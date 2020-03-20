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Матеріали за темою:
Все про:Ватикан (41) Італія (436) карантин (577) католики (15) COVID-19 (1485) коронавірус (105)

 Католицька церква дозволила відпускати хворим на коронавірус гріхи на відстані

Також гріхи можуть бути прощені медикам, тим, хто доглядає за хворими коронавірусом родичами і тим, хто молиться про якнайшвидше завершення пандемії.

У п'ятницю, 20 березня, Ватикан опублікував відповідний декрет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

Для того, щоб отримати прощення гріхів, потрібно прочитати певну кількість молитов або взяти участь у важливих богослужіннях онлайн.

Ті, хто молиться за благополуччя медиків, також зобов'язані читати Біблію "не менше півгодини".

Читайте також: COVID-19: Ватикан закрив для туристів Площу і Базиліку Святого Петра

Указ Ватикану було видано наступного дня після того, як Італія обігнала Китай за найбільшою кількістю смертей від коронавірусу. Від COVID-19 там померло 3400 осіб, загалом інфіковано понад 41 тисячу громадян. Один випадок зараження підтверджено на території Ватикану.

Також читайте: Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано у Ватикані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183147
 
 
 Топ коментарі
 
ну нормально вроде...
а от боксер надомник Усик - так не думает....
он пока облизаное всеми в себя не всосет - кушать не может.
от всей души желаю ему не наткнуться на зараженную соплю...
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Раминь!Я, как свидетель секты святого Буратино, одобряю
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-- ві любітє кіно о люпві?
-- бєсспорно!
-- а йа с порно
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Ну так чего блондинки смотрят прон до конца?Ждут же, когда он на ней жениться.
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Зато парашкинская церковь зовет верующих в Лавру!
Прямо таки призывает
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гєйскій секс:
-- ой! больно!
-- тєрпі, ти же мужчіна!
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ограбілі секс-шоп:
-- і шо? ***** нє оставілі?
-- ні одного!
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И зачем эта церковь нужна,если "божьи слуги" сами не верят в чудесные исцеления?
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Ну я не знаю,священники должны вроде надеятся на волю божью,а не на Минздрав,иначе какой с них толк,если они сами не верят,кто же им поверит
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Приблизительно такая логика у кацапов: священников и верующих защищает Бог поэтому нужно продолжать ходить в церковь и даже устраивать крестные ходы.
Логика кацапов понятна: им нужно максимальное количество жертв коронавируса в Украине.
А в чем заключается ваша логика?
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Это нормально, мы же разговариваем с богом на расстоянии
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Мне он ничего не говорит, я отвечаю такой же любезностью.
А мудрость говорит что
"Если ты говоришь с Богом, то это молитва, а если он с тобой - это шизофрения." - Томас Сас
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Скоро через смартфоны будут замаливать грехи
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Поздно . За 150 лет засрали наш дом - о-о-очень маленькую планету Земля .
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старинный церковный метод - индульгенция по удалённому доступу.
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Я открою врата в рай даже тем, кто воспылал желанием к Пресвятой Девы, дабы оплодворить её © небеизвестный торгаш-барыга индульгенциями 16го века.
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ну нормально вроде...
а от боксер надомник Усик - так не думает....
он пока облизаное всеми в себя не всосет - кушать не может.
от всей души желаю ему не наткнуться на зараженную соплю...
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Краще би подумали про щось матеріальне.А не фігнею займалися.
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Шахов подумал, чартером отдохнул вот, теперь премерсибное ему спасибо, зараженцу, гнидёнышу.
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Ух ты! А оплату за онлайн поставленную свечечку на Pay pal? Сколько войн, сраных крестовых походов, переобуваний язычников из-за них. И тут решили напомнить, что попику надо Бентли чем-то заправлять. Фууу...
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Господь, зрит и на награждавших в свое времья ,оккупанта Украины медалью"Ангела хранителя мира" и награждение то ,состоялось в Ватикане.
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Дистанційне підживлювання неврозів нав'язливих станів і фобій...
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Когда Аваков с Бакановьім займутся этим чертом?
Это ведь уголовка.
Он вьіполняет указания Гундяеева заразить как можно больше людей в Украине?

Настоятель Києво-Печерської лаври закликав ігнорувати карантин.

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло розкритикував українську владу за заклики обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу. Натомість, у своєму зверненні до вірян митрополит закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».
Митрополит закликав брати участь у колективній молитві, адже, з його слів, «найстрашніша епідемія - то гріх, який губить людську природу». Відтак, Павло запросив вірян ходити в храм, причащатися самим і брати до причастя дітей.
«Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте маленьких дітей... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного», - заявив митрополит.

https://zaxid.net/news/
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от самих аморальних поступков самойє большойє удовольствійє
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солома

Пандемія коронавірусу: ПЦУ почала виготовляти антисептики

нет,не святую воду...
"Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси. Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я з таких реагентів: етанолу або ізопропілового спирту, перекису водню та гліцерину",
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а синагога молчит:-
нет, что бы заочно "отпустить" грехи тимошенко, порошенко, турчинову, гройсману и пр. ЭТИМ ... включая кучму-убийцу
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А что, бог так и так уже давно онлайн. Ничего нового.
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прочитать определенное количество молитв или принять участие в важных богослужениях онлайн
какая глупость! "Иисус сказал: прощаются тебе грехи." (Лук.7:48)
сам папа не имеет такой власти
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Почему нет! Индульгенции по кредитной карточке! Ведь уже было!Зашел на сайт - мотоишь- количество грехов, их классификация и прейскурант- за убийство- такая то сумма, за прелюбодияние- такая то. Красота! В этом и заключается все убожество религий в целом! А Хрестианства, в частности!
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