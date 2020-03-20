 Росія, Китай і Іран поширюють фейки про коронавірус, - Помпео

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, ми бачили, як вона (дезінформація про COVID-19. - Ред.) надходила з таких місць як Китай, Росія й Іран", - сказав він на брифінгу.

На його думку, ці країни намагаються підірвати зусилля США у боротьбі з коронавірусом.

"Ми напряму говорили з цими країнами, говорили... що не схвалюємо такого", - сказав Помпео.

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Він додав, що адміністрація США намагається домогтися довіри співгромадян до офіційних джерел інформації про пандемію.

Раніше на цьому тижні Майк Помпео у телефонній розмові з завідувачем канцелярією Комісії ЦК КПК у закордонних справах Ян Цзечи закликав Пекін не поширювати заяв про те, що США можуть бути причетні до поширення коронавірусу COVID-2019.

До цього представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні припустив, що коронавірус COVID-19 в Ухань завезли американські військові.

"Коли в США з'явився так званий нульовий пацієнт? Скільки заражених людей? В які лікарні їх привезли? Можливо, це американські військові привезли епідемію в Ухань. Будьте прозорі! Оприлюдніть інформацію! США мають надати нам пояснення", - написав він на сторінці в Twitter.

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