 На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, інспектор сектору превенції Кам’янського відділу поліції та старший інспектор дозвільної системи обласного управління Нацполіції налагодили механізм протиправного оформлення мешканцям регіону дозвільних документів на спецзасоби із відстрілу гумовими кулями. Клієнтами фігурантів були громадяни, які не мали законних підстав на придбання зброї.

За різні суми неправомірної вигоди поліцейські пропонували людям "спрощену" процедуру одержання відповідних дозволів без проходження медогляду та складання заліків з правил застосування зброї. Вартість "послуг" посадовців становила від 350 до 700 доларів за пакет документів.





Правоохоронці затримали обох поліцейських згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання чергових сум неправомірної вигоди.

Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів виявлено матеріали із доказами протиправної діяльності, а також майже 100 тисяч гривень, ймовірно одержаних незаконним шляхом.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.