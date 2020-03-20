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 Уряд зібрався на позачергове засідання для введення НС у 3 регіонах, - Шмигаль

Уряд зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення важливих рішень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На порядку денному питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України. Зокрема, це введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах (м.Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська обл.) і спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів", - написав Шмигаль.

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Уряд зібрався на позачергове засідання для введення НС у 3 регіонах, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183157
 
 
 Топ коментарі
 
Прочитал "правительство обосралось"
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Й Болгария привлечет армию, чтобы обеспечить соблюдение карантина людьми

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/world/10924763-bolgariya-privlechet-armiyu-chtoby-obespechit-soblyudenie-karantina-lyudmi.html
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В Австралії розпочали масово красти туалетний папір в туалетах. Зарєстрован більше 100 випадків. Висновок - цивілізація залежить від рівня дефіцита.
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во ты андрюша и дурень! трусливый и смешной ДЕБИЛ!
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инна думай головой. а не тем местом, в которое принимаешь "палку", когда пытаешься писать личные сообщения.
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Заседания закончатся двумя десятками протёртых штанов. Всё.
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Вони вже давно обірались. Зеленим. Але 73% вважають, що то божа роса прийняла таку форму.
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Побачемо що буде,коли будуть харчі по карткам.Я думаю,що будуть погроми,а якщо задіють армію,то москалі активізуються.
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нада сидеть тихо, ато многослойность?
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Так планирует осёл и его команда, но так не будет. Еще раз хочу подчеркнуть, что украинцы свободолюбивая нация. Не верите, спросите у "проффесора".
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вообще то если это относится к продмагам это не погром, это национализация имущества. А погром это наказание лиц щироукраинской реформаторской наиональности за их винницкое мыролюбство. без разбору.
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Черешня будет. ЗНАЮ из жини. Мне 63,сам из Мелитополя.
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вы дебилоуроды. парализовали все крупные города и в тоже время распускаете по Украине людей приехавих из особо зараженных стран без карантина. лучше не собирайтесь и ничего не делайте. Украинцам без вашего руководства спокойнее и безопаснее
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Еще раз о вечном Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 451 Где маски и антисептик прахвительство гребанное Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4009
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маски в тырнете сотни тысяч по 10-15 грн, сделай над собой усилие на 20 секунд,
антисептик это самогон, спирт, водка
каких тебе еще реформ не хватает?
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Вот пусть сядет ********** и Шмыгаль возьмут и мешают антисептик явно это по жизни все что они могут делать главное чтобы не сгорели от самогона спирта и воды умник почитай полный состав антисептика Твой состав годиться только бухать Тырнет ты наш недоделанный
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Даже не читая, уверен был про Днепровпетровскую и Ивано-Франковскую область Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8356 .
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Мда... и почти 6000 новых инфицированных. С ума сойти.
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Нащо? Нащо, я вас питаю? Це ж не військова агресія іншої держави, чи ви власного народу боїтеся?😠
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не надо недооценивать возможности «тупых» людей, особенно когда они собираются в большие группы
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