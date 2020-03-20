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Все про:нафта (151) Росія (26731) Трамп (2582)

 "Це дуже спустошливо для Росії, вся їхня економіка заснована на цьому", - Трамп про ціни на нафту

США "у відповідний час" втрутяться у нафтове протистояння Росії і Саудівської Аравії.

Про це заявив президента США Дональд Трамп на пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це дуже спустошливо для Росії, бо якщо подивитись, вся їхні економіка заснована на цьому, а зараз - найнижчі нафтові ціни за десятиліття, тому це спустошливо для Росії. Я б сказав, що це дуже погано для Саудівської Аравії, але вони у боротьбі, битві за ціну, за видобуток. У відповідний час я втручатимусь", - цитує заяву президента США Reuters.

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Низькі нафтові ціни вигідні для споживачів, зауважив Трамп під час брифінгу. Раніше він оголошував про плани США купити нафту для резервів. Водночас падіння цін на нафту шкодить конкурентоздатності видобутку сланцевої нафти у США.

Цього тижня низка американських законодавців від Республіканської партії звернулась з листом до Саудівської Аравії із закликом до стабілізації цін.

Нагадуємо, після того, як Росія не погодилася на пропозицію ОПЕК збільшити обмеження на продаж нафти, Саудівська Аравія заявила про відмову від обмежень починаючи з квітня. Це, а також падіння попиту на нафту, на тлі поширення епідемії коронавірусу, підштовхнуло світові ціни до найнижчих рівнів за майже двадцять років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183116
 
   
 Топ коментарі
 
Российские финансовые власти, еще неделю назад бодро рапортовавшие о том, что резервов хватит на 5-6 лет, уже говорят о том, что при нынешних уровнях цен красной чертой может стать ноябрь этого года. За ней резервы закончатся. Придется резать по-живому бюджет.

Российские топы других нефтяных компаний вполне согласны с тем, что победить в этой войне невозможно - владелец Лукойла Федун назвал полной катастрофой цены ниже 25 долларов. А они уже ниже.
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Вот Вы представились, а сказать-то что хотели?
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Ну и где я представилась? кацапы, вы, такие кацапы...
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походу стена была мягкая, а часом ты не с дурки строчишь? Ась?
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ась-вась, вали домой, водки здесь нет.
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"Это очень опустошительно для России, потому что если посмотреть, вся их экономика основана на этом, а сейчас - самые низкие цены на нефть за десятилетие, поэтому это опустошительно для России.
..... В подходящее время я вмишаюсь.. "

вовка фуйло позвонилО и потребовало от трампа вмешаться..
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Я предпочитаю судить по делам, особенно таких людей как Трамп. США могут "вмешаться" после того, как Китай и Европа перестроят свои НПЗ на аравийскую нефть и нефть из Америки, в итоге марка Urals будет нужна только Беларуси.
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Трофимов, скАзАть-тА хАтели, шо кацапы идут на йух!
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Так вот что хотели сказать написав "Lera Lera 039019b9 Убейся об стену"?! Теперь понятно.
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Трамп своим вмешательством планирует острочить конец Мордора, вмешавшись в нагибание саудитами кацапов. Пост по сути, а чтобы понимать - нужно мозг иметь, тогда и понятно будет...
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ОК, чтобы написать "убейся об стену" и "кацапы идут на йух" нужен мозг, но пользоваться им не обязательно.
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570 млрд баксів золотовалютних резервів можна палити декілька років. Гори Рашка ясним полумьям.
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Российские финансовые власти, еще неделю назад бодро рапортовавшие о том, что резервов хватит на 5-6 лет, уже говорят о том, что при нынешних уровнях цен красной чертой может стать ноябрь этого года. За ней резервы закончатся. Придется резать по-живому бюджет.

Российские топы других нефтяных компаний вполне согласны с тем, что победить в этой войне невозможно - владелец Лукойла Федун назвал полной катастрофой цены ниже 25 долларов. А они уже ниже.
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наше ЗА має виявлятися в економії бензина та соляри.
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"Федун ... отметил, что РФ имеет существенные финансовые возможности, чтобы пережить кризис" "Це дуже спустошливо для Росії, вся їхня економіка заснована на цьому", - Трамп про ціни на нафту - Цензор.НЕТ 1778
https://censor.net.ua/news/3182845/tseny_na_neft_katastrofa_dlya_rossii_i_pobeda_ssha_rossiyiskiyi_oligarh_fedun
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те ЗРВ еще нужно поднять. Золото упало в цене. Ценные бумаги в кризис это туалетная бумага.
К фонду нац.благосостояния уже очередь нефтяных компаний. Собственно за высоким названием стоит банальная компенсация от падения цен ниже 40 долл.
В прошлый кризис Сечин для своей Роснефти снял с резервного фонда 10 млрд.
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фактически там намного меньше.. не говоря уже о том что в 2019 году они объединили два фонда в один (бо деньги кончились в первом).. и имеют сейчас "цену отсечения" в 42.4 доллара..
т.е. должны компенсировать газпрому разницу между стоимостью ниже 42.4... за счет этого фонда...
а тут еще и:

Российская экономика, получающая две трети валютных доходов за счет экспорта углеводородов, похоже, переживает нефтяной инфаркт.
К обрушению цен на «черное золото» до минимумов с 2003 года (26,6 доллара за баррель Brent) добавилось резкое сжатие спроса. Вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу.
Как сообщает Reuters, на текущей неделе все тендеры на Urals завершились безрезультатно.
Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.


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Містер Трамп спішить за допомогу, знову американці будуть рятувати москалів.
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они в раше учились в РУДН Росі́йський університе́т дру́жби наро́дів "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 7242
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Цена на нефть это святое. А гарантии Президента США по Будапештскому Меморандуму это по ходу мусор для Президента США
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рыжий как всегда пиарится "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 2476 хотя судя по воплям из рашки и Ирана об отмене санкций к ним в связи с пандемиеей потешны "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 2476
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Россия живет по старым коммунистическим временам,держится на продаже своих природных ресурсов, а не на их переработке и производстве товаров. Её путь ТУПИК И РАЗВАЛ.
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В том то и беда что Трампушка ( почетный казак войска Донского), не додавит друга Пу, а мог бы.. Судя по тенденции. Такую бы цену ( а можно и меньше) да подольше, да санкции усилить.. тут Вовану Пу и обнуление конституции могло бы не помочь.. ( но думаю не тот случай)
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Не мели ерунды : Трамп - не казак, а есаул, не Донского, а Ленинградского "войска", и он был лишён этого звания, решением "круга", два года назад, за "антироссийскую деятельность...".
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Поживет побачемо чи засланный казачек Трампучшка чи ни.. Но судя по всему таки Да!!!
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Ты читать умеешь? Я о чём тебе написал? О том, что ты ерунду написал, в отношении Трампа... А ты - о чём?
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"Остров мечты" изнутри (есть картинки крематория изнутри? )
"Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 4422
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Русня втирает, что это крупнейший крытый а-ля "Диснейленд" в Европе. Само ***** открывало
"Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 9334
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могут быть байдена жалко что не клинтон - звучало бы антиресней и веселей "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 5354
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Выборы осенью покажут. Пока Байден бьет соперника Сандерса.
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Американці не повторюються. Ножки були у Буша, а тут мабуть буде пісюн. Для засрашки якраз те, що вони заслуговують.
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Переживает человек, сердце кровью обливается!
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он слышит последний пук бензоколонки "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 9596 но вопли про снятие санкций радуют, только ***** с трахтенбергом загрустили.
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Михаил Бах



Якутский скульптор создал вакцину от коронавируса из своих традиционных материалов.
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"В подходящее время я вмишаюсь ", - цитирует заявление президента США Reuters.

Интересно, это Трамп так плохо русский знает, что вместо вмешаюсь "вмИшаюсь" говорит ?
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он на олбанцком просто говорит, у него же жена почти олбанка, рядом там
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Хотелось бы под этой темой от зебозрады услышать, что роль Порошенко во введении санкций - ничтожна...
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Под этой темой тебя слышать не хотелось...как там у вас с оплатой труда ? На удалёнку перевели уже ? Следите за уровнем сахара в крови, может понизиться
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Навпаки. Роль порошенко величезна. Він зробив все, щоб санкції проти його партнерів з раши були мінімальними. І не поділяй світ на зе і порохоботів. Багато людей просто презирають олігархічну банду - чи то пороха, чи то зе-беню. А їх раби-жополізи виглядають жалюгідно. ВКЛ - це не ви, ви так - відшиб кацапський, і поки, нажаль, їм залишитесь надовго.
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Я даже знаю ціх третіх або четвертих, вони за Юлю або жопу. А є ще ті хто був спочатку за Порошенко потім за Зеленського, а зараз коли Зеленський комік виявився гіршим за Порошенко, визнати свою помилку гордість не дозволяє, є ті треті правильні хто проти всіх.
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Поздно, Донни, аллах все сделал за тебя.
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Ага…вот Трамп закупит нефти на дурнях по завязку;потом пообещает чем то помочь! А там демократы вмешаются…А там опять санкции против рашки введёт…
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Еще пару дней назад кремлевский хрыч бахвалился, что ему пох санкции и продолжал убивать своих братьев на Донбасса, мир спасет от этой банды только опустошение, божья кара.
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когда этого рыжего долбодятла американцы выбросят на свалку истории?!!
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за ***** обидно тем, кто поддерживает друга ***** трампа
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Плешфюрер распространяет байки о наличии в Орде жирного подбрюшья.На самом деле главными страдальцами будет ордынское быдло.Не начто будет купить труселя с кружевами и молока в Беларуси.
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Кто быстрее: бубочка добьет Украину, или саудиты рашку?
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Если нефть падает,доллар растёт .Нефть растёт, доллар падает, нужно сразу запасаться валютой..
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Не удивлюсь, если выяснится, что первой задачей, которую Путин поставил ФСБ после всхождения на трон в 2000 году является повышение мировых цен на нефть, газ и другой экспорт России. Это вне России. А в России экспроприировать у олигархов добычу. У олигархов было рыльце в пушку, поэтому прошло гладко.
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Трамп решил спасать московию. Вот же ж...
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Штаты никогда не пойдут против Саудовской Аравии.
Целью саудитов было вышвырнуть скотопарашу из Европы, и они это блестяще сделали.
На мнение Трампа саудитам просто насрать.
Трамп в штатах ничего не решает, а решает только исключительно Конгресс.
россия же свои трубопроводы может сдавать на метталлолом или засунуть себе в дупу.
Поставки нефти в Европу сейчас принадлежат только Саудовской Аравии исключительно.
А вот и реакция Конгнресса, кстати, кстати противоположная монологу Трампа: "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 8678 "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 8678 "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 8678

"Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 2213








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Тарарамп-мацкальский прихвостень
Будь бы это Рейган -он не упустил возможности смешать параку с гавном
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Смешать не параку, а парашу.
И не с гавном, а с говном.
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Американским потребителям и экономике вцелом дешёвая нефть как раз выгодна.
Саудиты взяли основной ценовой удар на себя - так надо сказать им "спасибо".
Сланцевая нефть слегка не ко времемни - тут традиционную нефть девать некуда.
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Цена на Брент слегка подросла, надеюсь, чтоб окончательно сдохнуть позже
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Трамп не сказав на чий бік стане коли втрутиться. І думаю, це буде не бік параші. Рашу добивають, і цей короновірус зараз дуже доречний.
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Сенегальський нападник львівських КАРПАТ Матар Дійє визначив свою національність у популярному мобільному додатку Gradient.

"Це дуже спустошливо для Росії, вся їхня економіка заснована на цьому", - Трамп про ціни на нафту - Цензор.НЕТ 7874

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Це дуже спустошливо для кацапії, тому потрібно дати їй такого пенделя, щоб ця мерзота якнайшвидше розвалилась, і цей відповідний час настав. Д. Трамп
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