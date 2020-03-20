 Кабмін встановив режим НС у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Відповідні рішення раніше були прийняті регіональними комісіями з питань ТЕБ та НС у зв'язку з фіксуванням випадків захворювання коронавірусною інфекцією.
Жодних нових обмежень поки не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19", - сказано в повідомленні.
Головам відповідних адміністрацій дав доручення забезпечити координацію заходів щодо запобігання розповсюдженню на території областей гострої респіраторної хвороби. А також щодня надавати МОЗ інформацію про їх перебіг.
******* Такасама
Засланный казачок Ермак очень опечален судьбой жителей лугандона,заразившихся коронавирусом и предлагает везти их в Украину на лечение.
Значит своих граждан лечить нечем,масок нет,а на сепарню деньги и средства есть?
Ермака - эту гниду промацковскую не надо судить,только линчевать
Ажиотажа нет. Продавцы говорят - люди все деньги потратили.
Сахар с 25 до 33 фублей. Курятина подросла.
В большинстве цены прежние и всё есть.
В аптеках на входе - «масок нет», парацетамола тоже.
В маске никто не ходит.
А обписяный Сивохо украинцев не смог понять( жирная тупость) и мечтает вернуться домой в Донецк
20.08 ввели...
Работы на 11 минут - всем премию
- Был рух, ну и куда он нас привел?
- были санкции, только ***** увеличило резервный фонд в 1,5 раза.
- был патриархат, а стала метрополия минус в пользу Византии 20 храмов. Этому Томосу вы молитесь?
- безвиз - уехали в Европу лучшие, в Украине работать некому, нет квалифицированных кадров.
- Армия - сколько пророссийских генералов уволено? Аж 0. Все посилення за счет добробатов и роста патриотизма.
Вот за это народ и выписал подсрачника однотуровому.
петя був баригою на посаді президента,
і рухалось тільки одне,
кошти в петін офшор і язик генплокулола, що
ніс повну ахінєю
Но короновирус это ерунда.
Вот 100 лет назад, пандемия испанки. Заразилось более полмиллиарда людей (30% всего населения земли).
Умерло по разным данным от 50 до 100 миллионов (3-5% населения земли).
И ничего. Всё нормально. Человечество выжило и ещё размножилось в разы...
Но если у вас "все нормально" когда умирают миллионы... Что ж для вас сотни сограждан...
Психоз похоже у кого-то другого.
а сейчас ни про какие миллионы, умершие от короновируса, речи не идёт
психоз видят те, кто хочет его видеть, я вижу в целом адекватную реакцию всех стран мира.
поэтому они так и похожи, эти реакции.
каким образом? только серьезно. конструктивно. миллионы... вы серьезно?
тот оскорбительный я удалил. буду стараться не писать комменты.
моїй бабусі і ще 4-м його дітям від того легше не було ?
у середу в італійському здається Бергамо за добу
вмерло 475 людей.. одночасно 475 трун,
одночасно 475 поховань.. а перед тим ще було 349,
а перед ти ще, і ще..
а загалом нічого особливого,
тільки не можуть всіх лікувати,
не вистачає можливостей поховати
- РАБсиянам из РОСдебилятора постоянно рассказывают, что доблестные патриоты за 4 часа возьмут Киев, а Вашингтон падёт на третий день войны с Великой Россией Путина.
А какой-то 34 летний араб взял и за три дня разнёс бюджет России на ветер.
Есть дорогая нефть - есть Россия, нет дорогой нефти так нет ни какой рАсии .
***
Учим правильно выговаривать имя и фамилию того кто нагнул руское быдло:
- Муха́ммед бин Салма́н бин Абдель Азиз Аль Сау́д.Вертел он Путина с Сечиным, торговал нефть, шатал трубу, порвал рубль на фантики.
Вот что бывает когда в 34 можешь не напрягаясь нагнуть раком и опрокинуть сверхдержаву.......................
Вот и завод, который производит аппараты вентиляции лёгких есть( но барыги его до банкротства довели )
Последний вариант - в случае объявления чрезвычайной ситуации - предусматривает введение комендантского часа, закрытие всех московских предприятий и запрет на въезд и выезд из города.
Стаття 5. Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.………….. В разі необхідності введення надзвичайного стану ……….. пропозиції щодо його введення подає Кабінет Міністрів України.
Однако в сообщенни читаем : "Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией."