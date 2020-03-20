 Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії COVID-19

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

У посольстві КНР в Україні відбулася відеоселекторна нарада старших посадових осіб Міністерства охорони здоров'я Китаю - Євразійських країн у боротьбі з епідемією COVID-19.

Обговорювалися питання профілактики епідемії коронавірусної інфекції, інспекційних і карантинних заходів для громадян, а також транспортування товарів під час пандемії.

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