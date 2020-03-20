 Порошенко: у Зеленського мають вибрати - або інтереси народу і програма МВФ - або мрія Коломойського про повернення Приватбанку і дефолт України

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко нагадав, що ще до коронавірусу через некомпетентність нової влади почалося падіння промвиробництва, вперше після 49 місяців безперервного зростання знизився ВВП, кілька місяців поспіль не виконується дохідна частина бюджету.

"Ще до коронавірусу не змогли вчасно провести індексацію пенсій українським пенсіонерам. А тепер на всі ці внутрішні "здобутки" нових обличь накладається вплив світової рецесії", – підкреслив Порошенко.

На думку п’ятого Президента, потрібні негайні рішучі антикризові стратегічні рішення. І перш за все – продовження співпраці з МВФ.

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"Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ. Ця фінансово-киснева подушка дасть запас міцності. Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців. Головна вимога Фонду стосується лише двох людей: особисто Президента і його давнього бізнес-партнера та покровителя", – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що транш міг бути отриманий ще восени минулого року – і тоді економічного падіння можна було б уникнути.

"Якби влада прийняла закон, що гарантував неповернення Приватбанку його колишнім власникам. Який сенс Фонду давати Україні гроші, які тут же осядуть в кишені колишнього акціонера Привату? Проект погодили з Фондом. Потім вирішили надурити наших міжнародних партнерів і крадькома внесли неприйнятні правки. Про це мені під час зустрічі в Брюсселі розповідала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва", – зазначив Порошенко.

"Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі і дефолт – Україні. Уряд має негайно подати відповідний законопроект – і щоб без жодних наперстків. А Верховна Рада – на початку тижня провести позачергове засідання. Це не порада. Це – вимога. "Європейська солідарність" обов’язково підтримає прийняття цього закону", – наголосив Петро Порошенко.

Порошенко нагадав, що відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, коштів від Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, інших міжнародних фінансових інституцій. Він наголосив, що для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність НБУ.

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