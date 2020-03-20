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Все про:Дніпропетровськ (1301) карантин (577) місцеве самоврядування (64) Філатов (264) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 "Економіку не можна врегулювати кримінальними справами і штрафами! Вони думають, що за замовчуванням все розсмокчеться. Не розсмокчеться", - Філатов про політику центральної влади під час карантину

Мер Дніпра Борис Філатов різко розкритикував політику президента і виконавчої влади під час проведення карантинних заходів у країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: Спочатку вони кладуть на лопатки держбюджет, валять промвиробництво, руйнують систему держуправління і грають у піраміду ОВДП. Потім вони грабують місцеві бюджети. Потім світ накриває пандемія і вони гарячково починають шукати вихід.

У результаті, їхній управлінський геній народжує три химери:

  1. Бездумно скопіювати чужий досвід.
  2. Виділити на всю країну всього 100 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом, коли тільки Дніпро виділив 98, Кривий Ріг - 60, Вінниця - 50 тощо.
  3. Дограбувати місцеві бюджети на користь олігархів, придумавши для них податкові пільги і скасування сплати земельного податку, що йде в місцеві бюджети".

Він продовжив: "Простий приклад. Ці клоуни кажуть, що в громадському транспорті не можна їздити більше, ніж по 10 осіб. Мовляв, так роблять у всьому світі. Так, так роблять у всьому світі. Але вам, ідіотам, потрібно було думати про те, що в усьому світі держава в пандемію дає в громадський транспорт субвенції. Допомагає приватним перевізникам, закуповує для них пальне. Вони возитимуть і повітря, якщо ви тільки покриєте їхні витрати. Як це роблять і в Китаї, і в Німеччині. Не можна просто адміністративними методами закрити проблему.

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Це так не працює! Економіку не можна врегулювати кримінальними справами і штрафами!!! Вони думають, що за замовчуванням все розсмокчеться. Не розсмокчеться. Більш того, їхні "податкові пільги" вилучили з бюджетів міст (які і так несуть основні витрати на боротьбу з епідемією) на користь олігархів: Київ - мінус мільярд, Дніпро - мінус 300 мільйонів, Кривий Ріг - мінус 250 мільйонів, Кам'янське - мінус 100" .

"І останнє запитання. Особисте. Володимире Олександровичу, ви потурбувалися про те, щоб великий бізнес не постраждав. І це правильно. Великий бізнес обіцяв допомагати. Все вірно. Скажіть, де я можу отримати в Ігоря Валерійовича хоча б декілька талонів на дизельне пальне для міського транспорту? Інших мерів це питання теж цікавить", - резюмував Філатов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183146
 
   
 Топ коментарі
 
Было две чаши весов перед вторым туром.

Если срать на одну чашу весов, то автоматически возвышается другая.

Ты срал на Пороха,тем самым повышая шансы ЗЕ.

Шо тебе теперь не так ?

Ты сделал Украину вместе с этими клоунами.
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..."Эти клоуны" ... Всё в этой фразе . Боря , Днепр за тебя .
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ЗЕ при Пороху "все знав" , "все бачив". Хто де скільки краде, хто наживається на війні! А тепер... Осліп, оглух і онімів? Оце вірус...
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В данном случае Филатов прав. И слов не подбирает, режет зеленым промеж глаз.
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Валєріча не чіпати, він два кіоски фарбує до цього часу.
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Ты своих закладчиков наркоты урегулируй, Филатов. Хотя, да это же тоже экономика!
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