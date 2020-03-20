 Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Al Arabia.
Про закриття мечетей оголосив офіційний представник Головного управління у справах двох мечетей Хані бен Хосні Хейдар.
"Органи влади, служби безпеки та охорони здоров'я вирішили припинити присутність людей і молитву в зовнішніх дворах Великої мечеті в Мецці і мечеті Пророка в Медині, починаючи з п'ятниці 20 березня, в рамках заходів обережності і запобігання поширенню коронавірусу", - сказано в його заяві.
За останніми даними, в Саудівській Аравії на COVID-19 захворіло 274 людини. Королівство повністю закрило свої зовнішні кордони для всіх іноземців, зокрема паломників, які мали намір здійснити умру - мале паломництво, яке можливе не тільки в місяць хаджу.
Більшість мечетей у всьому світі закрито через загрозу поширення вірусу нового типу. Деякі мусульмани виходять на молитви поруч зі своїми будинками або поруч із закритими мечетями.
Любая религия дает гарантию только на то, что после смерти, а все что до этого - кувыркайтесь сами.
24 сентября 2015 в Мекке произошла давка с многотысячными жертвами[8][9][10][11][12]. Точное их количество саудовские официальные власти и различные СМИ называли разное[13]. Сообщалось о более чем 2400 человек[14].
(бо іслам існує 1410 років)
Есе на тему: Об оккультизме советского государства
А тоді, вони, начитавшись по верхам Дарвіна і Гекслі, вирішили, що знають про цей Світ усе.
У той же час, їхні однолітки християни, у США, винайшли телеграф, телефон, радіо і почали будувати аероплани.
Сьіновья пастора.
Христиане.
Як і більшість громадян США..
Пока сегодня ждал поезд на станции Площадь революции, две бабы погладили нос собаке. Что у них в головах?
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Російська церква закликає українців ігнорувати карантин
Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП (РПЦ), закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу COVID-19: священники просять вірян приходити у храми та причащатися.
Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння Московський патріархат, закликала ігнорувати карантин, який запровадили через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися. Священник стверджує, що "страшна не епідемія вірусу, а гріх, який губить душу", і кажуть, що не слід боятися, бо "далі буде гірше, якщо ми не покаємось".
"Не дивіться старше покоління чи молодше, усі спішіть у храм, обійміть один одного", - закликав представник лаври. Окрім того, вірянам рекомендують приходити у храм, причащатися і причащати дітей. Священник запевняє, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.
Зверніть увагу! Такі заклики суперечать обмеженням на проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Це стосується і релігійних заходів та зборів у храмах. На час карантину, який триватиме до 3 квітня, українцям наполегливо рекомендують лишатися вдома.
Як відомо, намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) не раз ставав фігурантом скандалів. У 2011 році його обурило запитання журналіста 1+1 про автомобіль Mercedes s500, на якому їздить священнослужитель. У відповідь той образив репортера й пообіцяв розбити камеру.
У 2012 році владика Павло напав на журналістку видання "Кореспондент" Ксенію Карпенко. Та намагалася взяти у Павла коментар для статті про матеріальне життя церкви.
"Під час бесіди грубо відповідав, а потім почав викручувати руки, і забрав мобільний телефон", - повідомила Ксенія. 2013-го на круглому столі, організованому першим президентом України Леонідом Кравчуком, він похвалив дії міліції на Євромайдані.
22 січня 2014 року Владика Павло порівняв Януковича з Христом і запевнив у своїй підтримці під час урочистої проповіді з нагоди Дня Соборності України.