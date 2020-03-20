 "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Взагалі я вважаю, що візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості. Тому що коли ти впевнений в тому, що в тебе все там добре і все нормально, ти не їздиш туди регулярно, щоб своєю особистою присутністю "надихати" і вирішувати якісь проблеми. Те, що він постійно туди навідується, то це ознака того, що є невпевненість, потрібно ще комусь щось доводити. І вони це роблять", – сказав Кулеба.
За його словами, МЗС має сталі заходи реагування на візити Путіна до Криму
"Ми рефлексуємо, висловлюємо протест, інформуємо партнерів. По суті це все накопичення такої юридичної бази для підтвердження подальшої позиції", – зазначив Кулеба.
Нагадуємо, 18 березня 2020 г. - в шосту річницю окупації Криму президент РФ Путін прибув до Севастополя, де провів низку заходів.
4 ч. ·
З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)
Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
сразу же после того как ******* орки палками забьют