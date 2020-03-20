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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (8912) Путін (16454) Севастополь (219) Кулеба Дмитро (266)

 "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба

Візити президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму є "ознакою невпевненості", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Взагалі я вважаю, що візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості. Тому що коли ти впевнений в тому, що в тебе все там добре і все нормально, ти не їздиш туди регулярно, щоб своєю особистою присутністю "надихати" і вирішувати якісь проблеми. Те, що він постійно туди навідується, то це ознака того, що є невпевненість, потрібно ще комусь щось доводити. І вони це роблять", – сказав Кулеба.

За його словами, МЗС має сталі заходи реагування на візити Путіна до Криму

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС висловив Росії офіційний протест щодо факту візиту Путіна до окупованого Криму

"Ми рефлексуємо, висловлюємо протест, інформуємо партнерів. По суті це все накопичення такої юридичної бази для підтвердження подальшої позиції", – зазначив Кулеба.

Нагадуємо, 18 березня 2020 г. - в шосту річницю окупації Криму президент РФ Путін прибув до Севастополя, де провів низку заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183140
 
   
 Топ коментарі
 
Признак неуверенности нашей власти - это визиты путина в Крым .
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Турция показала чего стоит путинская армия. Саудовская Аравия показала чего стоит путинская экономика
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Это он от страха перед Кулебой ездит.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
4 ч. ·

З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
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Какая разница ? Всех успокоит невидимое зло .
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а он и не ждет что этот кремлевский урод будет выражать по этому поводу свое мнение
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так это про жабу, которому путин взлететь мешает
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Турция показала чего стоит путинская армия. Саудовская Аравия показала чего стоит путинская экономика
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что наполеон с плешивого урода что предприниматель как с члена тяж
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Самое тут неприятное, что нам то показать нечего.
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І це заява від українського МІДу?! Вся сьогоднішня дипломатія України побудована на ссикливих.заявах "аби не провукувати.*****"...Пздць! Навіть "ковід-19" не так бісить, як заяви зеВлади!
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Признак неуверенности нашей власти - это визиты путина в Крым .
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только военная операция
сразу же после того как ******* орки палками забьют
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Ото путін простак - приїхав в Крим на блатній козі, а навіть не здогадується, що Кулеба на нього вже дєло завів.
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та ну такой смелый омега-самчик и неуверенность? просто он за туалетной бумагой в крым приезжал. в кремле всю разгребли, а того рулона, шо он в батискаф на байкале брал, ему до дня победобесия может и не хватить. наговаривают на него русофибию затевающие.
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Фуйло демонструє, що вже все "порішав". Як там з водою в крим? Слуги з опзж працюють?
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кулєба, а кокай прізнак візіта янєлоха в Оман?какой прізнак подпісанія соглашенія кучмой і єрмакой с ордлой?
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По логике кулебы,Крым он вообще от страха захватил.И теперь неуверенность его мучает. - Сказал бы уже,шо молчать нельзя,нужно шото ляпнуть...Прям стыд берет от таких разъяснений. Как в ссср...
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преступника всегда тянет на место преступления
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Нет. Я думал только шмаркля тупой, а они все тупые, или какая-то у них заразная форма Альцгеймера . "Визиты Путина в Крым -признак неуверенности". Это же надо!
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Таки да, они там по ходу все тупые! Ещё один зашкварился.
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Грущу за Климкиным. У Кулебы явный симптом отсутствия головного мозга.
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Сбербанк РАБссии начнет свою работу в Крыму с 1 апреля.Ну наконец то,быдло получит бабло... "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 7483Слава Герману Грэфу.
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Визит Путина в Крым-то не признак его слабости. Это "пошли на...й все, кто пытается придушить Россию и усидеть во власти в Израиле". Это и есть главная причина этого мало контагиозного респираторного вируса, превращённого журнашлюхами и прикупивших их хозяев в "смертоносное чудовище" Хоть бы более страшный вирус нашли тупоумные, что в Китае, что в Европе. Всё шито вкривь и вкось в расчёте на то, что СМИ и пропагандистский аппарат раскрутят эту истерию, а охлос проглотит и заистерит. Пока получается криво и неубедительно. Потрачены миллионы, а эффект пока только в принуждении сверху к карантину, а не "сознание граждан, добровольно лезущих в карантин". Вся эта затея властных воров и аферистов закончится громкими скандалами и разоблачениями.
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Крым стал украинским по решению Верховного совета СССР,другими словами 15 союзных республик проголосовали ЗА.А это Значит, что Крым стал бы РАБссиянским,но для этого надо решение 8 республик бывшего совка чтобы это стало юридически обоснованным решением...,а так маэмо то шо маэмо...РАБссия Вор и преступник со всеми вытекающими... "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 6051Санкции Санкции Санкции..
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А я верю, одна съеденная летучая мышь - пол мира заразила. Это и теория вероятности подтверждает.
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Стерхолет с лишней хромосомой долетался. "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 3061Что Гагарин...
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"Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості" - пля - среди своры клоунов есть хотя бы один нормальный? Хотя бы один и хотя бы кто-то?
"Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 4517
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Таких там не один, таких там аж два человека.
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ДурьДума РАБссии сказала : Путлер никогда не был президентом РАБссиянского саРая. "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 3424Теперь плешивый может стат фюрером всея Гофна еще 2 раза "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 3424Уникальное стадо баранов...
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Ми енергійно рефлексуємо, висловлюємо протест, інформуємо партнерів ..... Але і цим не обмежуємося, і хочемо люб'язно дати своїм загарбникам Українську дніпровську воду, в тимчасово окупований кремлівськими фашистами Український Крим ... Щоб і кривавий фашист )(уйло коли приїде і всі кляті російські криваві окупанти не відчували дискомфорт з нестачею прісної водиці. І через це строго не відчитали свого вірного кремлівського холуя продажного ... резидента ЗЕбіла - капітулянта. Та й на що тільки не підеш і що тільки не зробиш заради мира -капітуляції в угоду кривавому маніяку )(уйлу..
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Рефлексировать надо, но надо и иметь план на тот случай когда начнёт валиться рашка. Не пускать пузыри, а сразу забирать назад свои территории.
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