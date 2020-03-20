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 "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця

Міністр охорони здоров’я Ємець виступив зі зверненням до українців.

Звернення опубліковано на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Фейсбуці. Цензор.НЕТ наводить його повний текст.

"Шановні українці!

Коронавірусна хвороба вже шириться Україною. Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше.

Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися.

Ми бачимо, що у випадку розвитку найгірших сценаріїв система охорони здоров’я розвинутих європейських країн не витримує навантаження. Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії. Але ми ще можемо не допустити цього дотриманням режиму карантину.

Читайте також: Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець

Держава оперативно вживає необхідних заходів, задіюємо всі ресурси, аби вберегти українців від пандемії та не допустити повторення катастрофічного досвіду інших країн.

Але всі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. В даному випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас.

Як Міністр охорони здоров’я, я наполягаю: залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про стареньких родичів та не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань.

Вчора ми мали констатувати новий летальний випадок через коронавірусну хворобу в Івано-Франківську. На жаль, пацієнтка занадто пізно звернулась до лікарів та тривалий час займалася самолікуванням.

Пам’ятайте, що лише 20% усіх випадків захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів. Проте закликаю вас своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких.

Наше завдання — убезпечити людей, що перебувають у групі ризику, а це люди похилого віку. Всі ми маємо виконувати правила, аби сповільнити поширення хвороби.

Піклуйтеся одне про одного та залишайтеся вдома.
Будемо здорові".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183132
 
   
 Топ коментарі
 
самое худшее было год назад: уставшие от войны, которой они не нюхали, выбрали абсолютно импотентскую власть. если бы у выбравших были мозги, они бы поняли, что другой системы власти зелёный карлик построить не способен в принципе. "Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - обращение министра здравоохранения Емца - Цензор.НЕТ 1109
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"Шановні пасажири! Капітан та екіпаж нашого лайнера прощаються з вами..." (с)
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Самое трудное впереди. / Странно. Ведь: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая .А ведь тоже слуги народа Коломойского.
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вирус позвонил Емцу и сообщил-"Буду распространятся" Вирус ,распрпостраняется значительно медленнее ,чем паника и страх от министров сеющих ее.Диагностика в современном мире достигла такого уровня,что здоровых людей практически не осталось...
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НЕт ,очень важно открыть метро в Харькове,как того требует Геня -сепаратист.Заранее думает об осенних выборах,льёт бальзам на душу харьковскому ватному лохторату.А то что вымрет большинство харьковских стариков-ему плевать.Меньше льготников и лишних ртов.Обузы.Даёшь метро в Харькове!Если у Кличка есть коммунальные автобусу,то у Гени сепаратиста - ни одного.Я думаю, Стране надо конфисковывать коммерческие атобусы ,садить военных водителей и возить людей,работающих в системах жизнеобеспечения.Остальных -на самообслуживание.
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Пока не вылечим 73% ЗЕбилов, будет только хуже!
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Попросили опубликовать еще одно обращение:

"We are the COVID-19.
You will be infected.
Resistance is futile."
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Замість цих пустопорожних балачок цікавить інше. Хто і в які роки поповнював та оновлював стратегічні запаси країни для надзвичайних випадків? І який склад РНБО, при якому президентові, за десятки років прямо винен в тому, що зараз сидимо з голою дупою рівно без засобів захисту.
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Каждый сам за себя. Сейчас не надо призывать - "если каждый из вас не продемонстрирует сознание и ответственность".. эти слова надо утром в Раде говорить, каждый день.
Народ 30 лет призывал к сознанию и ответственности чиновников и депутатов.
Вы воруете - мы правовые нигилисты.. призываете - а нам до лампочки.
Общественный договор.
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"Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию" - и все "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця - Цензор.НЕТ 3668 ?

Ни слова про выпуск медикаментов, средств гигиены, обеспечение медиков бесплатным транспортом, подготовку стационаров к эпидемии. Ни звука про попытки научных инноваций.
Короче сидите дома и не мельтешите под ногами. "Отличное" здравоохранение
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ну, о том, что гиподинамия - это хреново, равно как ограничение общения и отсутствие денег, я уже молчу...
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Да, эта старая дрянь умеет внушить оптимизм и уверенность в завтрашнем дне! "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця - Цензор.НЕТ 1042
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Не стоит волноваться "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця - Цензор.НЕТ 5265открою Вам ДРУЗЬЯ небольшой секрет, мы ВСЕ , всё равно УМРЁМ "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця - Цензор.НЕТ 5161и паниковать по этому поводу не стоит ,нас ВСЕХ ждёт Царствие Небесное и Вечная Благодать ,ВСЕХ и грешных и праведных !!! "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця - Цензор.НЕТ 6565
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що значить занадто пізно звернулася у Франківську?
в Радомишлі звернулася вчасно - 1 березня - толку з того? поміряли тиск - іди собі бабо.
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Сегодня катался на велике по нюрнбергским паркам, зонам отдыха, озёрам, в Центре... -- деток малых выгуливают активно, но пропали турецкие мамаши с детьми -- вообще, турецких женщин не видно -- которые в платках и длинных пальто. Наверное, их мужья в Турцию отправили. ?
В понедельник точно знать буду, когда на работу выйду.
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Так я ж тут вам из-за линии фронта постоянно шифровки посылаю -- уже в расшифрованном виде...*)
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Завтра спецом съезжу в Центр -- там здоровенный турецкий супермаркет... ...отчитаюсь! *)
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У нас тоже от велосипедистов на дорогах не протолкнуться.
Паркинги возле леса забиты машинами, а возле супермаркета припарковано только пять.

Кстати хавчика полно, в т.ч. гречка и туалетная бумага ))
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Я вчера в русский магазин заезжал -- гречку купить, бо немцы её, редко где продают -- сомневался, что будет в наличии. А она есть! -- даже наша -- украинская...

...взял пакетик, шо б и другим досталось...*)
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По опыту такому фейсу не верил бы ни при какой ситуации, фейс говорит обо всем...
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Буде поширюватись-прибулих з за кордону ніхто не відправив на карантин їх відправили розносити хворобу! Лікарі без засобів захисту а мерзотна влада екіпірує МВС і триндить про "надзвичайний стан"! Стан насправді надзвичайний-проаналізуйте дії влади і ви зрозумієте що вона є "союзником" пошесті!
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есть подозрение, шо в Нюрнберге готовятся к карантину. Какие-то таблички странные дорожные службы таскают, но не устанавливают пока. Не рассмотрел толком -- запрещающий знак с человеческой фигуркой...
...ну, побачым скоро...
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Ну, вот такой, как левый, только без диаметра и фигурка стоящая фас и надпись какая-то...
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И сказать нечего, зато всех свезли, полный порядок, а теперь понемножку здыхайте.
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******* Такасама

Засланный казачок Ермак очень опечален судьбой жителей лугандона,заразившихся коронавирусом и предлагает везти их в Украину на лечение.Значит своих граждан лечить нечем,масок нет,а на сепарню деньги и средства есть? Ермака - эту гниду промацковскую не надо судить,только линчевать
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Геноцыд это только идиот не понимает им нужна выдохшая Украина без хохлов
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Так, я знову не зрозумів, він опасний і для кого та на скільки? Чому така жопа всій країні, через цей карантин?
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риговське чьмо читає мєтодічку янєлоха-єрмака.
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Знаєте, як виправдати жопу, яку ви зробили та заслужили? Створити більшу жопу, щоб та що була здалася дитячим лепетом, і так повторювати доки жопа буде безнадійною. Ми доречі десь біля неї...
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Пиз....Нец!!!! И на...Я надо было транспорт останавливать?, А Зебилоиды?
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"Суровые годы уходятБорьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"
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Да мы это и так знали что это надолго с ухудшающейся динамикой. Вопрос как можно "не выходить из дома" пол года, а может год. ( а потом смеются почему люди туалетной бумагой запасаются..)
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Ребятки, у нас преступный антинародный режим. Людей лишили заработка, не подумав, что они будут кушать, и чем кормить детей. Лишили возможности доступа к медицинской помощи, опечатав кабинеты врачей. Лишили возможности приобрести необходимые товары, опечатав магазины и рынки. Таким образом, сократив внутреннее потребление, погнали продовольствие за рубеж, продавая его за валюту. Как перед этим продали за валюту маски и средства защиты населения, оставив врачей и больных беззащитными в условиях смертельной эпидемии. Будем вымирать молча ?
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может он и по делу говорит , но зеленой власти мало кто верит , все че они сказали за последнее время ложь
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А зачем тогда карантин вводить? Этот Емец читал про карантины против испанки? 100 лет назад. 100 лет назад таких дебилов не было, клоуны были клоунами, дураки дураками, а врачи врачами.
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міністєр здравопохєрєнія созвал конвульсіум і отправіл всєх в морг
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если предполагаете наихудшее...какого перца со всего мира свозите потенциальных носителей инфекции???
если надо сидеть по домам - чего они шастают по миру??? а чего вы шастаете по Зраде??? какая такая необходимость??? тем более шахов уже пошарохался (а там подтвержденный случай)...что? закончики напринимать.. пока народ в панике и больше 10 не собираться???
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шахов там як злой кролік - перетрахав усіх - заразив не тільки тим вірусом
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Это совковое дно. Закостенелый чиновник который если что потом будет вещать. Я предупреждал))****
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Aldar Vit 47 хвилин тому

"Пока власти уговаривают вас соблюдать карантин и пугают вас штрафами, я лучше расскажу вам, что будет происходить в реальности, если вы не будете соблюдать карантин. Возможно, это подействует лучше уговоров и угроз штрафов. Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь. Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины. Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких. Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести. "Лёгким" даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры. Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним "тяжёлым", умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток "средних" перейдёт в разряд "тяжёлых". Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на "лёгких", у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им. В случае с коронавирусом, в разряд "тяжёлых" будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение.
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ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ИМЕННО ВЫ:
1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.
2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в месседжерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила ("никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно") снова и снова.
3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.
4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места (абсолютно необходимого, надеюсь), не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом. Предлагаю распространить этот текст в местных группах а то до нашего населения не доходит.

P.S.Информация размещена с целью формирования серьезного отношения к карантину! Поскольку, если будет масовое заражение, то картина может быть именно такая, как описана выше."

Автор тексту не я. Але повністю з ним згідний. Бо вчора подивився відео офіційного іранського каналу на фейсбуці, де люди мруть прямо на вулиці, на остановках, біля своїх машин, і які зовсім не старі (навіть деякі підлітки). Це дуже страшно. Також є офіційні дані в світі, які оновлюються https://www.worldometers.info/coronavirus/
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жаль, а в мене ше стіко нереалізованих ідєй оставалось!!!
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Конечно будет распространяться. Со всего мира привозят людей и без карантина выпускают из аэропорта. А потом начинают ныть, мол вирус по всей стране распространяется
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А чего не сделать так, чтобы молодые вкалывали, дабы экономика после вируса сего не накрылась медным тазом, пусть бы метро часто ходило и прочее, а пенсионеры, ****. группа риска - поголовно сидели бы дома, с доставкой им всего необх..
заболеет кто-то молодой, ну что ж, выздоровеет с большой вероятностью.. а вот это - караул, всех и всё закрыть, не паникуйте но всё самое худшее еще впереди... бред перепуганный неконструктивный
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у порохоботов своя правда про вирус … пепе его бы за две недели победил бы ...
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Что ты постоянно быкуешь, баран? "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця - Цензор.НЕТ 9170 В "киевской хунте" были взрослые дяди, у которых мозги есть. Надо было готовится еще в январе, а не гримасничать, скакать и маски за рубеж продавать.
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Я тебе ухатому писал раньше, что баран тот акушер который помог тебе на свет этот появится . Всосал олень пробитый ?
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ну да. он же АТО обещал за неделю закончить. и бизнес продать.
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Вы что тут третесь, лапти? Бегом соль и спички с гречкой покупайте, пока еще есть в продаже! Хуже нибудит! (с)
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баклан тухлый, подрасскажи ка про себя успешного барыгу, полностью обеспеченного в своём мухосранске ? ты сто долларов в глаза хоть видел ?
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А кто подсчитывал, сколько жертв будет после экономичной и финансовой катастрофы, которая ждёт Украину после карантина? Кто считал, сколько погибнет от голода и убийств, которые начнутся из-за массового мародёрства?
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Жертвы уже есть. Просто их никому не интересно считать. А при желании без проблем.
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нє, наші люди пройшли іскуствєний отбор на рабський гєн - їстимуть дітей, а проті власті не возбухнуть
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Конечно будет, с вашей властью скоро все передохнем.
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Я с ним согласен . Такое лицо не внушает оптимизма .
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Лучше б вы, зелень, охранять здоровье нации спеца поставили, а не проповедника Аделаджу
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Короновирусом уже переболели и сейчас болеют тысячи, просто во-первых, далеко не у каждого есть возможность пройти тест; во-вторых, абсолютное большинство украинцев имели в виду наши больницы, они сидят дома, потому что знают, что помереть дома у них такие же шансы, как и под присмотром наших врачей, только дома будет бесплатно, а в больнице каждый день будут заносить по 5 тыщ, пока пациент не помрет, и еще 2-е суток за мертвого, потому что у наших врачей только бабло на уме, и все это знают, это аксиома, ошб этом даже не нужно говорить. У нас знахаркам и шептухам доверяют больше, чем врачам. Жительница Житомирской области пошла в церковь, а не в больницу не потому что дура, а потому что это закономерно, ей несуществующий бог за всю жизнь больше помог, чем реальные врачи
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Знакомый работает в больнице врачом ( в Днепропетровской обл.),
говорит что в январе уже был всплеск заболеваемости, симптомы точно как у короновируса, тестов естественно никаких и лечения тоже.
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Правду каже Ємець, прямо як не брехун зелений. Тому тримаймося і будьмо пильні.
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И как после этого выпердка не подастся еще большей панике???? ЗЕлупенская сопля хоть в курсе, что ляпает и творит его свита клоунов???
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та будет пока не найдем еффективное убивало на него....
Мистер Президет предлагает какую поддержку денюжкой,
спасибо большое, Мистер Президет, на сегодня все ок - справляемся сами,
мо кому нужнее....
надо сказать - наш рыжий не дрогнул в етой ситуации.
***** бы еще меньше любил - цены бы ему не было....
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То ви готові чи не готові ? Лікарні катастрофічно не готові....Потрібен Штаб національного порятунку...
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чим займалися весь цей час, потвори ? Де апарати штучної вентиляції легенів, де швидкі тест-системи, де маски ? Ви для чого запустили (а по суті інфікували народ України) сюди десятки тисяч людей (потенційних носіїв інфекції) з-за кордону без належної перевірки?

А нещодавна хтось казав, що все під контролоем.

26.02.20 Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька
https://censor.net.ua/ua/news/3177950/***************************************************
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Вона була готова... Сіла в Санжарах на карантин, замість керувати підготовкою...

Уряд хохмачів, зрадників і шоуменів
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Да шож вы панику а ровном месте разводите!!!
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У это ****** через всю ряху большими буквами написано "психически болен". только за этот высер его нужно было посадить в психушку, а оно командует:
"Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу."


Тест:
Зебил, если ты считаешь фразу естественной - ты прошёл тест и ты настоящий зебил.
"Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця - Цензор.НЕТ 1978
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Мое мнение таково: Если коронавирус смертелен для пожилых и болеющих хроническими заболеваниями, а именно смертность около 3%, то не надо поднимать панику и гробить всю страну закрывая все подряд. Все что надо, так главе державы выступить по ТВ и сказать, мол вы (старики) в группе риска. Сидите дома, если не хотите в на тот свет (вот так прямым текстом, без сюси-пуси). Все остальные ездят на работу, кормят своих детей и подносят к дверям продукты своим родителям предварительно обрызгав дезинфектором продукты и пакет. Если людям нечего будет кушать, платить за свет и т.п. то эта пандемия покажеться детским лепетом по сравнению с тем, что начнется.
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из ФБ
Михаил Подоляк с Дмитрием Киевпрогом.

16 марта в 09:26

первое правило подонка)...
Сотни примеров национального позора. Жлобский Спортлайф, который цинично требует сотню грн за то, чтобы «заморозить» на месяц ваш абонемент на время карантина. Жлобский Новус, который развернул масштабную продажу медицинских масок по космической цене 1200 грн за пару штук... Жлобские туооператоры, которые продолжают собирать деньги, зная, что отправлять никого никуда не будут. Но это же не форс-мажор... Жлобская элита, все эти трусливые певцы и рассказчики сказок, которые тихонько попрятались в заднепроходных отверстиях, тогда как западные звёзды отдают свои отели под больницы, организовывают сборы средств и сутками сидят в онлайне, чтобы бесплатно развлекать людей в карантинах... Жлобское правительство, которое отморозилось, но «не забывайте платить налоги», пока нормальные страны дают рассрочки, объявляют налоговые каникулы, снижают ставки рефинансирования, а чиновники жесткого Сингапура и вовсе передают свои зарплаты врачам, которые сутками воюют с вирусом. И наконец, очередное эпохальное уродство в исполнении мародерской МАУ...
... Мы отвратительны. От А до Я. Нас можно и нужно презирать. Что нередко и делает большой цивилизованный мир. Почему? Потому что МАУ. Этот потрясающий синоним жлобства. На весь мир прославляющий страну. У нас на всех уровнях жлоб на жлобе и жлобом обжирает. Одна мысль на всех: побольше бы наварить на лохах. Ведь нам - «редкостным негодяям» - мало. Мы с удовольствием воспользуемся катастрофической ситуацией, чтобы ещё раз доказать миру - насколько легко быть циниками. «Давай в два равна поднимем цену? Мало! Лохам ведь надо срочно попасть на родину, которое их так ждёт и любит. Тогда в 4 раза? Тоже мало. Разве мы не МАУ, чтобы брать запредельные десятикратные тарифы, доставляя это тупое санное быдло сюда?..
... В мире сотни примеров того, как реагируют на масштабную катастрофу цивилизованные сообщества. Которые друг за друга. Но только не в Украине. Здесь «друзья президента» продадут маски и добьют вас тарифами. Обберут до нитки, чтобы потом отслюнявить червончик мат/помощи на совместное патриотическое гимнопение. И обязательно какой-нибудь хитросделанный «директор МАУ» на аватарочку в Инстаграм влепит «Все буде Україна!»). А нет. Лучше на фюзеляж сразу - «Купуй українське!»)... Всего две стороны у нас. Одна: объегорить, обмануть, обожрать, воспользоваться моментом и продать втридорога. Короче, озолотиться на форс-мажоре. Другая: объявить карантин, закрыть границы и умыть руки. Ни одной правительственной идеи, как поддержать бизнес и людей и не дать им загнуться. Шмыгализм он такой: никаких компенсаторных программ. Выживайте сами как хотите...
... Вот поэтому и страна у нас такая славная. Малоуважаемая, неухоженная, неопрятная и повёрнутая известным местом к собственному гражданину. У нас только одно национальное правило. Правило подонка. Если все складывается плохо и можно хорошо навариться на общественных страхах, надо пугать и обдирать. Злобно, ярко и максимально цинично...
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+а ахметовсие дтеки ?

но не все-гниды.мне арендодатель на треть аренду скостил!
есть у нас и настоящие человеки!
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Зелена вдала прикладала , прикладає, і буде прикладати для цього всі зусилля
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Стариков на улицах меньше не стало после всего а остальные люди как жили так и будут жить
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Давай ускоряй реформу,гад!Прямо завтра закрывай больницы и специализированные заведения,делай на область 4-5 госпитальных округа и столько же больниц,ставь диагноз и лечи людей дистанционно(один -единственный врач инфекциологлорнервопатолог сразу четверть области),повыганяй всех без лицензии,и тогда сможешь бороться с короновирусом как лучшие системы здравоохранения Европы!
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Та все правильно він сказав. Не розумію ботів-критикантів.
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да этот осел просто хайпует.
ну и пилит многомиллиардный бюджет на борьбу с тем,что пока не есть проблема.
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зелибобы все просрали, верущие в гладибородька - соучастники п-ца, и будут наказаны со временем...
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Мы импотенты и сделать не чего не сможем медицина тут бессильна. ЧТО ЭТО? Если не очередная постановка. Всех перепугать и погнать быдло в нужную сторону. От простого грипа умирают в сотни раз больше но об этом молчат. Нас хотят поиметь . Все познается в сравнеии . Сравниваем факты, делаем вывода и не верим брехунам оманским.
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Найважче попереду. Вірус буде ширитися. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183132

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Тут неможливо не погодитися, бо його супроводжує клоуновірус.

Треба терміново, назавжди, ізолювати всіх інфікованих клоуновірусом (ЗЕбілів) від будь-яких виборів, або референдумів, бо їм всім пороблено посватано.
Тест на клоуновірус - календарики з голобородьком, сватами, "бордель 95".
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