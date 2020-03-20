 На окупованій території Донеччини від свинячого грипу померли 40 осіб, - представник омбудсмена Лисянський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За словами представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" критична ситуація з інфекційними захворюваннями.
"У всьому світі коронавірус, а там "головний санітарний лікар" заявив, що у них проблема зі свинячим грипом - померли 40 осіб", - уточнив Лисянський.
Зазначимо, цього тижня із заявою про 43 померлих від свинячого грипу виступив не "головний санітарний лікар", а так званий "міністр охорони здоров'я ДНР" Ольга Долгошапко. За її словами, грип А (H1N1) був "офіційно підтверджений" у хворих жителів окупованих районів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії.
Это что такое?! - Пельмени! - Но это ж равиоли! - Но сначала то они пельмени, а уж затем всё остальное! (с) Вот примерно так и у них с ветрянкой
Захворів 5 березня, звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня з скаргами на підвищення температури до 38,8 градуса, незначний нежить, біль у горлі. Діагноз - назофарингіт, лікувався вдома. 9 березня стан стрімко погіршився, госпіталізований до стаціонару в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-серцевої недостатності, дитина померла. При дослідженні аналізів в нього виявили грип А (H1N1).
============== на сьогодні від грипу померло біля 50 осіб.
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І про те , що зараз у всіх на слуху і очах. Від коронавірусу ще не померла жодна дитина! І це добре! Всі 99% смертей люди старше 55 років.