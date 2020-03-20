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Все про:Івано-Франківськ (138) карантин (577) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Жінка, яка померла від коронавірусу в Івано-Франківську, раніше ходила на роботу і в поліклініку

Підприємство закрили на карантин, поліклініку дезінфікують, лікарів і їх сім'ї відправили в самоізоляцію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Приміщення поліклініки дезінфікують, а підприємство - закрите на карантин.

В Івано-Франківську намагаються розшукати та ізолювати всіх, хто контактував із 56-річною жінкою.

Увесь медперсонал, з яким вона контактувала під час відвідування поліклініки та їхні родичі - відправлені на самоізоляцію. Приміщення поліклініки, кабінет та коридори, дезинфікують.

Жінка працювала на одному з підприємств у місті. Там зокрема виробляють сухий яєчний порошок. Зараз воно закрите на карантин. Ким саме вона там працювала і чи мала доступ безпосередньо до готової продукції, наразі невідомо.

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Крім того, до спеціального боксу госпіталізували її чоловіка як контактного. Хоча жодних симптомів коронавірусу у нього наразі немає. Медики припускають, жінка могла підхопити вірус саме від нього, бо чоловік нещодавно повернувся додому із Чехії

"Також відібраний мазок у можливо контактного сина. І сьогодні відправлені до вірусологічної лабораторії Києва", - розповів директор Івано-Франківського обласного лабораторного центру Роман Савчук.

Похована жінка буде із дотриманням усіх вимог епідеміологічної безпеки.

Жінка, інфікована коронавірусів COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. З підозрою на коронавірус госпіталізували 15 городян. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить ввести в Україні надзвичайний стан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183144
 
 
 Топ коментарі
 
У немцев есть такая директива: каждый должен вести себя так, как если бы заражен вирусом. И наверно это очень близко к истине.
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Навіть страшно подумати скільки вірусів нам привезли туристи та заробітчани.
Один такий може заразити десятки людей - а далі геометрична прогресія.
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простите, ходила, пока не умерла, у нас положено с температурой идти в поликлинику
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У немцев есть такая директива: каждый должен вести себя так, как если бы заражен вирусом. И наверно это очень близко к истине.
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Директива может и есть, но вирус берёт своё
https://m.censor.net.ua/news/3183008/v_germanii_za_sutki_koronavirusom_zaboleli_pochti_3_tys_chelovek
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Так и есть. Вирус заражает в инкубационный период. Если у человека ещё нет симптомов он может заражать других. А этой женщине как я понял терапевт поставила диагноз обычный грипп.
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Це стандартно для епідемій з невідомим збудником та невідомим відтермінованими наслідками.
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Все потому что муж из Чехии приперся.
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Ребятки, у нас преступный антинародный режим. Людей лишили заработка, не подумав, что они будут кушать, и чем кормить детей. Лишили возможности доступа к медицинской помощи, опечатав кабинеты врачей. Лишили возможности приобрести необходимые товары, опечатав магазины и рынки. Таким образом, сократив внутреннее потребление, погнали продовольствие за рубеж, продавая его за валюту. Как перед этим продали за валюту маски и средства защиты населения, оставив врачей и больных беззащитными в условиях смертельной эпидемии. Будем вымирать молча ?
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Медики предполагают, женщина могла подхватить вирус именно от него, потому что муж недавно вернулся домой из Чехии.


имхо как то некорректно звучит по отношению к покойной
обычно подхватывают гонорею или что то ей подобное
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а других вариантов нет?
заразиться например
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развратнєйє мєдіков тока музиканти - із сопствєнних наблюдєній
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Тобто вже є нові носії короновірусу.
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Али, у вас будет чугунная жопа с отбитой ручкой!

...и это не будет гром среди ясного неба... -- к этому всё шло и вели...
Давай уже своего законспирированного Гетьмана запускай в Дело... -- ты ж обещал...*)
А то я за Украину сильно переживать стал.
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та тут не переживати, а конвульсіум пора созивать
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У немцев есть поговорка: Leben ist Kampf und Krampf! Жизнь, это борьба и судороги...*)
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Вам треба шнапсу випити. Попустить.
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Й 10 из 26 случаев заражения коронавирусом обнаружили в одном селе - Черновицкая ОГА
Десять из 26 случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в селе Коленковцы Хотинского района Черновицкой области. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.«Вся община мобилизована, они осознают, не покидают свой населенный пункт без жизненно важных потребностей. Сегодня мы имеем 10 человек, инфицированных, и много контактных лиц, которых будут обследовать», - сказал он
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А ещё в детский садик ходила, потом в школу...
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Навіть страшно подумати скільки вірусів нам привезли туристи та заробітчани.
Один такий може заразити десятки людей - а далі геометрична прогресія.
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Тут головне, що навiть тодi на кордонi, не могли написати їх адреси у базу даних, щоб їх якось перевiрити на вiрус за мicцем проживання.
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А если представить, шо эта корона гуляет у нас уже давненько, Вам хуже не станет?
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Яка лахта? Обновіте ваші модулі памьяті.
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Это называется: неуправляемая цепная реакция с экспоненциальным ростом (взрывом) заболевших... Взрыв растянутый во времени...
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"...
В Ивано-Франковске пытаются разыскать и изолировать всех, с кем контактировала 56-летняя женщина..."

А на роботу вона як добиралась? Якщо в маршрутці, то як тих встановити з ким вона контактувала?
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