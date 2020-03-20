 Зараження нардепа Шахова коронавірусом ніяк не вплине на роботу Ради, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", розповів спікер Ради Дмитро Разумков.

"Я думаю, що Верховна Рада працюватиме. Розумію, що людина, яка заразилася коронавірусом, справді перебуватиме на самоізоляції, дай Бог йому здоров'я, щоб він швидше повернувся в стрій. На роботу самого парламенту, як інституції, це не вплине", - заявив Разумков.

Спікер парламенту запевнив, що незважаючи на карантин, Верховна Рада продовжує роботу з розробки нових законопроєктів у комітетах.

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"Ми справді перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі, в такому як працювали раніше. Єдине - зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження, захворювання. За цим принципом живе вся країна. Верховна Рада працює, комітети працюють, я на робочому місці вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, сподіваюся, що стільки, скільки працюватиму - стільки і перебуватиму на робочому місці", - додав Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.

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Пізніше стало відомо, що дружина хворого на коронавіруснародного депутата Сергія Шахова від групи "Довіра" також підхопила вірус.

Також коронавірусом заразилася і сестра нардепа.