 МОЗ подав до Кабміну проєкти постанов, які спрощують реєстрацію дезінфекційних засобів, - Ємець

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Це сприятиме розробці та надходженню на ринок України нових ефективних та безпечних дезінфекційних засобів, попередженню поширення на території України захворювань COVID-19, зменшенню випадків внутрішньолікарняної інфекції, а отже, і витрат на лікування пацієнтів.
Проєкт відповідної постанови Міністерство охорони здоров’я подало на розгляд Кабінету Міністрів України, який сьогодні, 20 березня, збереться на позачергове засідання.
"Проєктом постанови пропонується продовжити можливість реєстрації дезінфекційних засобів на підставі позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи до набуття чинності нових порядків дослідження специфічної активності, безпечності, якості дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці, які вже розробляються Міністерством охорони здоров’я України", - зазначено у пояснювальній записці до проєкту постанови.
Нагадаємо, що у зв’язку з поширенням COVID-19 в Україні значно зросла потреба у дезінфекційних засобах. Враховуючи тривалий проміжок часу, необхідний для проведення досліджень нових дезінфікуючих засобів і їх випробування на практиці, тобто неможливість швидко здійснити реєстрацію засобів, є загроза виникнення дефіциту дезінфекційних засобів на ринку України та значне підвищення їх вартості, що може призвести до неконтрольованого поширення коронавірусу.
Украина потому является самой нищей страной Европы, потому что управляют дибилы, которых выбирают такие же дибилы.
А дибилы всегда должны жить по дибильному, то есть в нищете и бесправии.
У Молдові підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом, повідомила міністерка охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови Віоріка Думбревяну. За словами президента Молдови Ігоря Додона, четверо з інфікованих нещодавно повернулися з Почаївської лаври - однієї з найбільших українських православних святинь, яка розташована в Тернопільській області.
https://zaxid.net/news/
Вірусолог повідомила: "У кожної нації свій менталітет - це по-перше. Згадайте, що в Китаї спочатку просто закрили 11-мільйонне місто, обмежили пересування, військові стояли і все контролювали і нікого нікуди не пускали без масок. І порівняйте, як спершу поставилися до засобів перестороги в Італії: не носили масок, ігнорували заборону нікуди не виходити, вітатися за руку, цілуватися при зустрічі тощо".
Сьогодні о 19:38•НВ
Про це повідомив голова служби цивільної оборони Анджело Борреллі, передає ANSA. За останні 24 години зареєстровано 627 летальних випадків. Це найбільша кількість смертей з початку епідемії.
Через неделю нигде в мире не будет умирать по тысяче в день... Поэтому я тебя спросил про именно Италию... Но ты видимо не способен понять вопрос и ответить...
Как пример.
В Германии на вчера заражено и болеет пандемией уже около 20 тысяч. Умерло 53 человека.
То есть смертность, где то 0,2 %.
В Италии же смертность около 8%...
И Италия и Германия - развитые европейские страны, входят в G-8
Почему такая разница в смертности?
За последние сутки в Италии зафиксировали 627 случаев смерти от коронавируса. Число погибших в стране превысило четыре тысячи
Через пару дней будет умирать по 1000
Или ты не видишь прогресса роста смертности ?зачем тебе германия ты что живешь в стране с мед обслуживанием как в германии?ты живешь в стране не просто с плохой медициной а с разрушенной медициной а ты в облаках витаешь про немцев пишешь
https://www.obozrevatel.com/abroad/mnogo-zarazhennyih-koronavirusom-no-malo-smertej-v-germanii-obyasnili-prichinu-paradoksa.htm
Их ведь не спрашивали конкретно за коронавирус.