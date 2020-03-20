EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  384  20
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7296) карантин (577) Разумков Дмитро (422) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Підтверджених випадків захворювання на коронавірус серед інших депутатів в Раді немає, - Разумков

У Верховній Раді поки не виявлено нові випадки захворювання на коронавірус СOVID-19 серед народних депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", розповів спікер Ради Дмитро Разумков.

"У нас поки що немає підтверджених випадків серед інших народних депутатів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Топменеджер "Нафтогазу" Фаворов самоізолювався через підозру на коронавірус. ВIДЕО

Пізніше стало відомо, що дружина хворого на коронавіруснародного депутата Сергія Шахова від групи "Довіра" також підхопила вірус.

Також коронавірусом заразилася і сестра нардепа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183105
 
 
 Топ коментарі
 
то что нет подтверждённых это хорошо, значит зебилята и мертвечуки могут обниматься и целоваться за вяликую победу 9 мая.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это неправда, конечно все инфицированы и заболели. Но никто не умер от страха! А вот масса пожилых умрет от страха и истерии раздувемыми СМИ.
 показати весь коментар
 
 
то что нет подтверждённых это хорошо, значит зебилята и мертвечуки могут обниматься и целоваться за вяликую победу 9 мая.
 показати весь коментар
 
 
когда-то же все равно хорошие новости должны быть.
зы шахов, давай работай там, нехер сидеть на жопе ровно!
 показати весь коментар
 
 
Не мог пойти пару опзжшников расцеловать?
 показати весь коментар
 
Це не корона вірус, це кошмаро вірус, репетиція по загону баранів у стойло. Всесвітня диверсія, теракт та соціальний експеримент.
 показати весь коментар
 
Хух... Ну слава богу, а тоя мЄста сЄбЄ не нахАділ, мля...
 показати весь коментар
 
У зебланів багато молодих, вони можуть і не відчути (COVID-19), в крайньому разу подумають що холодного пива перепили. Було б їм 60 і більше, та ще з різними болячками (нирки, серце, легені , діабет) ото б можно було чекати результат.
 показати весь коментар
 
та нам пох.,
разумковы и прочие "слуги народа", хоч повыздыхайте, крипаки Бени, аматоры-аниматоры, и жопоблок прихватите с собой, вместе со всеми антиукраинскими бандами зРады
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору