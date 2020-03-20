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 Політика України
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Все про:Коломойський (804) МВФ (698) Порошенко (11609) приватизація (206) Приватбанк (392)

 Порошенко: у Зеленського мають вибрати - або інтереси народу і програма МВФ - або мрія Коломойського про повернення Приватбанку і дефолт України

Президент Зеленський мусить врешті решт визначитися – або він буде продовжувати співпрацю із МВФ, або виконає давню мрію свого бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського про повернення ПриватБанку і дефолт країни. Цього вимагає критичний стан української економіки, яка почала своє падіння ще до початку пандемії коронавірусу, а тепер потерпає ще й від глобальних наслідків.

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко нагадав, що ще до коронавірусу через некомпетентність нової влади почалося падіння промвиробництва, вперше після 49 місяців безперервного зростання знизився ВВП, кілька місяців поспіль не виконується дохідна частина бюджету.

"Ще до коронавірусу не змогли вчасно провести індексацію пенсій українським пенсіонерам. А тепер на всі ці внутрішні "здобутки" нових обличь накладається вплив світової рецесії", – підкреслив Порошенко.

На думку п’ятого Президента, потрібні негайні рішучі антикризові стратегічні рішення. І перш за все – продовження співпраці з МВФ.

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"Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ. Ця фінансово-киснева подушка дасть запас міцності. Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців. Головна вимога Фонду стосується лише двох людей: особисто Президента і його давнього бізнес-партнера та покровителя", – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що транш міг бути отриманий ще восени минулого року – і тоді економічного падіння можна було б уникнути.

"Якби влада прийняла закон, що гарантував неповернення Приватбанку його колишнім власникам. Який сенс Фонду давати Україні гроші, які тут же осядуть в кишені колишнього акціонера Привату? Проект погодили з Фондом. Потім вирішили надурити наших міжнародних партнерів і крадькома внесли неприйнятні правки. Про це мені під час зустрічі в Брюсселі розповідала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва", – зазначив Порошенко.

"Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі і дефолт – Україні. Уряд має негайно подати відповідний законопроект – і щоб без жодних наперстків. А Верховна Рада – на початку тижня провести позачергове засідання. Це не порада. Це – вимога. "Європейська солідарність" обов’язково підтримає прийняття цього закону", – наголосив Петро Порошенко.

Порошенко нагадав, що відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, коштів від Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, інших міжнародних фінансових інституцій. Він наголосив, що для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність НБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183155
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський уже вибрав.
А якщо точніше- він нічого й не вирішує.
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73% ИДИОТОВ - но есть надежда, что часть людей обучаема.
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Разумков не бачить необхідності уповноважувати Президента вводити надзвичайний стан
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https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
сказал человек который к этому привел....)
за то он восстановил 10 аппаратов вентиляции легких.
спаситель нации))
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Клоуну некогда Он счас нехило на масках барыжит
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Нефть по 10 баксов за бочку вылечит всех... Порошенко: у Зеленського мають вибрати - або інтереси народу і програма МВФ - або мрія Коломойського про повернення Приватбанку і дефолт України - Цензор.НЕТ 564включая короновтрусов
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Так я не понял, 10000га в одни руки - это в интересах народа или мечта Коломойского?
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Нет.
Это мечта Пятра Ляксеича.
Который хочет продолжить сотрудничество с МВФ (заголовок и саму статью надо внимательней читать).
Т.е. открыть рынок земли и начать ее продавать.
Это одно из требований МВФ.
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Юрий Бутусов
4 год ·

Чтобы Владимир Зеленский хорошо оценил, насколько он способен управлять Украиной в режиме чрезвычайного положения, рекомендую президенту проверить свои силы для начала введя чрезвычайное положение на госпредприятии "Центрэнерго" и в Окружном административном суде Киева.
Вы будете смеяться, ведь 4 марта Кабмин опубликовал постановление о смене директора на "Центрэнерго", но до сих пор у Фонда государственного имущества не получается выполнить это решение. Третья попытка выполнить решение правительства произошла 19 марта, и тоже неудачно. 16 дней прошло, а директора поменять на одном из тысяч госпредприятий, оказывается, не такое простое дело. Суды запрещают ФГИ менять директора подчиненного ФГИ предприятия, члены наблюдательного совета имеют свое мнение, в общем, на следующей неделе попробуют еще раз. Президент Зеленский, конечно, в курсе, что на "Центрэнерго" по - прежнему человек Игоря Коломойского руководит, а президент, как известно, очень независимый от олигархов человек, очень самостоятельный. Просто руки не доходят заняться этим вопросом. Кризис, эпидемия... Вот бы бы где отработать чрезвычайное положение, вот бы руку набить - попробовать хотя бы директора поменять на крупнейшей государственной энергокомпании.
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Саша Сотник.Ютьюб.ВОССТАНИЕ В РАЮ.20 МАРТА 2020г. Порошенко: у Зеленського мають вибрати - або інтереси народу і програма МВФ - або мрія Коломойського про повернення Приватбанку і дефолт України - Цензор.НЕТ 7239Просмотрите,не пожалеете
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Таке враженя що президент взагалі нічого не розуміє ,зовнішню політику йому нав'язує Єрмак тобто за будь яку ціну впихнути лднр за яким за Україною залишится фінансувати так звані республіки ,все решта управління з кремля .І ось Приват замість того що б підняти справу куди зникли з банку 5,5 мільярди доларів ,перевели в площину повертати олігарху банк і це в умовах війни і страшної епідемії ,ось це "державники" дорвались до влади.
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Интервью Андрея Илларионова в Ютьюбе вызвало на РАБссии ШОК.Его удаляют отовсюду....На ВОРЕ шапка горит,кремлевские бараны...
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В ОП заявили, що переліт Зеленського з Оману оплатив Оман т.е. его нет теперь можно брехать...
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Зленского подкупили иностранная разведка ФСБ
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОВЕРТАВСЯ З ОМАНУ ЗА РАХУНОК СУЛТАНАТУ ОМАН.

На кого рассчитано на каких лохов как можно ссать в глаза своему народу, как пьяница сивоха.. Он уже был мертвый его искусственно держали..
Т.е оплатил Возрат путин хло , переговоры с Патрушевым тоже султан организовал.
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Зачем Патрушев дал команду сбить самолет МАУ.?
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О як рогато-зелене бидло пуче від Петра!!!! смерть ворогам України!!!!
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і знову бреше, бреше, бреше, бреше і бреше
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Барига як той москаль- коли не збреше разів сто на день то й спати не лягає...
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своего бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Источник:https://censor.net.ua/n3183155

Свыня, а давно Беня перестал быть твоим бизнес-партнером? Без разрешения Нацбанка Украины ну никак нельзя было вывести за границу миллиарды из Привата. Злые языки утверждают, шо вы с Беней на этом гешефте хорошо поимели налогоплательщиков Украины...
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ОРДЛОвирусы плешивого педофила Порошенко: у Зеленського мають вибрати - або інтереси народу і програма МВФ - або мрія Коломойського про повернення Приватбанку і дефолт України - Цензор.НЕТ 9403Сливайте воду...
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От вас воняет,хуже чем от Шарикова и Швондера вместе взятых
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Главзебил сам ничего не решает, а Беня уже решил- дефолт так дефолт.
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