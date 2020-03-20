 Кернес просить Шмигаля відкрити харківське метро: У місті транспортний колапс

Про це йдеться в повідомленні Харківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
У зверненні Кернеса до прем'єра Дениса Шмигаля йдеться, що метро в Харкові щодня перевозить близько 800 тис. пасажирів, що становить близько 50% загального обсягу пасажирських перевезень у місті. При цьому за останні три дні в Харкові карантинні обмеження на наземному транспорті призвели до протестів і блокування транспортних магістралей.
Крім того, Кернес стверджує, що в місті транспортний колапс через те, що водії відмовляються від виходу на роботу після накладені штрафи за перевезення понад 10 пасажирів. У зв'язку з цим він просить переглянути рішення Кабміну і відновити роботу метрополітену.
"З огляду на те, що міський наземний пасажирський транспорт сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок нестачі необхідної кількості водіїв та рухомого складу, вважаємо за необхідне відновити перевезення населення", - сказано в документі.
І причому тут кацапи? Просять відкрити метро і Бутусов, і Рахманін, і Геращенко, і ще ціла купа різного народу
Просте питання: де ще в Європі чи Америці повністю закрили метро???
https://censor.net.ua/ua
=============================
не вірю що гепа метро користується! Невже пішки добирався на роботу?
Кличко говорит - слушаюсь и повинуюсь мой зеленый Карлик....
Вот начинаю думать, что сепар Кернес больше беспокоится о гражданах, чем "патриот" Кличко..
и достоинства у него больше...
Это же ваш диагноз))))))))
Весільний світлинописець Шмігаль vs Стріляний Вовк, Геннадій Адольфович Кернес.
Аж цікаво.
https://bigkiev.com.ua/hot-u-kogo-to-karantin-stolichnye-marshrutchiki-ne-vyshli-na-rabotu/
Столичные маршрутчики не вышли на работу
Но нет, тогда же пенсы за Гепу голосовать не будут, низя. Надо метро открывать.
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
Так надо: В связи с тем, что избрали Зеленского, просим восстановить в должности Порошенко.
маланцы хитро ухмыльнутся и истерия пойдёт на убыль.
Кернес об этом знает? Хочет повторить?
Я не говорю о втором туре, где избиратели голосовали против Пороха. Я говорю о первом туре, где были кандидаты получше этих обоих.