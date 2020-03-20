EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  529  33
Матеріали за темою:
Все про:карантин (577) COVID-19 (1343) Ємець Ілля (11) коронавірус (105) дезінфекція (1)

 МОЗ подав до Кабміну проєкти постанов, які спрощують реєстрацію дезінфекційних засобів, - Ємець

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець пропонує врегулювати питання реєстрації дезінфекційних засобів, що дозволить ефективно проводити протиепідемічні заходи проти поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ. 

Це сприятиме розробці та надходженню на ринок України нових ефективних та безпечних дезінфекційних засобів, попередженню поширення на території України захворювань COVID-19, зменшенню випадків внутрішньолікарняної інфекції, а отже, і витрат на лікування пацієнтів.

Проєкт відповідної постанови Міністерство охорони здоров’я подало на розгляд Кабінету Міністрів України, який сьогодні, 20 березня, збереться на позачергове засідання.

"Проєктом постанови пропонується продовжити можливість реєстрації дезінфекційних засобів на підставі позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи до набуття чинності нових порядків дослідження специфічної активності, безпечності, якості дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці, які вже розробляються Міністерством охорони здоров’я України", - зазначено у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Нагадаємо, що у зв’язку з поширенням COVID-19 в Україні значно зросла потреба у дезінфекційних засобах. Враховуючи тривалий проміжок часу, необхідний для проведення досліджень нових дезінфікуючих засобів і їх випробування на практиці, тобто неможливість швидко здійснити реєстрацію засобів, є загроза виникнення дефіциту дезінфекційних засобів на ринку України та значне підвищення їх вартості, що може призвести до неконтрольованого поширення коронавірусу.

Читайте також: "Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху", - у новому випуску "Свободи Слова Савіка Шустера" обговорять ситуацію з коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183168
 
 
 Топ коментарі
 
Ну к концу пандемии, тупорылая бюрократия упростит регистрацию и наполнит аптеки антисептиками, масками, итд...
Украина потому является самой нищей страной Европы, потому что управляют дибилы, которых выбирают такие же дибилы.
А дибилы всегда должны жить по дибильному, то есть в нищете и бесправии.
 показати весь коментар
 
Ууууу--- могильщик пенсионеров.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну к концу пандемии, тупорылая бюрократия упростит регистрацию и наполнит аптеки антисептиками, масками, итд...
Украина потому является самой нищей страной Европы, потому что управляют дибилы, которых выбирают такие же дибилы.
А дибилы всегда должны жить по дибильному, то есть в нищете и бесправии.
 показати весь коментар
 
 
притому - православні.
У Молдові підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом, повідомила міністерка охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови Віоріка Думбревяну. За словами президента Молдови Ігоря Додона, четверо з інфікованих нещодавно повернулися з Почаївської лаври - однієї з найбільших українських православних святинь, яка розташована в Тернопільській області.
https://zaxid.net/news/
 показати весь коментар
 
Muron Ось звідки миоже вірус розповсюдитись.В Італії також лвтні ходять в церкву.Якби не ходили.можливо і менше би було смертей.
 показати весь коментар
 
В Італії вірус розпочався з Ломбардії (Мілан) де працювани на швейних фабриках китайці. Італійці пофігісти і отримали по повній. Зараз тільки трупи рахують Минздрав подал в Кабмин проекты постановлений, упрощающие регистрацию дезинфекционных средств, - Емец - Цензор.НЕТ 1455
 показати весь коментар
 
 
Muron В нас також китайці є.Так,його привезли китайці.Але літні його рознесли.Через ту же церкву.Хоча не факт.
 показати весь коментар
 
 
Відмінності в картині захворюваності на коронавірус в Італії та в Китаї, наприклад, пояснюються різницею в менталітеті, що проявилося в дотриманні режиму суворих обмежень. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявила доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В.Громашевського Алла Мироненко.
Вірусолог повідомила: "У кожної нації свій менталітет - це по-перше. Згадайте, що в Китаї спочатку просто закрили 11-мільйонне місто, обмежили пересування, військові стояли і все контролювали і нікого нікуди не пускали без масок. І порівняйте, як спершу поставилися до засобів перестороги в Італії: не носили масок, ігнорували заборону нікуди не виходити, вітатися за руку, цілуватися при зустрічі тощо".
 показати весь коментар
 
Muron В Китаї літаки літали.В Китаї не спочатку закрили місто.Щось тут не те з цим вірусом.Але скоро побачимо,як буде далі.
 показати весь коментар
 
судя по виду и возрасту, он сам пенсионного возраста... значит он себя включил в список смертников
 показати весь коментар
 
 
Хто зебілам підказав, що так можна робити?
 показати весь коментар
 
 
Самодовольные,самовлюбленные,жадные людишки...Именно вы убиваете нас аграирев
 показати весь коментар
 
Вас аграріїв? Лікуйтеся, бо хворі на всю голову.
 показати весь коментар
 
Спростити допуск на український ринок європейських препаратів - прошу дуже. Спрощувати реєстрацію бодяги вітчизняного розливу - злочин. В нас і так оптом закуповували в лікарні невідомо що, з паперами з київською печаткою, а вчитаєшся і концентрація діючої речовини не та (а чи вона там є?), і експозиція в паперах у 3-4 рази коротша за прийняту в Європі і взагалі цілі групи препаратів рекомендовані для дезинфекції інструментарію, коли у світі ці групи не рекомендуються з цією метою по 10-20 рр через неефективність. Одним словом, "Снєжка" яворівського фасування (як на заправці Алібабаєва - пополам з ослячою сечею)
 показати весь коментар
 
 
Й Італія встановила новий антирекорд: кількість померлих від коронавірусу перевищила 4 тисячі
Сьогодні о 19:38•НВ

Про це повідомив голова служби цивільної оборони Анджело Борреллі, передає ANSA. За останні 24 години зареєстровано 627 летальних випадків. Це найбільша кількість смертей з початку епідемії.
 показати весь коментар
 
 
в связи с этим вопрос, почему именно только в Италии такая высокая смертность от короновируса в процентном отношении от больных, в отличие от других стран?
 показати весь коментар
 
Я не знаю но ты отдаешь себе отчет что через неделю будут умирать по тысяче в день?в украине ситуация будет во много раз трагичней
 показати весь коментар
 
не гони панику, за это уже могут и посадить... )
Через неделю нигде в мире не будет умирать по тысяче в день... Поэтому я тебя спросил про именно Италию... Но ты видимо не способен понять вопрос и ответить...
Как пример.
В Германии на вчера заражено и болеет пандемией уже около 20 тысяч. Умерло 53 человека.
То есть смертность, где то 0,2 %.
В Италии же смертность около 8%...
И Италия и Германия - развитые европейские страны, входят в G-8
Почему такая разница в смертности?
 показати весь коментар
 
 
4
За последние сутки в Италии зафиксировали 627 случаев смерти от коронавируса. Число погибших в стране превысило четыре тысячи

Через пару дней будет умирать по 1000
Или ты не видишь прогресса роста смертности ?зачем тебе германия ты что живешь в стране с мед обслуживанием как в германии?ты живешь в стране не просто с плохой медициной а с разрушенной медициной а ты в облаках витаешь про немцев пишешь
 показати весь коментар
 
Много зараженных коронавирусом, но мало смертей: в Германии объяснили причину парадокса
https://www.obozrevatel.com/abroad/mnogo-zarazhennyih-koronavirusom-no-malo-smertej-v-germanii-obyasnili-prichinu-paradoksa.htm
 показати весь коментар
 
Як нещодавно говорив мені один дідуган, що короновірус забирає тих, кого вирішив забрати. Нічого без до яких в цьому світі не відбуваються. Не забули як італійці засудили Марківа?
 показати весь коментар
 
Возможно по тому, что реальное количество жертв коронавируса в Китае никому не известно.
 показати весь коментар
 
 
Через пару лет после окончания этой эпидемии, возможно будут результаты...
 показати весь коментар
 
"Героїчні" зусилля влади по простому питанню: запезбеченню населення антисептиками (нагадаю, що видів антисептиків - тисячі.) Антисептики - це не щось унікальне або дороге.
 показати весь коментар
 
Літак, який послали у Китай, привезе, крім іншого, 10 тон (!!!) антисептиків (так сказав Зеленський)!!! Не вірю, що в Україні немає антисептиків, і що їх треба везти аж з Китаю. Назву лише звичайний спирт або хлорне вапно. Є ще багато інших антисептиків.
 показати весь коментар
 
 
Издержки профессии...
Их ведь не спрашивали конкретно за коронавирус.
 показати весь коментар
 
 
Там щось, баба Ванга колись казала по п'ять двiйок....тобто з 20.02.2020 в Iталiї все i почалось.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору