 Росія, Китай і Іран поширюють фейки про коронавірус, - Помпео

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Звичайно, ми бачили, як вона (дезінформація про COVID-19. - Ред.) надходила з таких місць як Китай, Росія й Іран", - сказав він на брифінгу.
На його думку, ці країни намагаються підірвати зусилля США у боротьбі з коронавірусом.
"Ми напряму говорили з цими країнами, говорили... що не схвалюємо такого", - сказав Помпео.
Він додав, що адміністрація США намагається домогтися довіри співгромадян до офіційних джерел інформації про пандемію.
Раніше на цьому тижні Майк Помпео у телефонній розмові з завідувачем канцелярією Комісії ЦК КПК у закордонних справах Ян Цзечи закликав Пекін не поширювати заяв про те, що США можуть бути причетні до поширення коронавірусу COVID-2019.
До цього представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні припустив, що коронавірус COVID-19 в Ухань завезли американські військові.
"Коли в США з'явився так званий нульовий пацієнт? Скільки заражених людей? В які лікарні їх привезли? Можливо, це американські військові привезли епідемію в Ухань. Будьте прозорі! Оприлюдніть інформацію! США мають надати нам пояснення", - написав він на сторінці в Twitter.
1 ч. ·
З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)
Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
Ця болячка, це - атака біологічною зброєю яку зробили піндоси.
Спочатку атакували Китай, потім - Європу.