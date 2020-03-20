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 Політика України
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Все про:ВР (7296) карантин (577) Разумков Дмитро (422) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Зараження нардепа Шахова коронавірусом ніяк не вплине на роботу Ради, - Разумков

Попри те, що народний депутат і член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов захворів на коронавірус COVID-19, Верховна Рада не буде закриватися на карантин і продовжить свою роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", розповів спікер Ради Дмитро Разумков.

"Я думаю, що Верховна Рада працюватиме. Розумію, що людина, яка заразилася коронавірусом, справді перебуватиме на самоізоляції, дай Бог йому здоров'я, щоб він швидше повернувся в стрій. На роботу самого парламенту, як інституції, це не вплине", - заявив Разумков.

Спікер парламенту запевнив, що незважаючи на карантин, Верховна Рада продовжує роботу з розробки нових законопроєктів у комітетах.

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"Ми справді перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі, в такому як працювали раніше. Єдине - зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження, захворювання. За цим принципом живе вся країна. Верховна Рада працює, комітети працюють, я на робочому місці вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, сподіваюся, що стільки, скільки працюватиму - стільки і перебуватиму на робочому місці", - додав Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.

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Пізніше стало відомо, що дружина хворого на коронавіруснародного депутата Сергія Шахова від групи "Довіра" також підхопила вірус.

Також коронавірусом заразилася і сестра нардепа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183119
 
 
 Топ коментарі
 
нарид будут штрафовать, а сами на карантин уходить не собираются да?
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запретить ездить в транспорте более 10 человек и устроить колапсы в городах, но требовать собираться в одном помещении 450 депутатам + 500 работников ВР... только для того чтобы проталкивать указания КРЕМЛЯ....
вислюк оманський и розумков не скрывают своих замыслов
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нарид будут штрафовать, а сами на карантин уходить не собираются да?
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угу... призывы то для быдла... оне - небожители Заражение нардепа Шахова коронавирусом никак не повлияет на работу Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2398
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запретить ездить в транспорте более 10 человек и устроить колапсы в городах, но требовать собираться в одном помещении 450 депутатам + 500 работников ВР... только для того чтобы проталкивать указания КРЕМЛЯ....
вислюк оманський и розумков не скрывают своих замыслов
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Много мы понимаем: у них свой вирус, особенный - «гэлитный», для высших слоев клоунской аристократии. Им можно. Рабам - нельзя
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Верховній Зраді лише на користь Один За Жопповський звіздюк буде менше терендіти.
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Ты шо, без маски?
Пэтя же два самолёта привез, а тебе не дал? Вот казел)))))
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Не завидуй, ущербное - мало проживешь в стрессе
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Я горжусь пятым президентом!!!
Я не завидую, ты шо!!!!
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Для них зараз ідеальний час, для того, щоб швидко та малопомітно продати Україну путлеру.
Закриті засідання Зради, на які "через карантин" не будуть пускати навіть пресу з телебаченням. Про те, що вони там наприймають, ми дізнаємось лише через кілька місяців, коли на територію України буде юридично оформлене право власності кремля, а вулицями Харкова, Одеси, Дніпра, Києва будуть роз'їзжати "Армати" з "Іскандерами".
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Ясна справа - встановлюють перепонидя людей, щоб приймати потрібні їм закони.
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Массовые мероприятия вообще то запрещенны.
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Если доказать что они «мероприятия» и носят «массовый характер»
Толпы и стада плебса 73% -ного на остановках по пути на работу и обратно: это массовое мероприятие?
А военный смотр в гарнизонах? А развод на службу в райотделах и воинских частях? А собрания в актовых залах?
Какой зэ-лохторат, такие и разумковы, такие и законы и вот такие последствия...
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Як мавпи тиснули за наказом Бєні і ко кнопки, так і тиснутимуть надалі...
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Так, может, в стране не так все и плохо, если КТО -ТО еще "РАБОТАЕТ" ради и во благо своего народа?
КАРАНТИН - ТАК КАРАНТИН!! ВСЕ - по домам!
Никаких законов за спинами людей НЕ ПРИНИМАТЬ!
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И зарплату им не выплачивать и рабочий/ пенсионный стаж не засчитывать
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Дійсно, що короновірус не впливає на Разумкова із СН та їхнім однодумцям від ОПЗЖ, бо вони самі є токсичним вірусом.
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У а что разве просто так шута на главный пост поставил беня?землицу надо продать
Знай чужинець тут господарь укгаинець!
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Ще земельний кодекс, здача Донбасу і Криму, обмеження Української мови, антиліберальні закони. Який карантин - конверти треба відпрацьовувати.
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Огромная просьба к руководству страны , СМИ и т.д. прекратить все новости страны начинать с разговоров о Шахове. Предлагаю о нем замолчать полностью ( для него судя по всему это было бы хуже повторного заражения с "родственницей" ). Ну разве что если нужно будет опубликовать некролог, или заявление от Авакова, что некто Шахов арестован за грубейшее нарушение карантина и попытки заразить все ветви государственной власти во время пандемии, войны и экономического кризиса, приговор приведен в исполнение)
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С каких это пор злодей беглый олигарх и губернатор малороссии со своим цирком шапито вдруг внезапно «руководство страны»?!
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Заражение нардепа Шахова коронавирусом никак не повлияет на работу Рады (Віруси проти паразитів малоефективні) Заражение нардепа Шахова коронавирусом никак не повлияет на работу Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 5369
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Покажи лохам голосилку, где у зеублюдка уже 17%)моя зебильная знакомая прям нажралась с горя....
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Конечно не повлияет. Как ни черта толкового не делали,так и не будут делать.
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Сподіваюсь, вони здохнуть першими.
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А если обработать раду дустом, повлияет?
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таргани виживають,але стають блондинами, й починають дустом харчуватися...
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Не говори "Гоп", пока не сдал анализы в Евролабе...
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Ая яяй..какая потеря. впрочем как и от всех вас слуг уродов, полезных идиотов. как же тепереь шахтёры без страдальщика Шахова?!
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Поработайте,чтобы потом 2 месяца не работать. просто некому будет работать.
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Боятся депутаты без зарплаты остаться, а народ по домам разогнали .
Так пусть тоже сидят по домам вместе с народом
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Звикли,що Закон неписаний, том й лякають вірус...,чим можуть
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На це,вся,надія!!! Давай далі,жгі разумков(чи Недоумков)
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Тоесть на вас, ка и на тараканов ничего не влияет?
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Більш зачмиреного в світі невідшукати...
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А шо они в той раде вообще делают? Если все новости о масках да о тех. кто вдруг вспомнил "О Родине"? ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЙ работы, которая якобы ведется в Зраде?

Вот бы кто ее закрыл на большой замОк на пару месяцев)))
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Точно. Депутаты и раньше не работали.
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Разумков:
"Какой в жо..у коронавирус?! Нам ЗЕМЛЮ надо срочно ПРОДАТЬ!!!"

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черт...нету смайлика - дули) Большоооой тако ДУЛИ.
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Допмогу на боротьбу з коронавірусом в олігархів клянчили - тепер кнопкодави мають їх відпрацьовувати в турборежимі, ніяких карантинів.
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Умный пример - заразителен. Я тоже буду работать
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Принятие важных решений,во время пандемии-хуже мародерства.
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Стадион в Киеве есть,Украина стонет от постоянного предательства.Коли вже в неньки з"явиться свiи Августо Пiночет?!
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Звичайно. Всім людям і підприємствам карантин, а Раді можна штампувати свої чорні справи. На вас дядьки, дивиться нарід і також не хоче виконувати ці заходи, бо чому їм не можна, а Раді можна.
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Генпрокурор выбран уже вне закона продолжайте мутить дальше от народа
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Кожен випуск новин починається з повнометражного звернення оманского вислюка зе - потік піару влади і особисто президента ...пиар на соплях
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Зерозумков відкрий в Раді ломбард, а то дуже чешуться руки землю українську продати.
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МВФ не требует продажу земли в Украине.
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Одна людина в Україні одужала від коронавірусу - президент Зеленський радіє з усіма нами. В цей же день один солдат загинув на фронті. 15 обстрілів за день! І президент мовчить. Як і мовчить з приводу здачі інтересів України 25 березня
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Вихід для Украіни!
1. Заява про відставку голови ВРУ
2. Перевибори голови ВРУ і обрання ним Пороха.
3. Заява про добровільну відставку зільного бариги з вибаченням перед народом, мол "Нєшмогла"
4. Порох - в. о. президента.
5. Разом вилазимо з того зеленого гівна
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Марина разом з «Фондом Порошенка» передала апарати штучної вентиляції легень у Київську міську клінічну лікарню швидкої допомоги. На прохання Головного лікаря Фонд відновив апарати, які є у наявності у лікарні, але не працюють. Вони допоможуть врятувати не одне життя.Зараження нардепа Шахова коронавірусом ніяк не вплине на роботу Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 3581Зараження нардепа Шахова коронавірусом ніяк не вплине на роботу Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 1612Зараження нардепа Шахова коронавірусом ніяк не вплине на роботу Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9614
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У каждого свои проблемы, и проблемы Шахова как то мало кого волнуют, как и проблемы народа Шахова.
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