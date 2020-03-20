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Все про:обстріл (6098) Донбас (15589)

 Трьох українських воїнів поранено від початку доби 20 березня, ворог порушив перемир'я 8 разів, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • неподалік Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поруч із Новотроїцьким - з мінометів калібру 82 мм - 20 хв, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • неподалік Широкиного - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

  • поблизу Кримського - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін;
  • неподалік Луганського - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
  • в районі населеного пункту Хутір Вільний - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Новгородського - з ручного протитанкового гранатомета;
  • поруч з Новотошківським - з 82-мм мінометів - 10 мін.

Підрозділи Об'єднаних сил, які тримають оборону, використовували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Сьогодні, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх було евакуйовано у військово-медичний заклад, де лікарі оперативно надали належну медичну допомогу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183151
 
 
 Топ коментарі
 
хей, падла зеленая, так шо ты там в хуйловских глазах увидела?
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Найшвидшого одужання Героям!
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Якже так ? Не очекалися засіданння ТРК у Мінську? Зєйло від абіди ще заплаче.
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хей, падла зеленая, так шо ты там в ********** глазах увидела?
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это были не глаза... это был глаз... копчёный... Трое украинских воинов ранены с начала суток 20 марта, враг нарушил перемирие 8 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7637
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Бубочка спасає чілавєкав від вірусу, а ви тут про якусь війну.
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Пипец... "Мир" уже на горизонте... Осталось только Бубочке договорняк с Лугандоном на прямую подписать...
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Зелебенському із його "лакеями" якби в голову поцілили, хоча я підозрюю воно при народженні контужене!
А Захисникам бажаю одужання!!!швидкого!
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ему уже 24...не 42...но он бы выцарапал глаза х.ла, даже если б это был его последний день

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Одужання пораненим хлопцям!
Тримайтесь, Герої!
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Трьох українських воїнів поранено від початку доби 20 березня, ворог порушив перемир'я 8 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9347
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Для зебила зараз більш важливо туристів позвозити .............
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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