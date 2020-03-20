EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  3130  16
Матеріали за темою:
Все про:карантин (577) Китай (532) Мінздоров'я (1276) нарада (28) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії COVID-19

Китайські медичні фахівці поділилися з представниками України своїм досвідом профілактики епідемії коронавірусної інфекції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

У посольстві КНР в Україні відбулася відеоселекторна нарада старших посадових осіб Міністерства охорони здоров'я Китаю - Євразійських країн у боротьбі з епідемією COVID-19.

Обговорювалися питання профілактики епідемії коронавірусної інфекції, інспекційних і карантинних заходів для громадян, а також транспортування товарів під час пандемії.

Дивіться також: КМДА показала, як у Києві миють дороги і мости. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183106
 
 
 Топ коментарі
 
так же китайские спецы рекомендовали строить вирусные лаборатории только в городах миллионноках и ГЛАВНОЕ !! что бы расстояние от лаборатории до ближайшего пищевого рынка была не больше 300 метров, или борьба с вирусом будет бессмысленна..
 показати весь коментар
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Китай поделился с Украиной опытом профилактики эпидемии COVID-19

=========================
крематориями шоле? Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 7462
 показати весь коментар
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
 показати весь коментар
 
 
По факту сегодня после обновления данных будет зараженных: Италия - около 45 тысяч, Испания, Германия, США - около 20 тысяч.
 показати весь коментар
 
сначала устроили цугундер,суки ускоглазые,а теперь делятся опытом
 показати весь коментар
 
ты варварски деб...ый тип, научись культуре у китайцев и организованности. Болезни появляются бес участия, а ты кретин, ублюдочное существо, которое только панику наводит
 показати весь коментар
 
трусливое анонимная тварь бес чуств человеческих
 показати весь коментар
 
Так одних советов мало. Китай вольно или невольно стал причиной распространения особоопасного вируса в Украина . Из-за то ли всеядности, то ли научных опытов китайцев мы оказались на краю пропасти. И после этого только советы и консультации?
 показати весь коментар
 
Спасибо, огромное! Главное, что наши маски не жали...
 показати весь коментар
 
 
так же китайские спецы рекомендовали строить вирусные лаборатории только в городах миллионноках и ГЛАВНОЕ !! что бы расстояние от лаборатории до ближайшего пищевого рынка была не больше 300 метров, или борьба с вирусом будет бессмысленна..
 показати весь коментар
 
 
Ну да, думают - хересе, ща идиоты точно талоны на еду запустят, надо срочно вмешаться
 показати весь коментар
 
 
У китайцев на Украину ещё большие планы в том числе земляные...
 показати весь коментар
 
 
китайская чума помогает зеленскому проталкивать дерибан земли
 показати весь коментар
 
 
какой нафиг ковид? это китайский вирус потому что китайцы жрали полусырых летучих мышей был еще спид когда одному негру вздумалось трах...ть обезьяну
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору