шмигаль 01
Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для запобігання коронавірусу, - Шмигаль 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183170
 
 
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Вирус уже в Украине. Что вы собираетесь предотвращать?
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И, кстати. В Украине карантин и запрещены массовые мероприятия.
Но ведь есть бизнес Бубочки...
Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 157
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Давка на остановках и 10 в транспорте - это не умно , можно сказать глупо , это просто жопа , ...
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Сійярто "кинув" угорськомовних українців...
http://life.karpat.in.ua/?p=8431&lang=uk
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Клоуны 💩🤡вы 🤢🐲🦠,убеждали что это «величайшая афера» и маски из резерва тырили
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А как красиво докладывали о готовности! Прямо напомнило, как в СССР, перед войной, тоже пели, фильмы показывали, "Малой кровью, на чужой территории!". В результате: масок нет, средств для обработки нет, транспортный коллапс и т. д.
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"...для предотвращения коронавируса" - Что это ещё за чушь собачачья? Для предотвращения действовать нужно было минимум месяц тому назад. Поздно говорить о предотвращении выстрела когда пуля уже вылетела из ствола.
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и тут как пошёл успех коломоиского, фортонуло пацака, так фортонуло.
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не надо недооценивать возможности «тупых» людей, особенно когда они собираются в большие группы
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