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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3952) карантин (577) Кернес (357) Метрополітен (450) транспорт (447) Харків (1696) Денис Шмигаль (126) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Кернес просить Шмигаля відкрити харківське метро: У місті транспортний колапс

Мер Харкова Геннадій Кернес просить відкрити метрополітен, який через карантин в Україні закрили рішенням уряду.

Про це йдеться в повідомленні Харківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні Кернеса до прем'єра Дениса Шмигаля йдеться, що метро в Харкові щодня перевозить близько 800 тис. пасажирів, що становить близько 50% загального обсягу пасажирських перевезень у місті. При цьому за останні три дні в Харкові карантинні обмеження на наземному транспорті призвели до протестів і блокування транспортних магістралей.

Крім того, Кернес стверджує, що в місті транспортний колапс через те, що водії відмовляються від виходу на роботу після накладені штрафи за перевезення понад 10 пасажирів. У зв'язку з цим він просить переглянути рішення Кабміну і відновити роботу метрополітену.

"З огляду на те, що міський наземний пасажирський транспорт сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок нестачі необхідної кількості водіїв та рухомого складу, вважаємо за необхідне відновити перевезення населення", - сказано в документі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183120
 
   
 Топ коментарі
 
Дивимося на Європу та Америку - там метро працює... Це не значить, що мені Гепа подобається (він має сидіти), але він правий тут!
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Два гея, і хтось із них правий. А от хто?
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Как можно на платформу метро для 5 вагонов загнать 6 или 10?Наверно я тупой!
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Наверно, там написано «количество составов», а не вагонов!
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Дивимося на Європу та Америку - там метро працює... Це не значить, що мені Гепа подобається (він має сидіти), але він правий тут!
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Ну звісно, для кацапського бидла Гепа правий. Як і для 73% ЗЕбілів в країні все добре.
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Хіба це не зебіли вирішили метро закрити? От ніде в Європі не закрили, а в Україні закрили...
І причому тут кацапи? Просять відкрити метро і Бутусов, і Рахманін, і Геращенко, і ще ціла купа різного народу
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Бутусов, той хто створив кацапомовний сайт і косить під патріота? Такого не буває. Спочатку мова, не можна розмовляти на "языку врага".
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Рахманін, як на мене, - НАЙРОЗУМНІШИЙ депутат у нинішній Раді. Говорить українською.

Просте питання: де ще в Європі чи Америці повністю закрили метро???
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Європа, з географії яка оцінка в школі була?
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Європа? Ну спробуйте потрапити у Європу в найближчі 2 роки, там вам пояснять, шо ви нічим не відрізняєтесь від африканців, азіатів та арабів.
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Місяць тому тільки вернувся звідти...
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ЗЕбіл, ти не вловлюєш різниці: "Місяць тому тільки вернувся звідти" і "спробуйте потрапити у Європу в найближчі 2 роки". Все, казка закінчилася, кордони перекрили на роки.
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Ти дятел зебанутый ,прикинь , плотность пассажиров где больше ?
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Новодворская тоже была кацапомовная. Но она стоила больше 1000 упоротых "патриотов" говорящих на мове.
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я думаю, этот "патриот" из лахтинского тролльчатника. на мой вопрос про министра такие ответить не способны.
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Це ти настільки тупе, що не спромоглося обрати на сайті мову новин?
https://censor.net.ua/ua
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Мэр Харькова Геннадий Кернес просит открыть метрополитен

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не вірю що гепа метро користується! Кернес просить Шмигаля відкрити харківське метро: У місті транспортний колапс - Цензор.НЕТ 3011 Невже пішки добирався на роботу?
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Кернесяку на гилляку! Колясочник недострелянный.
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Город за городом вводят чрезвычайное положение. Скоро не то что метро, скоро как в Китае из дому можно будет выйти по пропуску 2 раза в неделю. О чем это ты Адольфович.. Какое метро...
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Назвіть хоч одне місто Європи чи Америки (крім Києва, Харкова та Дніпра), де повністю закрили метро?
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А при чому тут метро? Якщо людина має обгрунтувати у письмовій формі коли і для чого вона виходить на вулицю і це перевірять. Якщо дозволять, можливо скористатися і метро і там буде мінімум пасажирів.
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Ну то хай так і роблять, але метро закривати НЕ МОЖНА! Ти в курсі, що станції метро - це і бомбосховища? А якщо москалі вирішать скористуватися бардаком і вдарити??
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Москалі зараз самі у бомбосховищах.
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Вони готуються до рехверендуму і 9 мая...
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Ця харківська гнида завжди була проти центральної влади. Сьогодні метро їм відновити, а завтра ХНР?
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Гепа і нинішня центральна влада одне одного варті!
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А мы украинцы с другой планеты тогда?
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Кацапы, а кося под украинцев, вы себя умными хотите выставить? Шото плохо у вас получается.
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Да, я Iron Nemo и что? Правда одна на всей земле.
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Та ні пейсатий!.. Тепер крутись як хочеш, бо інакше твій ЗЕплеменник повісить на тебе смерті людей тай ще притягне до кримінальної відповідальності. А ЗЕпейс ще та "крута" бубочка...
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Или ответишь за бабло, что сгорит на рекламе в вагонах метро
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а Кличко не просит....
Кличко говорит - слушаюсь и повинуюсь мой зеленый Карлик....
Вот начинаю думать, что сепар Кернес больше беспокоится о гражданах, чем "патриот" Кличко..
и достоинства у него больше...

Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 355
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Соевые, обратите внимание на это шедевр.
Это же ваш диагноз))))))))
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Пшло от меня, блохастый
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...это еще один твой диагноз? Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 1157 Бедняга, и куда только смотрит твой семейный ветеринар Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 7791
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Так а хіба Кличко не соєвий? Щось у тебе з причинно-наслідковими зв'язками трабли...
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Так ты почитай тут, соевые витальку уже в зекоманду записала)))
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Какой жирный тролль попался-даже огрызаться может !
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Стрес-тест для твого ватного мозоку! Спробуй спростувати всі оці "обісцянки" твого кумірЗЕлі: (пс.якщо зміниш тему - ти тест не пройшов і автоматично отримуєш статус лоха)Кернес просить Шмигаля відкрити харківське метро: У місті транспортний колапс - Цензор.НЕТ 8239
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Кепа печется о гешефте в метро, а забота о народе прикрытие как всегда.
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Весільний світлинописець Шмігаль vs Стріляний Вовк, Геннадій Адольфович Кернес.
Аж цікаво.
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голосовавшие за квартального дурачка должны страдать. зачем им роскошь подземного транспорта если есть переполненные маршрутки?!
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А Киев,типа обойдется? Нет уж,чертов инвалид-если зеленый трэш,то для всех.
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...чувак, можешь сделать классный гешефт - на коляске народ развозить за бабло Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 9848
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Правильно, пусть Зеленский на своём кортеже возит

https://bigkiev.com.ua/hot-u-kogo-to-karantin-stolichnye-marshrutchiki-ne-vyshli-na-rabotu/

Столичные маршрутчики не вышли на работу


Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 8308
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Для таких случаев есть армия.Автобусы конфискуются и садятся военные водители.В Милан ввели войска ,чтобы ловить нарушителей Карантина.На выходные все магазины закрываются.
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Зато педалика имбецила все устраивает. Ему пообещали должность оставить, он и старается выслужиться, чмо. А киевляне ему пох.
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А скільки люди готові потерпіти? Чи це такий вид дозвілля, познущатись із тих, хто має працювати і подивитись до чого це призведе? Перші випадки розбитих вікон в маршрутках нічого не нагадають? Чи то історія погромів не вчить?
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порохосраны вы одну и ту же картинку по 2 раза постите на одной странице. Плохо работаете, пепка не заплатит
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Хернесу треба просить жукова і ***** ,а шмагаль харків не звільняв.
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Логично было бы отменить бесплатный проезд пенсам и прочим льготникам. Транспорт бы разгрузился.
Но нет, тогда же пенсы за Гепу голосовать не будут, низя. Надо метро открывать.
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Ну так якби зразу в Києві, Харкові і Дніпрі скасували пільговий проїзд, то і метро не треба було б закривати - натовпів не було б!
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Пропоную таке на період карантину:
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...
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Потрібно запустити метро, просто деякі зупинки пропускати, тоді буде менше народу.
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
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В Минске не то что метро работает. там ещё и чемпионат по футболу проводится. и по проценту выздоровевших Беларусь чуть ли не в лидерах.
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...мелковато как-то, не глобально, без дна и покрышки...

Так надо: В связи с тем, что избрали Зеленского, просим восстановить в должности Порошенко.
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При такому "карантині" в разі реальної інфекційної загрози місто зляже за 3-5 днів на 80%
Кернес просить Шмигаля відкрити харківське метро: У місті транспортний колапс - Цензор.НЕТ 8134
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Как только проголосуют земельные законы и прямые переговоры с ОРДЛО,

маланцы хитро ухмыльнутся и истерия пойдёт на убыль.
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Если бы не ситуация в Италии у нас бы не было никакого карантина.
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У нас карантин не из-за вируса, а из-за зели. Это как военное положение, когда президент может ломать граждан страны через колено сколько хочет.
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Думаю что УПЛ через неделю должна возобновится.
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Кернес хоча б трохи дбає про населення міста. А Віталік довів вже Київ до паралічу.
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А шо, битие кирпичами стекол титушками в трамваях не помогли ? Скорей всего старый опытный еврей все таки додавит относительно молодого неопытного еврея.
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в Италии метро работает, но там уже некому ездить. Крематории не успевают сжигать трупы.
Кернес об этом знает? Хочет повторить?
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Тупорылый 🤢,просто посмотри на толпу у маршруток
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Весь кабмин устроить ришками в Харькове.
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Китайцы подошли к вопросу с умом. В Ухане, где была эпидемия, они остановили весь транспорт, но перед этим они закрыли все предприятия, чтобы народ не рвался в автобусы. В Пекине же, где ситуация была сходной с теперешней ситуацией в Украине, и у них работал весь транспорт. И в Китае не было нигде, чтобы остановили метро, заставив людей рваться в автобусы. Поэтому нам надо в Украине применить методы как в Пекине и в подобных местах, которые были достаточными, а не тупая самодеятельность клоуна.
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И еще. Руководить государством это не прыгать по сцене Квартала 95 с истерическими криками, что в СССР секса не было. А избиратели должны осознать, что голосовать по приколу это абсолютная дурь. Надо думать за кого голосовать. Не способен подумать лучше вообще не голосуй. Голосование это не только право, но и ответственность

Я не говорю о втором туре, где избиратели голосовали против Пороха. Я говорю о первом туре, где были кандидаты получше этих обоих.
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9 из 10 пассажиров транспорта - это пенсионеры, на вопрос куда они все едут, отвечают - по делам. В принципе «коронавирус» это тест на тупость, не все его пройдут конечно, но так бывает, когда мозгов не хватает.
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