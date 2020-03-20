 Католицька церква дозволила відпускати хворим на коронавірус гріхи на відстані

У п'ятницю, 20 березня, Ватикан опублікував відповідний декрет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

Для того, щоб отримати прощення гріхів, потрібно прочитати певну кількість молитов або взяти участь у важливих богослужіннях онлайн.

Ті, хто молиться за благополуччя медиків, також зобов'язані читати Біблію "не менше півгодини".

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Указ Ватикану було видано наступного дня після того, як Італія обігнала Китай за найбільшою кількістю смертей від коронавірусу. Від COVID-19 там померло 3400 осіб, загалом інфіковано понад 41 тисячу громадян. Один випадок зараження підтверджено на території Ватикану.

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