 МОЗ: Супермаркети, аптеки, банки та АЗС мають організувати безпечні умови перебування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, МОЗ, просить дотримуватися посилених санітарно-гігієнічних норм, забезпечити людей засобами індивідуального захисту, облаштувати робочі місця і забезпечити наявність засобів для дезінфекції.

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Крім того, МОЗ рекомендує відвідувачам без необхідності не відвідувати зазначені заклади та установи, за можливості замовляти необхідні послуги онлайн, а також дотримуватися дистанції в прикасових зонах і торгових залах.

"Безпечна відстань між людьми, які стоять у черзі на касі, має бути не менше 1,5 м. На цій дистанції загроза потрапляння вірусу в організм від носіїв істотно знижується", - йдеться в повідомленні.