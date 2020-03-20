EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  2056  37
Матеріали за темою:
Все про:іслам (15) карантин (577) мечеть (22) Саудівська Аравія (40) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус

Дві головні святині ісламу, Заповідна мечеть у Мецці і Мечеть пророка в Медині закрито через пандемію коронавірусу COVID-19. Влада Саудівської Аравії заборонила молитви у всіх мечетях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Al Arabia.

Про закриття мечетей оголосив офіційний представник Головного управління у справах двох мечетей Хані бен Хосні Хейдар.

"Органи влади, служби безпеки та охорони здоров'я вирішили припинити присутність людей і молитву в зовнішніх дворах Великої мечеті в Мецці і мечеті Пророка в Медині, починаючи з п'ятниці 20 березня, в рамках заходів обережності і запобігання поширенню коронавірусу", - сказано в його заяві.

За останніми даними, в Саудівській Аравії на COVID-19 захворіло 274 людини. Королівство повністю закрило свої зовнішні кордони для всіх іноземців, зокрема паломників, які мали намір здійснити умру - мале паломництво, яке можливе не тільки в місяць хаджу.

Читайте також: Саудівська Аравія включила "режим покарання" на ринку нафти, в 80-ті це стало однією з причин краху економіки "совка", - член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик

Більшість мечетей у всьому світі закрито через загрозу поширення вірусу нового типу. Деякі мусульмани виходять на молитви поруч зі своїми будинками або поруч із закритими мечетями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183122
 
 
 Топ коментарі
 
Схоже, Ви докопалися до того, звідки бедуїни в пустелі роздобули каміння для першого побиття шайтана. Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9272 Я б на Вашому місці за докторську дисертацію сів би. (с)
 показати весь коментар
 
Насправді в СРСР атеїзм та матеріалізм були поверхнево-декларативними. Бо оккультне та містичне просто лежало на поверхні для тих, хто в курсі справи. Червона імперія була просто побудована на езотеричному фундаменті. Якщо навіть не прискіпуватися до зірки (пентаграма) - культ некролатрії з мавзолеєм-зіккуратом, Членін як божественна трансендентна сутність, мантри про "живее всех живых", "жил, жив и будет жить", "ленин в тебе и во мне", система ідолів (пам'ятники, бюсти) по усіх усюдах...
Есе на тему: Об оккультизме советского государства
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот те на. А "на всё воля Аллаха" уже не работает? Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2358
 показати весь коментар
 
 
Так же как и "на всё воля божья". Только Усику не говори, бо осерчает.
 показати весь коментар
 
 
это так и работает, воля на все, в том числе и на это.
Любая религия дает гарантию только на то, что после смерти, а все что до этого - кувыркайтесь сами.
 показати весь коментар
 
А как же побитие шайтана камнями в полдень? Что он теперь непобитым ходить будет?
 показати весь коментар
 
 
Там побиття трьох стін, що начебто символізують Шайтана. Якби там з'явився власною персоною навіть не Шайтан, а якийсь джинн, іфріт або марід - почалося б не побиття каменями, а масова діарея цеглою
 показати весь коментар
 
 
Схоже, Ви докопалися до того, звідки бедуїни в пустелі роздобули каміння для першого побиття шайтана. Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9272 Я б на Вашому місці за докторську дисертацію сів би. (с)
 показати весь коментар
 
 
А потім все життя ховатися як той Салман Рушді 😬
 показати весь коментар
 
Там такі давки були з смертями, що і коронавірус не потрібен.
 показати весь коментар
 
 
а пожары в палатках! там же ваще десятками и сотнями каждый год..
 показати весь коментар
 
 
Рекорд в 2015
24 сентября 2015 в Мекке произошла давка с многотысячными жертвами[8][9][10][11][12]. Точное их количество саудовские официальные власти и различные СМИ называли разное[13]. Сообщалось о более чем 2400 человек[14].
 показати весь коментар
 
 
Зато Московський патріархат працює на повну котушку.
 показати весь коментар
 
 
Щоб правовірних не лякати, не сказали "за 14 століть такого не було"
(бо іслам існує 1410 років)
 показати весь коментар
 
 
Вот дураки! Прям как наши власти, по глупости метро позакрывали. Совсем сдурели со своей паникой.
 показати весь коментар
 
 
А свого часу АТЕЇСТИ в Києві, провели демонстрацію 1 Мая 1986 року, через ПЯТЬ днів після теплового ядерного вибуху на Чернобильській Атомній станції, з викидом СОТЕНЬ ТОНН радіоактивних матеріалів, і зараження повітря радіонуклідами.
 показати весь коментар
 
 
Насправді в СРСР атеїзм та матеріалізм були поверхнево-декларативними. Бо оккультне та містичне просто лежало на поверхні для тих, хто в курсі справи. Червона імперія була просто побудована на езотеричному фундаменті. Якщо навіть не прискіпуватися до зірки (пентаграма) - культ некролатрії з мавзолеєм-зіккуратом, Членін як божественна трансендентна сутність, мантри про "живее всех живых", "жил, жив и будет жить", "ленин в тебе и во мне", система ідолів (пам'ятники, бюсти) по усіх усюдах...
Есе на тему: Об оккультизме советского государства
 показати весь коментар
 
 
Це вже парадигми сьогодняшньої рефлексії на русскіх барчуків, засновників Імперії бидла.
А тоді, вони, начитавшись по верхам Дарвіна і Гекслі, вирішили, що знають про цей Світ усе.
У той же час, їхні однолітки християни, у США, винайшли телеграф, телефон, радіо і почали будувати аероплани.
 показати весь коментар
 
каким образом христиане изобрели аэроплан? там же боженька сидит на облаке грешно
 показати весь коментар
 
Братья Уилбур и Орвилл Райт.
Сьіновья пастора.
Христиане.
 показати весь коментар
 
а сыновья пастора быть неверующими не могут? это генетическое чтото?
 показати весь коментар
 
Вілбур і Орвілл Райти, були християнами.
Як і більшість громадян США..
 показати весь коментар
 
А що таке? Де віра в божество? Такі самі лицеміри,як і християни.
 показати весь коментар
 
 
нам то на такие новости , по мне все мечети у нас надо закрыть , пускай у себя молятся
 показати весь коментар
 
а что ж аллах помогать правоверным перестал? Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус - Цензор.НЕТ 3759
 показати весь коментар
 
 
Ну если уж эти упоротые паломничество отменили, то наверное всё таки серьезно .
 показати весь коментар
 
А мусульмане умнее православных кацапов оказались:

Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус - Цензор.НЕТ 6497

Пока сегодня ждал поезд на станции Площадь революции, две бабы погладили нос собаке. Что у них в головах?

* * *
Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус - Цензор.НЕТ 3968
 показати весь коментар
 
И "наши" не отстают от собратьев по разуму:

Російська церква закликає українців ігнорувати карантин

Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП (РПЦ), закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу COVID-19: священники просять вірян приходити у храми та причащатися.

Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус - Цензор.НЕТ 2680

Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння Московський патріархат, закликала ігнорувати карантин, який запровадили через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися. Священник стверджує, що "страшна не епідемія вірусу, а гріх, який губить душу", і кажуть, що не слід боятися, бо "далі буде гірше, якщо ми не покаємось".
"Не дивіться старше покоління чи молодше, усі спішіть у храм, обійміть один одного", - закликав представник лаври. Окрім того, вірянам рекомендують приходити у храм, причащатися і причащати дітей. Священник запевняє, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.
Зверніть увагу! Такі заклики суперечать обмеженням на проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Це стосується і релігійних заходів та зборів у храмах. На час карантину, який триватиме до 3 квітня, українцям наполегливо рекомендують лишатися вдома.
Як відомо, намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) не раз ставав фігурантом скандалів. У 2011 році його обурило запитання журналіста 1+1 про автомобіль Mercedes s500, на якому їздить священнослужитель. У відповідь той образив репортера й пообіцяв розбити камеру.
У 2012 році владика Павло напав на журналістку видання "Кореспондент" Ксенію Карпенко. Та намагалася взяти у Павла коментар для статті про матеріальне життя церкви.
"Під час бесіди грубо відповідав, а потім почав викручувати руки, і забрав мобільний телефон", - повідомила Ксенія. 2013-го на круглому столі, організованому першим президентом України Леонідом Кравчуком, він похвалив дії міліції на Євромайдані.
22 січня 2014 року Владика Павло порівняв Януковича з Христом і запевнив у своїй підтримці під час урочистої проповіді з нагоди Дня Соборності України.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору