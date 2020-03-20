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Все про:карантин (577) Львів (1224) Садовий (295) таксі (50) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 У Львові лікарів будуть безкоштовно возити на роботу таксі Uklon, Bolt і UBER, - Садовий

У Львові міська влада домовилася з сервісами таксі Uklon і Bolt про безкоштовне перевезення лікарів на роботу. Також медиків безкоштовно возитиме UBER.

Про це повідомив в Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що домовилися з Uklon і Bolt про те, що сервіс буде возити лікарів на роботу безкоштовно. UBER також нам підтвердив інформацію, яку тільки що оприлюднило МОЗ - вони в грі", - написав мер.

Він також додав, що у Львові до акції долучається NextBike (оренда велосипедів).

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За словами Садового, щодо кожного сервісу своя логістика. Лікарі отримають інструкції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183101
 
 
 Топ коментарі
 
Молодцы,что смогли договориться.
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дааа..., плохо, что во Львове метро закрылось.....
Во Львове врачей будут бесплатно возить на работу такси Uklon, Bolt и UBER, - Садовый - Цензор.НЕТ 4097
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А раньше доходы врачей лично оплачивал Порошенко. Все же знают.
Зеленский, шо ты твориш???
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Ха, это условная бесплатность, население доходы врачей оплатит из своего кармана.
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А раньше доходы врачей лично оплачивал Порошенко. Все же знают.
Зеленский, шо ты твориш???
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Разница между доходами врачей и зарплатой такая же, как и между воровством и честным трудом.
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Ти вважаєш зарплатв 5000 тис грн достатньою для лікаря?
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наконец то, спасибо Богу, что некоторые вместо пиара делает реальное благо.
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хоть это не самый лучшый вариант, но всё таки лучше общественного транспорта.
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на работу - бесплатно
А ОБРАТНО, ДОМОЙ ПЕШКОМ ?
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А сам маленький иисусик за украденные у города деньги за 15 лет, чем будет заниматься? За что отвечать?
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Ясное дело, что надо, сегодня всех врачей на руках надо носить.
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правильно, так же как военных во время воины, их же уважаете и не учите как стрелять и избежать подрыва на мины.
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львов первым отказал в льготном проезде, а теперь вот - медиков на такси повез...
отказ льготникам, начиная оттуда, уже пошел по украине...
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дааа..., плохо, что во Львове метро закрылось.....
Во Львове врачей будут бесплатно возить на работу такси Uklon, Bolt и UBER, - Садовый - Цензор.НЕТ 4097
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"они в игре", - написал мэр
И пассажиры, которых они будут возить после, тоже в игре!
Игра покруче всяких "синих китов". У Львові лікарів будуть безкоштовно возити на роботу таксі Uklon, Bolt і UBER, - Садовий - Цензор.НЕТ 4644
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А сообразить машину для перевозки врачей на работу - домой не судьба!?
Как и в Днепре: на грузовик, кран-манипулятор, бетонные блоки, чтобы закрыть пивбар и т.п., работающие с разрешением (кто же его выыыыдал???), у мэрии средства есть, а выделить транспорт для врачей - денег немааа!
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Молодцы, хорошо, но одно но если врачи контактируют с заболевшими вирусом и потом на такси на работу и обратно, а такси дальше возит людей, есть угроза заражения, водитель и авто, безопасней выделить транспорт который не буде осуществлять перевозки никого кроме медицинского персонала, и проживать локально с ними.
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