 У Львові лікарів будуть безкоштовно возити на роботу таксі Uklon, Bolt і UBER, - Садовий

Про це повідомив в Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що домовилися з Uklon і Bolt про те, що сервіс буде возити лікарів на роботу безкоштовно. UBER також нам підтвердив інформацію, яку тільки що оприлюднило МОЗ - вони в грі", - написав мер.

Він також додав, що у Львові до акції долучається NextBike (оренда велосипедів).

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За словами Садового, щодо кожного сервісу своя логістика. Лікарі отримають інструкції.