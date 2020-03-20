 Зараження нардепа Шахова коронавірусом ніяк не вплине на роботу Ради, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", розповів спікер Ради Дмитро Разумков.
"Я думаю, що Верховна Рада працюватиме. Розумію, що людина, яка заразилася коронавірусом, справді перебуватиме на самоізоляції, дай Бог йому здоров'я, щоб він швидше повернувся в стрій. На роботу самого парламенту, як інституції, це не вплине", - заявив Разумков.
Спікер парламенту запевнив, що незважаючи на карантин, Верховна Рада продовжує роботу з розробки нових законопроєктів у комітетах.
"Ми справді перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі, в такому як працювали раніше. Єдине - зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження, захворювання. За цим принципом живе вся країна. Верховна Рада працює, комітети працюють, я на робочому місці вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, сподіваюся, що стільки, скільки працюватиму - стільки і перебуватиму на робочому місці", - додав Разумков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.
Пізніше стало відомо, що дружина хворого на коронавіруснародного депутата Сергія Шахова від групи "Довіра" також підхопила вірус.
Також коронавірусом заразилася і сестра нардепа.
вислюк оманський и розумков не скрывают своих замыслов
Бесполезно?
Пэтя же два самолёта привез, а тебе не дал? Вот казел)))))
Я не завидую, ты шо!!!!
Закриті засідання Зради, на які "через карантин" не будуть пускати навіть пресу з телебаченням. Про те, що вони там наприймають, ми дізнаємось лише через кілька місяців, коли на територію України буде юридично оформлене право власності кремля, а вулицями Харкова, Одеси, Дніпра, Києва будуть роз'їзжати "Армати" з "Іскандерами".
Толпы и стада плебса 73% -ного на остановках по пути на работу и обратно: это массовое мероприятие?
А военный смотр в гарнизонах? А развод на службу в райотделах и воинских частях? А собрания в актовых залах?
Какой зэ-лохторат, такие и разумковы, такие и законы и вот такие последствия...
КАРАНТИН - ТАК КАРАНТИН!! ВСЕ - по домам!
Никаких законов за спинами людей НЕ ПРИНИМАТЬ!
Знай чужинець тут господарь укгаинець!
Так пусть тоже сидят по домам вместе с народом
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Вот бы кто ее закрыл на большой замОк на пару месяцев)))
"Какой в жо..у коронавирус?! Нам ЗЕМЛЮ надо срочно ПРОДАТЬ!!!"
1. Заява про відставку голови ВРУ
2. Перевибори голови ВРУ і обрання ним Пороха.
3. Заява про добровільну відставку зільного бариги з вибаченням перед народом, мол "Нєшмогла"
4. Порох - в. о. президента.
5. Разом вилазимо з того зеленого гівна