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 Події, Фоторепортаж
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 На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила та блокувала масштабну схему незаконної видачі посадовими особами підрозділів превенції Національної поліції Дніпропетровської області дозволів на придбання громадянами травматичної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ 01

За попередніми даними слідства, інспектор сектору превенції Кам’янського відділу поліції та старший інспектор дозвільної системи обласного управління Нацполіції налагодили механізм протиправного оформлення мешканцям регіону дозвільних документів на спецзасоби із відстрілу гумовими кулями. Клієнтами фігурантів були громадяни, які не мали законних підстав на придбання зброї.

За різні суми неправомірної вигоди поліцейські пропонували людям "спрощену" процедуру одержання відповідних дозволів без проходження медогляду та складання заліків з правил застосування зброї. Вартість "послуг" посадовців становила від 350 до 700 доларів за пакет документів.

На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ 02
На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ 03

Правоохоронці затримали обох поліцейських згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання чергових сум неправомірної вигоди.

Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів виявлено матеріали із доказами протиправної діяльності, а також майже 100 тисяч гривень, ймовірно одержаних незаконним шляхом.

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На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ 04

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183108
 
   
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Это мой город..
Мусора наши, ****** вонючие,полностью лягли под городскую́ ОПГ Васи Зимы и его птздобратии..
Беспредел страшный,мусора с бандитами бухают по вечерам,гасают по городу вместе с братвой, и беспределят..
Так что мусора Каменского это отребье, и большинство из них наркоманы..
Вот такая власть...
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Зато Аваков бессмертный На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ - Цензор.НЕТ 5339. Второй президент, четвертый кабмин и только Арсен незаменим На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ - Цензор.НЕТ 2493! Где яйцо Кащея?
На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ - Цензор.НЕТ 556
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Рюкзак же со своей реформой , конечно, не причём.
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Травмат это игрушка ,их надо в детских магазинах продавать без всяких разрешений а человека убить при желании можно чем угодно ,камнем ,лопатой ,топором ,можно задушить ремешком или пакетом ,можно цыганской иголкой ,можно кулаком или даже пальцем , На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103это же не значит ,что на ношение пальцев или камня надо выдавать разрешение На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103одним словом ДЕБИЛЫ !!!
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ну не скажы че игрушка , сам то пробовал , понятно че нет , раз такую херню пишешь
а вобще оружие для защиты необходимо
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єдина служба, яки викликає довіру це - СБУ.
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