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 Суспільство
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Все про:карантин (577) Мінздоров'я (1276) супермаркет (22) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 МОЗ: Супермаркети, аптеки, банки та АЗС мають організувати безпечні умови перебування

Міністерство охорони здоров'я закликало мережі супермаркетів, аптек, банків і АЗС гарантувати для своїх працівників та відвідувачів безпечні умови перебування в приміщеннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, МОЗ, просить дотримуватися посилених санітарно-гігієнічних норм, забезпечити людей засобами індивідуального захисту, облаштувати робочі місця і забезпечити наявність засобів для дезінфекції.

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Крім того, МОЗ рекомендує відвідувачам без необхідності не відвідувати зазначені заклади та установи, за можливості замовляти необхідні послуги онлайн, а також дотримуватися дистанції в прикасових зонах і торгових залах.

"Безпечна відстань між людьми, які стоять у черзі на касі, має бути не менше 1,5 м. На цій дистанції загроза потрапляння вірусу в організм від носіїв істотно знижується", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183109
 
 
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а за що жити всім іншим категоріям ? ну 1-2 тижні ще протримаються..... а далі?
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А бані? В костюмах хімзахисту будуть відвідувачів приймати?
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Тот же вопрос задаю себе - что будет через две недели? Начнут брать пролуктовые магазины штурмом... Денег ни в бюджете ни у большинства людей нет.
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Проблема в том, что к убитой экономики, ворами и кретинами, добавили т. н. карантин, с его непоследовательными и хаотическими действиями власти. У нас закрыли рынок, который рынком уже не был лет 15, сохраняя лишь название рынка. Но там было много только магазинов. Теперь люди вынуждены покупать продукты в маленьких магазинчиках.
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Щось на кшталт АТБ? Не більше 15 осіб одночасно в торговельному залі? Минздрав: Супермаркеты, аптеки, банки и АЗС должны обеспечить безопасные условия пребывания - Цензор.НЕТ 865
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жульё с Зеленским продало все маски, теперь требуют добавки
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