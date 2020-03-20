 Докладається максимум зусиль, щоб не допустити урізання держбюджету, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні таких ініціатив (зменшити бюджет. - Ред.) поки немає. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не йти на ці кроки, але дивімося на те, як буде розвиватися ситуація. Сподіваюся, що нам не доведеться цього робити і державна машина сьогодні докладає до цього всі можливі ресурси", - сказав Разумков.
Профицит, рост экономики.
Шо вам там подмешивают???
Это хоть смертельно?))))
Через сколько?)))
аби економіка країни могла вийти з пандемії з мінімальними втратами слід було б:
1. мати фаховий уряд
2. для того слід би було мати фаховий парламент та фахового президента
3. а от для всього того слід би було повидривати ноги всім тим *******, які поперлися голосувати за недолуге зеленське чмо та партії, які складаються з колаборантів (опзж) та колаборантів й фахівців у сфері надання розважальних послуг (сн).
Получается, что не любая кухарка (шут) может руководить государством
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»В статье «Удержат ли большевики государственную власть?»(первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1 - 2 журнала «Просвещение») Ленин писал: ... Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством..........
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/426980/RUS-20200128_Advice-on-the-use-of-masks_2019-nCoV_F.pdf?ua=1
ВОЗ говорит, что ЗДОРОВЫМ (стр.2) маски не нужны, а марлевое фуфло - вообще полная фигня (стр.3, последний абзац).
КОМУ я должен верить - нашим фельдшерам или ВОЗ ?
Если не могут - просто посылать и еще пригрозить, что за повторный наезд они сами рискуют нарваться.
Лично у меня пока такая стратегия пока срабатывала 100% - от наезда за курение на меня лично до наезда на маму за счетчик э/энергии (тупо пытались разводить).
Не путайте ЗАКОНЫ и ПОДЗАКОННЫЕ акты ...