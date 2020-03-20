 МОЗ подав до Кабміну проєкти постанов, які спрощують реєстрацію дезінфекційних засобів, - Ємець

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Це сприятиме розробці та надходженню на ринок України нових ефективних та безпечних дезінфекційних засобів, попередженню поширення на території України захворювань COVID-19, зменшенню випадків внутрішньолікарняної інфекції, а отже, і витрат на лікування пацієнтів.

Проєкт відповідної постанови Міністерство охорони здоров’я подало на розгляд Кабінету Міністрів України, який сьогодні, 20 березня, збереться на позачергове засідання.

"Проєктом постанови пропонується продовжити можливість реєстрації дезінфекційних засобів на підставі позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи до набуття чинності нових порядків дослідження специфічної активності, безпечності, якості дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці, які вже розробляються Міністерством охорони здоров’я України", - зазначено у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Нагадаємо, що у зв’язку з поширенням COVID-19 в Україні значно зросла потреба у дезінфекційних засобах. Враховуючи тривалий проміжок часу, необхідний для проведення досліджень нових дезінфікуючих засобів і їх випробування на практиці, тобто неможливість швидко здійснити реєстрацію засобів, є загроза виникнення дефіциту дезінфекційних засобів на ринку України та значне підвищення їх вартості, що може призвести до неконтрольованого поширення коронавірусу.

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