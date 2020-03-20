 Уряд зібрався на позачергове засідання для введення НС у 3 регіонах, - Шмигаль

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На порядку денному питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України. Зокрема, це введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах (м.Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська обл.) і спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів", - написав Шмигаль.

Дивіться також: Усі контакти хворого Шахова і до чого тут надзвичайний стан. ВIДЕО