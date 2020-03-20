 Католицька церква дозволила відпускати хворим на коронавірус гріхи на відстані

У п'ятницю, 20 березня, Ватикан опублікував відповідний декрет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
Для того, щоб отримати прощення гріхів, потрібно прочитати певну кількість молитов або взяти участь у важливих богослужіннях онлайн.
Ті, хто молиться за благополуччя медиків, також зобов'язані читати Біблію "не менше півгодини".
Указ Ватикану було видано наступного дня після того, як Італія обігнала Китай за найбільшою кількістю смертей від коронавірусу. Від COVID-19 там померло 3400 осіб, загалом інфіковано понад 41 тисячу громадян. Один випадок зараження підтверджено на території Ватикану.
-- бєсспорно!
-- а йа с порно
Прямо таки призывает
-- ой! больно!
-- тєрпі, ти же мужчіна!
-- і шо? ***** нє оставілі?
-- ні одного!
Логика кацапов понятна: им нужно максимальное количество жертв коронавируса в Украине.
А в чем заключается ваша логика?
А мудрость говорит что
"Если ты говоришь с Богом, то это молитва, а если он с тобой - это шизофрения." - Томас Сас
а от боксер надомник Усик - так не думает....
он пока облизаное всеми в себя не всосет - кушать не может.
от всей души желаю ему не наткнуться на зараженную соплю...
Это ведь уголовка.
Он вьіполняет указания Гундяеева заразить как можно больше людей в Украине?
Настоятель Києво-Печерської лаври закликав ігнорувати карантин.
Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло розкритикував українську владу за заклики обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу. Натомість, у своєму зверненні до вірян митрополит закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».
Митрополит закликав брати участь у колективній молитві, адже, з його слів, «найстрашніша епідемія - то гріх, який губить людську природу». Відтак, Павло запросив вірян ходити в храм, причащатися самим і брати до причастя дітей.
«Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте маленьких дітей... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного», - заявив митрополит.
https://zaxid.net/news/
солома
Пандемія коронавірусу: ПЦУ почала виготовляти антисептики
нет,не святую воду...
"Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси. Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я з таких реагентів: етанолу або ізопропілового спирту, перекису водню та гліцерину",
https://www.rbc.ua/ukr/styler/karantin-kieve-upts-mp-prizvali-ignorirovat-1584617248.html
купечествогундяевщина?
нет, что бы заочно "отпустить" грехи тимошенко, порошенко, турчинову, гройсману и пр. ЭТИМ ... включая кучму-убийцу
какая глупость! "Иисус сказал: прощаются тебе грехи." (Лук.7:48)
сам папа не имеет такой власти