 На окупованій території Донеччини від свинячого грипу померли 40 осіб, - представник омбудсмена Лисянський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" критична ситуація з інфекційними захворюваннями.

"У всьому світі коронавірус, а там "головний санітарний лікар" заявив, що у них проблема зі свинячим грипом - померли 40 осіб", - уточнив Лисянський.

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Зазначимо, цього тижня із заявою про 43 померлих від свинячого грипу виступив не "головний санітарний лікар", а так званий "міністр охорони здоров'я ДНР" Ольга Долгошапко. За її словами, грип А (H1N1) був "офіційно підтверджений" у хворих жителів окупованих районів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії.