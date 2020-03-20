 Докладається максимум зусиль, щоб не допустити урізання держбюджету, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні таких ініціатив (зменшити бюджет. - Ред.) поки немає. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не йти на ці кроки, але дивімося на те, як буде розвиватися ситуація. Сподіваюся, що нам не доведеться цього робити і державна машина сьогодні докладає до цього всі можливі ресурси", - сказав Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль. ВIДЕО