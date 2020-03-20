 У Львові лікарів будуть безкоштовно возити на роботу таксі Uklon, Bolt і UBER, - Садовий

Про це повідомив в Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки що домовилися з Uklon і Bolt про те, що сервіс буде возити лікарів на роботу безкоштовно. UBER також нам підтвердив інформацію, яку тільки що оприлюднило МОЗ - вони в грі", - написав мер.
Він також додав, що у Львові до акції долучається NextBike (оренда велосипедів).
За словами Садового, щодо кожного сервісу своя логістика. Лікарі отримають інструкції.
Зеленский, шо ты твориш???
А ОБРАТНО, ДОМОЙ ПЕШКОМ ?
отказ льготникам, начиная оттуда, уже пошел по украине...
И пассажиры, которых они будут возить после, тоже в игре!
Игра покруче всяких "синих китов".
Как и в Днепре: на грузовик, кран-манипулятор, бетонные блоки, чтобы закрыть пивбар и т.п., работающие с разрешением (кто же его выыыыдал???), у мэрии средства есть, а выделить транспорт для врачей - денег немааа!