 Порошенко: у Зеленського мають вибрати - або інтереси народу і програма МВФ - або мрія Коломойського про повернення Приватбанку і дефолт України

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко нагадав, що ще до коронавірусу через некомпетентність нової влади почалося падіння промвиробництва, вперше після 49 місяців безперервного зростання знизився ВВП, кілька місяців поспіль не виконується дохідна частина бюджету.
"Ще до коронавірусу не змогли вчасно провести індексацію пенсій українським пенсіонерам. А тепер на всі ці внутрішні "здобутки" нових обличь накладається вплив світової рецесії", – підкреслив Порошенко.
На думку п’ятого Президента, потрібні негайні рішучі антикризові стратегічні рішення. І перш за все – продовження співпраці з МВФ.
"Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ. Ця фінансово-киснева подушка дасть запас міцності. Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців. Головна вимога Фонду стосується лише двох людей: особисто Президента і його давнього бізнес-партнера та покровителя", – нагадав Порошенко.
Він зазначив, що транш міг бути отриманий ще восени минулого року – і тоді економічного падіння можна було б уникнути.
"Якби влада прийняла закон, що гарантував неповернення Приватбанку його колишнім власникам. Який сенс Фонду давати Україні гроші, які тут же осядуть в кишені колишнього акціонера Привату? Проект погодили з Фондом. Потім вирішили надурити наших міжнародних партнерів і крадькома внесли неприйнятні правки. Про це мені під час зустрічі в Брюсселі розповідала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва", – зазначив Порошенко.
"Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі і дефолт – Україні. Уряд має негайно подати відповідний законопроект – і щоб без жодних наперстків. А Верховна Рада – на початку тижня провести позачергове засідання. Це не порада. Це – вимога. "Європейська солідарність" обов’язково підтримає прийняття цього закону", – наголосив Петро Порошенко.
Порошенко нагадав, що відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, коштів від Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, інших міжнародних фінансових інституцій. Він наголосив, що для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність НБУ.
сказал человек который к этому привел....)
за то он восстановил 10 аппаратов вентиляции легких.
спаситель нации))
Это мечта Пятра Ляксеича.
Который хочет продолжить сотрудничество с МВФ (заголовок и саму статью надо внимательней читать).
Т.е. открыть рынок земли и начать ее продавать.
Это одно из требований МВФ.
4 год ·
Чтобы Владимир Зеленский хорошо оценил, насколько он способен управлять Украиной в режиме чрезвычайного положения, рекомендую президенту проверить свои силы для начала введя чрезвычайное положение на госпредприятии "Центрэнерго" и в Окружном административном суде Киева.
Вы будете смеяться, ведь 4 марта Кабмин опубликовал постановление о смене директора на "Центрэнерго", но до сих пор у Фонда государственного имущества не получается выполнить это решение. Третья попытка выполнить решение правительства произошла 19 марта, и тоже неудачно. 16 дней прошло, а директора поменять на одном из тысяч госпредприятий, оказывается, не такое простое дело. Суды запрещают ФГИ менять директора подчиненного ФГИ предприятия, члены наблюдательного совета имеют свое мнение, в общем, на следующей неделе попробуют еще раз. Президент Зеленский, конечно, в курсе, что на "Центрэнерго" по - прежнему человек Игоря Коломойского руководит, а президент, как известно, очень независимый от олигархов человек, очень самостоятельный. Просто руки не доходят заняться этим вопросом. Кризис, эпидемия... Вот бы бы где отработать чрезвычайное положение, вот бы руку набить - попробовать хотя бы директора поменять на крупнейшей государственной энергокомпании.
На кого рассчитано на каких лохов как можно ссать в глаза своему народу, как пьяница сивоха.. Он уже был мертвый его искусственно держали..
Т.е оплатил Возрат путин хло , переговоры с Патрушевым тоже султан организовал.
Свыня, а давно Беня перестал быть твоим бизнес-партнером? Без разрешения Нацбанка Украины ну никак нельзя было вывести за границу миллиарды из Привата. Злые языки утверждают, шо вы с Беней на этом гешефте хорошо поимели налогоплательщиков Украины...