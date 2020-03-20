 "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця

Звернення опубліковано на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Фейсбуці. Цензор.НЕТ наводить його повний текст.
"Шановні українці!
Коронавірусна хвороба вже шириться Україною. Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше.
Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися.
Ми бачимо, що у випадку розвитку найгірших сценаріїв система охорони здоров’я розвинутих європейських країн не витримує навантаження. Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії. Але ми ще можемо не допустити цього дотриманням режиму карантину.
Держава оперативно вживає необхідних заходів, задіюємо всі ресурси, аби вберегти українців від пандемії та не допустити повторення катастрофічного досвіду інших країн.
Але всі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. В даному випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас.
Як Міністр охорони здоров’я, я наполягаю: залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про стареньких родичів та не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань.
Вчора ми мали констатувати новий летальний випадок через коронавірусну хворобу в Івано-Франківську. На жаль, пацієнтка занадто пізно звернулась до лікарів та тривалий час займалася самолікуванням.
Пам’ятайте, що лише 20% усіх випадків захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів. Проте закликаю вас своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких.
Наше завдання — убезпечити людей, що перебувають у групі ризику, а це люди похилого віку. Всі ми маємо виконувати правила, аби сповільнити поширення хвороби.
Піклуйтеся одне про одного та залишайтеся вдома.
Будемо здорові".
"We are the COVID-19.
You will be infected.
Resistance is futile."
Народ 30 лет призывал к сознанию и ответственности чиновников и депутатов.
Вы воруете - мы правовые нигилисты.. призываете - а нам до лампочки.
Общественный договор.
Ни слова про выпуск медикаментов, средств гигиены, обеспечение медиков бесплатным транспортом, подготовку стационаров к эпидемии. Ни звука про попытки научных инноваций.
Короче сидите дома и не мельтешите под ногами. "Отличное" здравоохранение
в Радомишлі звернулася вчасно - 1 березня - толку з того? поміряли тиск - іди собі бабо.
В понедельник точно знать буду, когда на работу выйду.
Паркинги возле леса забиты машинами, а возле супермаркета припарковано только пять.
Кстати хавчика полно, в т.ч. гречка и туалетная бумага ))
...взял пакетик, шо б и другим досталось...*)
...ну, побачым скоро...
******* Такасама
Засланный казачок Ермак очень опечален судьбой жителей лугандона,заразившихся коронавирусом и предлагает везти их в Украину на лечение.Значит своих граждан лечить нечем,масок нет,а на сепарню деньги и средства есть? Ермака - эту гниду промацковскую не надо судить,только линчевать
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"
если надо сидеть по домам - чего они шастают по миру??? а чего вы шастаете по Зраде??? какая такая необходимость??? тем более шахов уже пошарохался (а там подтвержденный случай)...что? закончики напринимать.. пока народ в панике и больше 10 не собираться???
"Пока власти уговаривают вас соблюдать карантин и пугают вас штрафами, я лучше расскажу вам, что будет происходить в реальности, если вы не будете соблюдать карантин. Возможно, это подействует лучше уговоров и угроз штрафов. Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь. Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины. Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких. Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести. "Лёгким" даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры. Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним "тяжёлым", умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток "средних" перейдёт в разряд "тяжёлых". Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на "лёгких", у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им. В случае с коронавирусом, в разряд "тяжёлых" будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение.
1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.
2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в месседжерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила ("никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно") снова и снова.
3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.
4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места (абсолютно необходимого, надеюсь), не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом. Предлагаю распространить этот текст в местных группах а то до нашего населения не доходит.
P.S.Информация размещена с целью формирования серьезного отношения к карантину! Поскольку, если будет масовое заражение, то картина может быть именно такая, как описана выше."
Автор тексту не я. Але повністю з ним згідний. Бо вчора подивився відео офіційного іранського каналу на фейсбуці, де люди мруть прямо на вулиці, на остановках, біля своїх машин, і які зовсім не старі (навіть деякі підлітки). Це дуже страшно. Також є офіційні дані в світі, які оновлюються https://www.worldometers.info/coronavirus/
заболеет кто-то молодой, ну что ж, выздоровеет с большой вероятностью.. а вот это - караул, всех и всё закрыть, не паникуйте но всё самое худшее еще впереди... бред перепуганный неконструктивный
говорит что в январе уже был всплеск заболеваемости, симптомы точно как у короновируса, тестов естественно никаких и лечения тоже.
http://www.ukrrudprom.com/news/Ukrainu_priznali_samoy_neschastnoy_stranoy_Evropi.html
Мистер Президет предлагает какую поддержку денюжкой,
спасибо большое, Мистер Президет, на сегодня все ок - справляемся сами,
мо кому нужнее....
надо сказать - наш рыжий не дрогнул в етой ситуации.
***** бы еще меньше любил - цены бы ему не было....
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чим займалися весь цей час, потвори ? Де апарати штучної вентиляції легенів, де швидкі тест-системи, де маски ? Ви для чого запустили (а по суті інфікували народ України) сюди десятки тисяч людей (потенційних носіїв інфекції) з-за кордону без належної перевірки?
А нещодавна хтось казав, що все під контролоем.
26.02.20 Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька
https://censor.net.ua/ua/news/3177950/***************************************************
Уряд хохмачів, зрадників і шоуменів
"Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу."
Тест:
Зебил, если ты считаешь фразу естественной - ты прошёл тест и ты настоящий зебил.
Михаил Подоляк с Дмитрием Киевпрогом.
16 марта в 09:26
первое правило подонка)...
Сотни примеров национального позора. Жлобский Спортлайф, который цинично требует сотню грн за то, чтобы «заморозить» на месяц ваш абонемент на время карантина. Жлобский Новус, который развернул масштабную продажу медицинских масок по космической цене 1200 грн за пару штук... Жлобские туооператоры, которые продолжают собирать деньги, зная, что отправлять никого никуда не будут. Но это же не форс-мажор... Жлобская элита, все эти трусливые певцы и рассказчики сказок, которые тихонько попрятались в заднепроходных отверстиях, тогда как западные звёзды отдают свои отели под больницы, организовывают сборы средств и сутками сидят в онлайне, чтобы бесплатно развлекать людей в карантинах... Жлобское правительство, которое отморозилось, но «не забывайте платить налоги», пока нормальные страны дают рассрочки, объявляют налоговые каникулы, снижают ставки рефинансирования, а чиновники жесткого Сингапура и вовсе передают свои зарплаты врачам, которые сутками воюют с вирусом. И наконец, очередное эпохальное уродство в исполнении мародерской МАУ...
... Мы отвратительны. От А до Я. Нас можно и нужно презирать. Что нередко и делает большой цивилизованный мир. Почему? Потому что МАУ. Этот потрясающий синоним жлобства. На весь мир прославляющий страну. У нас на всех уровнях жлоб на жлобе и жлобом обжирает. Одна мысль на всех: побольше бы наварить на лохах. Ведь нам - «редкостным негодяям» - мало. Мы с удовольствием воспользуемся катастрофической ситуацией, чтобы ещё раз доказать миру - насколько легко быть циниками. «Давай в два равна поднимем цену? Мало! Лохам ведь надо срочно попасть на родину, которое их так ждёт и любит. Тогда в 4 раза? Тоже мало. Разве мы не МАУ, чтобы брать запредельные десятикратные тарифы, доставляя это тупое санное быдло сюда?..
... В мире сотни примеров того, как реагируют на масштабную катастрофу цивилизованные сообщества. Которые друг за друга. Но только не в Украине. Здесь «друзья президента» продадут маски и добьют вас тарифами. Обберут до нитки, чтобы потом отслюнявить червончик мат/помощи на совместное патриотическое гимнопение. И обязательно какой-нибудь хитросделанный «директор МАУ» на аватарочку в Инстаграм влепит «Все буде Україна!»). А нет. Лучше на фюзеляж сразу - «Купуй українське!»)... Всего две стороны у нас. Одна: объегорить, обмануть, обожрать, воспользоваться моментом и продать втридорога. Короче, озолотиться на форс-мажоре. Другая: объявить карантин, закрыть границы и умыть руки. Ни одной правительственной идеи, как поддержать бизнес и людей и не дать им загнуться. Шмыгализм он такой: никаких компенсаторных программ. Выживайте сами как хотите...
... Вот поэтому и страна у нас такая славная. Малоуважаемая, неухоженная, неопрятная и повёрнутая известным местом к собственному гражданину. У нас только одно национальное правило. Правило подонка. Если все складывается плохо и можно хорошо навариться на общественных страхах, надо пугать и обдирать. Злобно, ярко и максимально цинично...
но не все-гниды.мне арендодатель на треть аренду скостил!
есть у нас и настоящие человеки!
ну и пилит многомиллиардный бюджет на борьбу с тем,что пока не есть проблема.
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Тут неможливо не погодитися, бо його супроводжує клоуновірус.
Треба терміново, назавжди, ізолювати всіх інфікованих клоуновірусом (ЗЕбілів) від будь-яких виборів, або референдумів, бо їм всім
поробленопосватано.
Тест на клоуновірус - календарики з голобородьком, сватами, "бордель 95".