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 Кабмін встановив режим НС у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в м.Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Відповідні рішення раніше були прийняті регіональними комісіями з питань ТЕБ ​​та НС у зв'язку з фіксуванням випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

Жодних нових обмежень поки не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19", - сказано в повідомленні.

Головам відповідних адміністрацій дав доручення забезпечити координацію заходів щодо запобігання розповсюдженню на території областей гострої респіраторної хвороби. А також щодня надавати МОЗ інформацію про їх перебіг.

Кабмін встановив режим НС у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183161
 
 
 Топ коментарі
 


Якасука Такасама

Засланный казачок Ермак очень опечален судьбой жителей лугандона,заразившихся коронавирусом и предлагает везти их в Украину на лечение.
Значит своих граждан лечить нечем,масок нет,а на сепарню деньги и средства есть?
Ермака - эту гниду промацковскую не надо судить,только линчевать

Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 5117
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Я извиняюсь что не по теме но:

- РАБсиянам из РОСдебилятора постоянно рассказывают, что доблестные патриоты за 4 часа возьмут Киев, а Вашингтон падёт на третий день войны с Великой Россией Путина.
А какой-то 34 летний араб взял и за три дня разнёс бюджет России на ветер.
Есть дорогая нефть - есть Россия, нет дорогой нефти так нет ни какой рАсии .
***
Учим правильно выговаривать имя и фамилию того кто нагнул руское быдло:
- Муха́ммед бин Салма́н бин Абдель Азиз Аль Сау́д.Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 3335Вертел он Путина с Сечиным, торговал нефть, шатал трубу, порвал рубль на фантики.
Вот что бывает когда в 34 можешь не напрягаясь нагнуть раком и опрокинуть сверхдержаву.......................
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******* Такасама

Засланный казачок Ермак очень опечален судьбой жителей лугандона,заразившихся коронавирусом и предлагает везти их в Украину на лечение.
Значит своих граждан лечить нечем,масок нет,а на сепарню деньги и средства есть?
Ермака - эту гниду промацковскую не надо судить,только линчевать

Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 5117
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шут поганый 🤡🤢💩 закон о капитуляции с путлером подпишет и землю распродаст
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Це не фейк? Може це він тільки про свого "вбитого" Порошенком брата?
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Сегодня сходил за покупками.
Ажиотажа нет. Продавцы говорят - люди все деньги потратили.
Сахар с 25 до 33 фублей. Курятина подросла.
В большинстве цены прежние и всё есть.
В аптеках на входе - «масок нет», парацетамола тоже.
В маске никто не ходит.
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И где твоя персона проживает? На небесах, что ли? Так спустись на землю!
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Ермак,вези к себе домой больных ордловцев.Вы по духу одинаковые.
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Жители под украинские танки бросались - так не хотели жить с бандеровцами 😁😁😂
А обписяный Сивохо украинцев не смог понять( жирная тупость) и мечтает вернуться домой в Донецк
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19.57 собрались
20.08 ввели...
Работы на 11 минут - всем премию
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Турбо-режим. Такими же темпами сливают страну *****.
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Вы нас не путайте, мы хронометрах ведём в 20.08 премьер-министр отписался в телеграм канале а ввели ещё раньше.
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Даже по картинке видно как черное превратили в белое.
- Был рух, ну и куда он нас привел?
- были санкции, только ***** увеличило резервный фонд в 1,5 раза.
- был патриархат, а стала метрополия минус в пользу Византии 20 храмов. Этому Томосу вы молитесь?
- безвиз - уехали в Европу лучшие, в Украине работать некому, нет квалифицированных кадров.
- Армия - сколько пророссийских генералов уволено? Аж 0. Все посилення за счет добробатов и роста патриотизма.
Вот за это народ и выписал подсрачника однотуровому.
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Точно! И усё - 3,14зда руху Томаса в напрямку ЄС і НАТО!
Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 7770
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то є брехня, петя не був нормальним президентом,
петя був баригою на посаді президента,
і рухалось тільки одне,
кошти в петін офшор і язик генплокулола, що
ніс повну ахінєю
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Сейчас происходит массовым психоз в связи с короновирусом...
Но короновирус это ерунда.
Вот 100 лет назад, пандемия испанки. Заразилось более полмиллиарда людей (30% всего населения земли).
Умерло по разным данным от 50 до 100 миллионов (3-5% населения земли).
И ничего. Всё нормально. Человечество выжило и ещё размножилось в разы...
Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 4774
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желаю чтобы в эти проценты попал ты и твоя семья и ничего страшного, как пишешь ты
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берегись не берегись, но ты сдохнешь раньше... у тебя на роду написано, раб
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"желаю чтобы в эти проценты попал ты и твоя семья" - первые твои слова и тебе же за пазуху
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Никто и не думает, что коронавирус истребит человечество.
Но если у вас "все нормально" когда умирают миллионы... Что ж для вас сотни сограждан...
Психоз похоже у кого-то другого.
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нормально, то что человечество выжило...
а сейчас ни про какие миллионы, умершие от короновируса, речи не идёт
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и поэтому не нужно ничего делать, раз умирают не миллионы, а тысячи?
психоз видят те, кто хочет его видеть, я вижу в целом адекватную реакцию всех стран мира.
поэтому они так и похожи, эти реакции.
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От вируса нет защиты илекарств. А вот истерия убьет миллионы.
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ну истерии нет и не будет
каким образом? только серьезно. конструктивно. миллионы... вы серьезно?
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гриппу сотни лет, от него есть вакцина, есть даже лекарство, и он прогнозируемый. а с коронавирусом это только начало, график посмотри, или ты думаешь, что в италии от гриппа хоть раз заказывали колонну военных грузовиков, что бы вывозить в соседние крематории трупы, которых с каждым днем все больше? и где этот потолок ежедневно умирающих никто не знает.
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и как ты себе позволяешь со мною разговаривать? ты меня не знаешь, я не давал повода для того, что бы со мною так говорили, да и еще такими нескладными словами. ты вообще про нормы поведения в обществе слышал? за совесть я вообще молчу.
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извини, меня перемкнуло...
тот оскорбительный я удалил. буду стараться не писать комменты.
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умер мій прадід від іспанки, і що,
моїй бабусі і ще 4-м його дітям від того легше не було ?

у середу в італійському здається Бергамо за добу
вмерло 475 людей.. одночасно 475 трун,
одночасно 475 поховань.. а перед тим ще було 349,
а перед ти ще, і ще..

а загалом нічого особливого,
тільки не можуть всіх лікувати,
не вистачає можливостей поховати
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Эта цифра по всей Италии, но и сто гробов для Бергамо заставляет задуматься.
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В Днепре на улицах пусто . В магазинах тихо , нет музыки , только слышно шуршание пакетов . Люди держат дистанцию . Это выглядит смешно и страшно .
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А я щас в Новус зашёл, вернули две пачки сигарет, которые забыл два дня назад на кассе, когда приходил в респираторе, дабы попугать людей. Красота
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Что-то не заметил, в Кировском и Чечеловском районах все как обычно
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В 9.00 мимо ЦУМа - 3 авто в минуту . Раньше- 15 минут , что проехать этот участок .
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В Ашане сложно держать дистанцию...вчера в 9 вечера человек 15 на весь Ашан и куча портящихся продуктов. Ну ничего, скоро всё изменится - некий советник министра внутренних дел Иван Варченко пообещал продукты по карточкам. Видимо всеми силами будут к этому стремиться!
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"По-моему, это огромная глупость - "работа на дому"... Моя семья не очень-то этому рада..." Инокентий, 41 год, Патологоанатом...
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Вы неправильно поняли! На дому - это значит оставаться ночевать на работе!
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Я извиняюсь что не по теме но:

- РАБсиянам из РОСдебилятора постоянно рассказывают, что доблестные патриоты за 4 часа возьмут Киев, а Вашингтон падёт на третий день войны с Великой Россией Путина.
А какой-то 34 летний араб взял и за три дня разнёс бюджет России на ветер.
Есть дорогая нефть - есть Россия, нет дорогой нефти так нет ни какой рАсии .
***
Учим правильно выговаривать имя и фамилию того кто нагнул руское быдло:
- Муха́ммед бин Салма́н бин Абдель Азиз Аль Сау́д.Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 3335Вертел он Путина с Сечиным, торговал нефть, шатал трубу, порвал рубль на фантики.
Вот что бывает когда в 34 можешь не напрягаясь нагнуть раком и опрокинуть сверхдержаву.......................
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Да согласен это не в 95 квартал играть !!!
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Вообще-то злобный карлик в кентах с этим моджахедом, но! "Восток дело тонкое..."
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ура !!! значит ВР закрывается, все по домам … иначе штраф по 34000 гр. в день с каждого депутата и работника
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официально 36 машин у бубочки в кортеже
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Та чого вже там, 136. Просто окрім рееальних 6 решту 130 можуть бачити тільки порохоботи.
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А вот Чрезвычайное Положение в Украине вводить нельзя, т к БУБОЧКА НЕ КОМПЕТЕНТНЫЙ и не профессиональный, и такого абсурду наделает , шо потом долго придётся наводить порядок
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И , кстати, наконец бубочка узнаёт , что Украина не повия, а имеет много заводов и научных институтов
Вот и завод, который производит аппараты вентиляции лёгких есть( но барыги его до банкротства довели )
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поверь бубочке ПЛЕВАТЬ - бабло не имеет гражданства ....
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ЧС в Києві та Дніпрі тобто Приват Бені намагатимуться повернути?
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здравствуйте! кто в теме до какого числа карантин?
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Всё сие есть печально только. Вполне печально.
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Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 2826Сидите дома,не паниковать,за вас думают как и кому что...
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Потрібно ці області обнести колючим дротом.....
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В Москве
Последний вариант - в случае объявления чрезвычайной ситуации - предусматривает введение комендантского часа, закрытие всех московских предприятий и запрет на въезд и выезд из города.
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тебе в фильме все показали, последнюю серию вот только ФСБ закрыло.
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что за фильм то? Уже давно картинки висят тут...
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Фильм нормальный а вот в реале фиг его знает...хотя я как военный химинструктор в прошлом кое что понимаю как надо но смотрю что делает власть как не надо...
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Закон Про правовий режим надзвичайного стану
Стаття 5. Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.………….. В разі необхідності введення надзвичайного стану ……….. пропозиції щодо його введення подає Кабінет Міністрів України.
Однако в сообщенни читаем : "Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией."
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Выражаясь блатным языком "они рамсы попутали". Интересно, какая наступает ответственнось за узурпацию власти? Будут ли судебные иски о признании незаконным введения такого режима? И где законодательное закрепление режима чрезвычайной ситуации и его отличие от режима чрезвычайного положения.
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Не паниковать...с нами президент Зеленский...
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Первая ошибка всех стран а именно властей вместо того чтобы оставить на время карантина в Китае свозить своих граждан домой тем самим превратив эпидемию в пандемию. А вторая-надо всех у кого эта зараза может быть изолировать в спец-изоляторах чтобы не заражать здоровых. А у нас все сласть делает на оборот.
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у властей задача сократить население, они все делают правильно. Следующий шаг - искусственный голод.
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Много болтовни а мало действий. Во времена СССР в каждой многоэтажке били бомбоубежища и запасы распираторов и противогазов а в санстанциях спецавтомобили дезактивации и спецодежда Л-1 для личного состава не говоря о воинских частях.
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Повязки-это муляж. Лучше иметь хороший респиратор.
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Для чего в Чернобыле давали водку ? Для снятия стресса.
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Зачем пугать народ ? Нагнетают со всех каналов страхи и ужасы. Не так страшен черт как его малюют. Это для чего делается ?
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Украина не Италия или Испания. Там густота населения колоссальна и людей старше 75 и дальше много а у нас до 60-ти многие не дотягивают. Во вторых сколько в сутки умирает людей в больших городах от разных причин ? А
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