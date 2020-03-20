 "Це дуже спустошливо для Росії, вся їхня економіка заснована на цьому", - Трамп про ціни на нафту

Про це заявив президента США Дональд Трамп на пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це дуже спустошливо для Росії, бо якщо подивитись, вся їхні економіка заснована на цьому, а зараз - найнижчі нафтові ціни за десятиліття, тому це спустошливо для Росії. Я б сказав, що це дуже погано для Саудівської Аравії, але вони у боротьбі, битві за ціну, за видобуток. У відповідний час я втручатимусь", - цитує заяву президента США Reuters.
Низькі нафтові ціни вигідні для споживачів, зауважив Трамп під час брифінгу. Раніше він оголошував про плани США купити нафту для резервів. Водночас падіння цін на нафту шкодить конкурентоздатності видобутку сланцевої нафти у США.
Цього тижня низка американських законодавців від Республіканської партії звернулась з листом до Саудівської Аравії із закликом до стабілізації цін.
Нагадуємо, після того, як Росія не погодилася на пропозицію ОПЕК збільшити обмеження на продаж нафти, Саудівська Аравія заявила про відмову від обмежень починаючи з квітня. Це, а також падіння попиту на нафту, на тлі поширення епідемії коронавірусу, підштовхнуло світові ціни до найнижчих рівнів за майже двадцять років.
..... В подходящее время я вмишаюсь.. "
вовка фуйло позвонилО и потребовало от трампа вмешаться..
Российские топы других нефтяных компаний вполне согласны с тем, что победить в этой войне невозможно - владелец Лукойла Федун назвал полной катастрофой цены ниже 25 долларов. А они уже ниже.
https://censor.net.ua/news/3182845/tseny_na_neft_katastrofa_dlya_rossii_i_pobeda_ssha_rossiyiskiyi_oligarh_fedun
К фонду нац.благосостояния уже очередь нефтяных компаний. Собственно за высоким названием стоит банальная компенсация от падения цен ниже 40 долл.
В прошлый кризис Сечин для своей Роснефти снял с резервного фонда 10 млрд.
т.е. должны компенсировать газпрому разницу между стоимостью ниже 42.4... за счет этого фонда...
а тут еще и:
Российская экономика, получающая две трети валютных доходов за счет экспорта углеводородов, похоже, переживает нефтяной инфаркт.
К обрушению цен на «черное золото» до минимумов с 2003 года (26,6 доллара за баррель Brent) добавилось резкое сжатие спроса. Вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу.
Как сообщает Reuters, на текущей неделе все тендеры на Urals завершились безрезультатно.
Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.
Вони це *******.
Михаил Бах
Якутский скульптор создал вакцину от коронавируса из своих традиционных материалов.
Интересно, это Трамп так плохо русский знает, что вместо вмешаюсь "вмИшаюсь" говорит ?
ну ... вы поняли.
Целью саудитов было вышвырнуть скотопарашу из Европы, и они это блестяще сделали.
На мнение Трампа саудитам просто насрать.
Трамп в штатах ничего не решает, а решает только исключительно Конгресс.
россия же свои трубопроводы может сдавать на метталлолом или засунуть себе в дупу.
Поставки нефти в Европу сейчас принадлежат только Саудовской Аравии исключительно.
А вот и реакция Конгнресса, кстати, кстати противоположная монологу Трампа:
Будь бы это Рейган -он не упустил возможности смешать параку с гавном
И не с гавном, а с говном.
Саудиты взяли основной ценовой удар на себя - так надо сказать им "спасибо".
Сланцевая нефть слегка не ко времемни - тут традиционную нефть девать некуда.
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