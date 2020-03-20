EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  5094  35
Матеріали за темою:
Все про:свинячий грип (57) смерть (3946) Донбас (15589) Лисянський Павло (31)

 На окупованій території Донеччини від свинячого грипу померли 40 осіб, - представник омбудсмена Лисянський

На окупованій частині Донецької області від свинячого грипу померли 40 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" критична ситуація з інфекційними захворюваннями.

"У всьому світі коронавірус, а там "головний санітарний лікар" заявив, що у них проблема зі свинячим грипом - померли 40 осіб", - уточнив Лисянський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявляють, що в Криму на наявність коронавірусу обстежили понад тисячу осіб

Зазначимо, цього тижня із заявою про 43 померлих від свинячого грипу виступив не "головний санітарний лікар", а так званий "міністр охорони здоров'я ДНР" Ольга Долгошапко. За її словами, грип А (H1N1) був "офіційно підтверджений" у хворих жителів окупованих районів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183110
 
   
 Топ коментарі
 
Линиряне, терміново закривайте кордон з динирянами.
 показати весь коментар
 
Свинособаки помирають від свого СВИНОсобачого "грипу"...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О! То в нас вже два смертельних віруса! Не погано. А де ж третій пташиний? Ну і далі по списку.
 показати весь коментар
 
 
Та в них звичайна корона, просто тестів нема, москальня звітує про 100 000 проведених тестів, а цим придуркам дулю. На оккупированной Донетчине от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 7427
 показати весь коментар
 
 
Уже была новость про оспу в ОРДЛО. Оказалось ветрянка.
 показати весь коментар
 
 
Ну і добре, значит це незначне ОРВІ, міністр МОЗ дирляндії сбрехав.
 показати весь коментар
 
 
ну ветрянка - это ветряная оспа. Они услышали слово оспа и понеслось.
Это что такое?! - Пельмени! - Но это ж равиоли! - Но сначала то они пельмени, а уж затем всё остальное! (с) Вот примерно так и у них с ветрянкой На оккупированной территории Донетчины от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 5398
 показати весь коментар
 
А ти шо, тільки взнав? Подивись мед статистику по підкотрольній території, по цьому грипу та ж цифра. Це той грип від якого в 2012 році померло 1125 чоловік!
 показати весь коментар
 
Смертельность свиного гриппа 0.02%...или они там все поголовно им болеют, или кто-то врет.
 показати весь коментар
 
 
Линиряне, терміново закривайте кордон з динирянами.
 показати весь коментар
 
 
У этого вируса наверняка визитка Яроша.
 показати весь коментар
 
 
ДНРовські півні мруть від свинячого грипу На оккупированной Донетчине от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 223
 показати весь коментар
 
 
Свинособаки помирають від свого СВИНОсобачого "грипу"...
 показати весь коментар
 
 
Нехай самі вивозать... уперед копитами і заПорєбрік...
 показати весь коментар
 
 
Всем желающим в прошлое воскресенье дали 3 часа на эвакуацию с ЛДНР. Кто не успел 5-й день сидят у ватников.Рано или поздно карантин закончится. Они вернутся патриотизмом полны
 показати весь коментар
 
они там в курсе..... у них есть мощная лупа.....
 показати весь коментар
 
 
у них даже грипп не так как у всех, свой, особый, свинячий
 показати весь коментар
 
 
Тут о своих думать надо, а не дохлых орков считать.
 показати весь коментар
 
 
Які самобутні ришпубліки! Навіть епідемії у них особливі. 😁
 показати весь коментар
 
 
Я вже тут писав : природне вогнище чуми - Монголія. Там тарбагани - її носії. Монголи тарбаганів їдять, особливо в роки мору домашньої худоби. Якщо у кочів"ї з"являлась чума, над стійбищем піднімався чорний прапор. На дорогах, що вели до нього, теж виставлялися жердини з чорними ганчірками. Воїни з сусідніх кочів"їв, верхи, оточували патрулями стійбище і вбивали стрілами, з безпечної відстані, кожного, хто пробував вийти з нього... Це тривало місяць... Потім стійбище спалювалося разом з трупами... Зараз чорні жердини стоять з обох боків ОРДЛО... Залишилось лише стрілять...
 показати весь коментар
 
 
Думаю зараз не треба за цим слідкувати . До кінця квітня цифри з зоопарку будуть більш обнадійливі .
 показати весь коментар
 
 
нам как-то похер, что творится в том обезьяннике. у нас своя обезьяна во власти такие дела вытворяет, что совсем не скучно.
 показати весь коментар
 
 
У Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик.

Захворів 5 березня, звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня з скаргами на підвищення температури до 38,8 градуса, незначний нежить, біль у горлі. Діагноз - назофарингіт, лікувався вдома. 9 березня стан стрімко погіршився, госпіталізований до стаціонару в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-серцевої недостатності, дитина померла. При дослідженні аналізів в нього виявили грип А (H1N1).

============== на сьогодні від грипу померло біля 50 осіб.
==================================
І про те , що зараз у всіх на слуху і очах. Від коронавірусу ще не померла жодна дитина! І це добре! Всі 99% смертей люди старше 55 років.
 показати весь коментар
 
на что есть тесты от того и умирают... готовте памперсы, скоро из Китая в Украину придут сотни тысяч тестов вот тут праздник и начнётся
 показати весь коментар
 
Это по Крылову " А сало русское едят".. вот и пришел кабздец в виде свиного российского гриппера. ( свиньи то не той породы..)
 показати весь коментар
 
переписал диагноз ,и врет как рашистское ла ла ,где нет вирусни,но вот контактов с китайцами больше других
 показати весь коментар
 
То звичайний коронавірус. Хто там має реактиви, щоб його дослідити? Біжіть до "братушек", краще в москву.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору