 Від грипу і пневмонії в Україні в січні померла 621 особа, - Держстат

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державну службу статистики.
Загалом, за її даними, в січні захворювання органів дихання стали причиною смерті 1203 осіб.
При цьому від туберкульозу в січні померло 309 ос., від захворювання, викликаного ВІЛ, - 295.
Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 7040 осіб.
Як повідомлялося, кількість летальних випадків внаслідок пневмонії в Україні впродовж 2018 року зросло на 23,87% порівняно з 2017 роком - до 6101. Зокрема, було зареєстровано 36 смертей від гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів, 13 - від грипу, 23 - від вірусної пневмонії, 919 - від бактеріальних пневмоній, а також 5095 - від пневмоній, збудник яких не було уточнено.
Загалом у 2018 році було зареєстровано 13006 смертей від усіх хвороб органів дихання. Всього в 2018 році в Україні було зареєстровано 587 665 випадків смерті.
За даними Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ), в епідсезоні 2018-2019 рр. було зареєстровано 64 лабораторно підтверджені летальні випадки від грипу, зокрема від грипу померло 12 дітей до 17 років.
64 людини, 620 людей, 6200 людей...
"Пока власти уговаривают вас соблюдать карантин и пугают вас штрафами, я лучше расскажу вам, что будет происходить в реальности, если вы не будете соблюдать карантин. Возможно, это подействует лучше уговоров и угроз штрафов. Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь. Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины. Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких. Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести. "Лёгким" даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры. Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним "тяжёлым", умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток "средних" перейдёт в разряд "тяжёлых". Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на "лёгких", у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им. В случае с коронавирусом, в разряд "тяжёлых" будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение.
1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.
2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в месседжерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила ("никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно") снова и снова.
3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.
4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места (абсолютно необходимого, надеюсь), не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом. Предлагаю распространить этот текст в местных группах а то до нашего населения не доходит.
P.S.Информация размещена с целью формирования серьезного отношения к карантину! Поскольку, если будет масовое заражение, то картина может быть именно такая, как описана выше."
Автор тексту не я. Але повністю з ним згідний. Бо вчора подивився відео офіційного іранського каналу на фейсбуці, де люди мруть прямо на вулиці, на остановках, біля своїх машин, і які зовсім не старі (навіть деякі підлітки). Це дуже страшно. Також є офіційні дані в світі, які оновлюються https://www.worldometers.info/coronavirus/
Это просто ПИАР!!!
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
одна только малость - данные в воз предоставляют гос службы стран
всем позитива и ежедневно прослушивать незабвенный клип группы рабфак ЗАБЕЙ
В Испании из-за вируса Covid-19 скончались два спортивных журналиста, сообщает *********.com.
59-летний Хосе Мария Кандела жил один после развода, и когда вчера его сын попытался дозвониться отцу, то тот не брал трубку. Утром пожарные нашли тело Кандела в его доме без признаков жизни. Позже стало известно, что причиной его смерти стал коронавирус.
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