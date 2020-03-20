 Жінка, яка померла від коронавірусу в Івано-Франківську, раніше ходила на роботу і в поліклініку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Приміщення поліклініки дезінфікують, а підприємство - закрите на карантин.
В Івано-Франківську намагаються розшукати та ізолювати всіх, хто контактував із 56-річною жінкою.
Увесь медперсонал, з яким вона контактувала під час відвідування поліклініки та їхні родичі - відправлені на самоізоляцію. Приміщення поліклініки, кабінет та коридори, дезинфікують.
Жінка працювала на одному з підприємств у місті. Там зокрема виробляють сухий яєчний порошок. Зараз воно закрите на карантин. Ким саме вона там працювала і чи мала доступ безпосередньо до готової продукції, наразі невідомо.
Крім того, до спеціального боксу госпіталізували її чоловіка як контактного. Хоча жодних симптомів коронавірусу у нього наразі немає. Медики припускають, жінка могла підхопити вірус саме від нього, бо чоловік нещодавно повернувся додому із Чехії
"Також відібраний мазок у можливо контактного сина. І сьогодні відправлені до вірусологічної лабораторії Києва", - розповів директор Івано-Франківського обласного лабораторного центру Роман Савчук.
Похована жінка буде із дотриманням усіх вимог епідеміологічної безпеки.
Жінка, інфікована коронавірусів COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. З підозрою на коронавірус госпіталізували 15 городян. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить ввести в Україні надзвичайний стан.
https://m.censor.net.ua/news/3183008/v_germanii_za_sutki_koronavirusom_zaboleli_pochti_3_tys_chelovek
имхо как то некорректно звучит по отношению к покойной
обычно подхватывают гонорею или что то ей подобное
заразиться например
...и это не будет гром среди ясного неба... -- к этому всё шло и вели...
Давай уже своего законспирированного Гетьмана запускай в Дело... -- ты ж обещал...*)
А то я за Украину сильно переживать стал.
Десять из 26 случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в селе Коленковцы Хотинского района Черновицкой области. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.«Вся община мобилизована, они осознают, не покидают свой населенный пункт без жизненно важных потребностей. Сегодня мы имеем 10 человек, инфицированных, и много контактных лиц, которых будут обследовать», - сказал он
Один такий може заразити десятки людей - а далі геометрична прогресія.
https://gyazo.com/7414e2e7693cd3013ad34b42f149b22d
правда жестокая и безпощадная
В Ивано-Франковске пытаются разыскать и изолировать всех, с кем контактировала 56-летняя женщина..."
А на роботу вона як добиралась? Якщо в маршрутці, то як тих встановити з ким вона контактувала?