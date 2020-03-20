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 Політв'язень Мустафаєв вимагає перевірити його на коронавірус, - омбудсмен Денісова

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що український політв'язень Сервер Мустафаєв вимагає перевірити його на коронавірус і встановити йому точний діагноз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Денісової.

"Російська влада в умовах оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемії коронавірусної інфекції вже більше двох тижнів не надає жодної медичної допомоги незаконно утримуваним громадянам України Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову", - зазначила Денісова.

За словами омбудсмена, попри критичний стан здоров’я та явні ознаки респіраторного захворювання, українських політв'язнів Сервера Мустафаєва і Ернеса Аметова доставили в Південний окружний військовий суд Росії.

Денісова зазначила, що Мустафаєв подав до суду клопотання з вимогою провести необхідні аналізи, в тому числі і на коронавірус та встановити точний діагноз стану його здоров’я. Однак наразі медичну допомогу українському політв'язню не було надано.

У зв'язку з порушенням прав українських політв'язнів омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової із закликом негайно забезпечити проведення кваліфікованої діагностики стану здоров'я громадян України, а також закликала міжнародних правозахисників вплинути на Росію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183131
 
 
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В очередь,сукины дети.Депутат-три дня тест-найти не мог.
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в рашке требовать...все равно что воробьям дули давать...бесполезное занятие
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Сидільцям лише на чефір розраховувати.
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