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 Економіка
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Все про:бюджет (748) Разумков Дмитро (422)

 Докладається максимум зусиль, щоб не допустити урізання держбюджету, - Разумков

Органи державної влади докладають максимум зусиль, щоб не допустити скорочення державного бюджету України на 2020 рік.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні таких ініціатив (зменшити бюджет. - Ред.) поки немає. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не йти на ці кроки, але дивімося на те, як буде розвиватися ситуація. Сподіваюся, що нам не доведеться цього робити і державна машина сьогодні докладає до цього всі можливі ресурси", - сказав Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183112
 
 
 Топ коментарі
 
Вам оставили страну с профицитом бюджета, растущей экономикой и стабильным ростом ВВП. Вы за девять месяцев угробили нахрен все !
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Приложите с зелей усилия и уйдите нах.
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А що вони могли бідолашнії зробити? Зима ж тепла була.
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весело прыгнуть в жопу, а потом прилагать все усилия чтобы из нее выбраться
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А це в нас національний вид спорту. Жопінг.
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Вам оставили страну с профицитом бюджета, растущей экономикой и стабильным ростом ВВП. Вы за девять месяцев угробили нахрен все !
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Бугогаааааааааа.
Профицит, рост экономики.
Шо вам там подмешивают???
Это хоть смертельно?))))
Через сколько?)))
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Если сам не в состоянии, то скинь адрес, я тебе вызову санитаров
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зачем вызывать, ты сам, кому хошь, за санитара сгодишься
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Кому? ! Тебе, зильонскому? Бене? И всей вашей заплесневелой рыгоаналовской недобитой шобле?!
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Легче всего сделать всё возможное тому, кто ни на что не способен!
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попросіть бородату бабушку повернути 160 лярдів і буде вам ще й на 2021 рік Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 4716
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Щось разумков "соцопитування" перестав проводити. Що там - 82% за зелених.
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142% получается, боятся публиковать... Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 9612 не все готовы к суровой правде
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пайку себе урежте, ато щеки нажрали скоро в дверной проем пролазить не будете.
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урезание - не обрезание,да хоть кого там спросите..
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Це бкз секвестру держб'юджету можливо лише в одному випадку - розпил ЗВР.
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а все банально просто.

аби економіка країни могла вийти з пандемії з мінімальними втратами слід було б:
1. мати фаховий уряд
2. для того слід би було мати фаховий парламент та фахового президента
3. а от для всього того слід би було повидривати ноги всім тим *******, які поперлися голосувати за недолуге зеленське чмо та партії, які складаються з колаборантів (опзж) та колаборантів й фахівців у сфері надання розважальних послуг (сн).
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Вначале все похерить, а потом пытаться с шашкой наголо исправить. Какая к Туям стратегия (хорошо хоть слово выучили). Бляха почти год , как от этих зеленых ушлепков мне блевать хочется...
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Ну не нужно быть предсказателем особым, если остановить промышленность и стройки, торговлю и сферу услуг, то результат очевиден...
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Еще нет эпидемии, еще карантин как два дня ввели, а экономика уже в заднице.
Получается, что не любая кухарка (шут) может руководить государством
Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 8816
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насправді ЦИТАТА виглядала ТАК Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 783- так що рояльний тренуеться...

«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»В статье «Удержат ли большевики государственную власть?»(первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1 - 2 журнала «Просвещение») Ленин писал: ... Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством..........
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Чем больше вижу тупость и безмозглость нынешнего *********** и "зеленой" власти, тем больше понимаю Н.И.Махно. Такая власть хуже анархии
Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 6160
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Прилагается максимум усилий/ Это точно.Для грабежа украинцев.Открывать рынок земли нужно (а нужно гражданину Израиля мародёру Коломойскому), - Разумков(барыга) о земельной реформе 27.05.19. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Бачимо ми ваші ініціативи, штрафи за те що немає масок. А масок немає тому що це ви їх вивезли в Китай тонами!
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А с этого момента, пожалуйста, поподробнее, пожалуйста.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/426980/RUS-20200128_Advice-on-the-use-of-masks_2019-nCoV_F.pdf?ua=1
ВОЗ говорит, что ЗДОРОВЫМ (стр.2) маски не нужны, а марлевое фуфло - вообще полная фигня (стр.3, последний абзац).
КОМУ я должен верить - нашим фельдшерам или ВОЗ ?
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Мені штрафи не ВООЗ виписує, а зєбуіни в зРаді!
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А на каком основании ? Номер закона/статьи "в студию" ...
Если не могут - просто посылать и еще пригрозить, что за повторный наезд они сами рискуют нарваться.
Лично у меня пока такая стратегия пока срабатывала 100% - от наезда за курение на меня лично до наезда на маму за счетчик э/энергии (тупо пытались разводить).
Не путайте ЗАКОНЫ и ПОДЗАКОННЫЕ акты ...
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Более того. Почитайте в законе о ЧС про эпидепию - государство ОБЯЗАНО обеспечить всех в зоне ЧС ИЗС или компенсировать их стоимость.
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смолій, пишуть, розраховує на кредит мвф для країн-карантинників...ібо - кранти
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