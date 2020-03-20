 Трьох українських воїнів поранено від початку доби 20 березня, ворог порушив перемир'я 8 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- неподалік Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч із Новотроїцьким - з мінометів калібру 82 мм - 20 хв, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:
- поблизу Кримського - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін;
- неподалік Луганського - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Хутір Вільний - зі стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з ручного протитанкового гранатомета;
- поруч з Новотошківським - з 82-мм мінометів - 10 мін.
Підрозділи Об'єднаних сил, які тримають оборону, використовували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
Сьогодні, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх було евакуйовано у військово-медичний заклад, де лікарі оперативно надали належну медичну допомогу".
А Захисникам бажаю одужання!!!швидкого!
Тримайтесь, Герої!