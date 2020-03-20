 Підтверджених випадків захворювання на коронавірус серед інших депутатів в Раді немає, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", розповів спікер Ради Дмитро Разумков.

"У нас поки що немає підтверджених випадків серед інших народних депутатів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.

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Пізніше стало відомо, що дружина хворого на коронавіруснародного депутата Сергія Шахова від групи "Довіра" також підхопила вірус.

Також коронавірусом заразилася і сестра нардепа.