 "Це дуже спустошливо для Росії, вся їхня економіка заснована на цьому", - Трамп про ціни на нафту

Про це заявив президента США Дональд Трамп на пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це дуже спустошливо для Росії, бо якщо подивитись, вся їхні економіка заснована на цьому, а зараз - найнижчі нафтові ціни за десятиліття, тому це спустошливо для Росії. Я б сказав, що це дуже погано для Саудівської Аравії, але вони у боротьбі, битві за ціну, за видобуток. У відповідний час я втручатимусь", - цитує заяву президента США Reuters.

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Низькі нафтові ціни вигідні для споживачів, зауважив Трамп під час брифінгу. Раніше він оголошував про плани США купити нафту для резервів. Водночас падіння цін на нафту шкодить конкурентоздатності видобутку сланцевої нафти у США.

Цього тижня низка американських законодавців від Республіканської партії звернулась з листом до Саудівської Аравії із закликом до стабілізації цін.

Нагадуємо, після того, як Росія не погодилася на пропозицію ОПЕК збільшити обмеження на продаж нафти, Саудівська Аравія заявила про відмову від обмежень починаючи з квітня. Це, а також падіння попиту на нафту, на тлі поширення епідемії коронавірусу, підштовхнуло світові ціни до найнижчих рівнів за майже двадцять років.