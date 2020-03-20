 9 з 15 підозр на коронавірус в Івано-Франківську не підтвердилися, - мер Марцінків

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З 15 підозр (на коронавірус - ред), на щастя, 9 не підтвердилися, з них - троє жителів Івано-Франківська", - сказав він.

Водночас мер наголосив, що факт підтвердження зараження Covid -19 у жінки, яка померла, є "тривожним сигналом".

"Я вважаю, що уряд має запровадити в Івано-Франківській області спочатку надзвичайну ситуацію, а також я вважаю, що за певних обставин необхідно вводити надзвичайний стан в окремих регіонах або в цілій Україні", - сказав Марцінків.

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Він нагадав, що надзвичайний стан може запровадити президент своїм указом за узгодження з Верховною Радою.

Мер заявив: "Вважаю, що сьогодні мають бути більш жорсткі заходи, люди повинні розуміти, що без необхідності не треба виходити на вулицю... Що робити з продуктовими ринками? Вони не потрапляють під дію постанови Кабінету Міністрів, але там велике скупчення людей".

За його словами, необхідно більше карантинних заходів у частині встановлення постів, на яких людям вимірювали би температуру.

"Для цього необхідне законне регулювання, органи місцевого самоврядування не можуть ухвалювати таких рішень... Єдине рішення - жорсткі методи обсервації. І чим швидше це буде запроваджено, тим менше людей постраждає від коронавірусу", - заявив Марцінків.

Він додав, що постійно перебуває в контакті з мерами іншими міст і його позиція має підтримку.

Жінка, інфікована коронавірусів COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. Пізніше стало відомо, що вже після зараження вона ходила на роботу і в поліклініку.