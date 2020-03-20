 Кернес просить Шмигаля відкрити харківське метро: У місті транспортний колапс

Про це йдеться в повідомленні Харківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні Кернеса до прем'єра Дениса Шмигаля йдеться, що метро в Харкові щодня перевозить близько 800 тис. пасажирів, що становить близько 50% загального обсягу пасажирських перевезень у місті. При цьому за останні три дні в Харкові карантинні обмеження на наземному транспорті призвели до протестів і блокування транспортних магістралей.

Крім того, Кернес стверджує, що в місті транспортний колапс через те, що водії відмовляються від виходу на роботу після накладені штрафи за перевезення понад 10 пасажирів. У зв'язку з цим він просить переглянути рішення Кабміну і відновити роботу метрополітену.

"З огляду на те, що міський наземний пасажирський транспорт сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок нестачі необхідної кількості водіїв та рухомого складу, вважаємо за необхідне відновити перевезення населення", - сказано в документі.

Читайте також: "Якого х#я ти тут на шару їздиш, коли мені, бл#дь, треба їхати?! Виходь! Ти тепер десятий!", - "зайвий" пасажир виштовхав контролера з тролейбуса в Києві. ВIДЕО