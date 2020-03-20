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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:смерть (3946) Донбас (15589) військовослужбовці (2680) втрати (1601) Офіс генерального прокурора (177)

 Від початку року на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, - Офіс генпрокурора

За фактом загибелі військовослужбовця Збройних Сил України поблизу міста Попасне Луганської області прокуратура Луганської області зареєструвала кримінальне провадження за ч.3 ст. 258 КК України. Досудове розслідування здійснює 3 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, процесуальне керівництво - управління нагляду щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, обласної прокуратури.

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", вчора військовослужбовець зазнав смертельного вогнепального поранення внаслідок пострілу снайпера незаконних збройних формувань РФ.

За даними Офісу генерального прокурора, від початку року внаслідок збройної агресії РФ на Донбасі динаміка невтішна: загинув 41 український військовослужбовець, 182 - поранено. За відповідний період минулого року бойові втрати становили 34 людини, поранених було 222.

Як повідомили "Цензор.НЕТ" в ОГП, в першому кварталі минулого року в Донецькій області було вбито 26 військовослужбовців і один цивільний, поранено - 144 і 3 цивільних. Цього року вбито 29 військовослужбовців, поранено 125 військовослужбовців і один цивільний.

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У Луганській області, торік - 7 осіб убито, поранено - 75, цьогоріч - загинуло вже 12 осіб, поранено - 57.

Всі кримінальні провадження за цими фактами перебувають під контролем Офісу генерального прокурора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183099
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля,ермак,сивоха и прочая ватная шушера-это на вашей совести.
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Ага. И кучма с кравчуком и Симон Петлюра и Богдан Хмельницкий..Сейчас зеля рулит со своим "мирным планом". С него и спрос.
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С кем примиряться хочешь, Сивохо? Чью команду выполняешь? Шута или хуйла?
С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6216
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Зеля,ермак,сивоха и прочая ватная шушера-это на вашей совести.
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и винницкий реформист с 3003 перемириями и протоколами менцких подлецов невиноват?
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Ага. И кучма с кравчуком и Симон Петлюра и Богдан Хмельницкий..Сейчас зеля рулит со своим "мирным планом". С него и спрос.
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согласен. но висеть рядом на гилляке должны оба мыролюбца.
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для тебя удмурт. по качану. ты о мыролюбстве будешь на твоих мордовских болотах кукарекать.
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По моему ты просто малолетний закомплексованный неудачник который маниторит политические новости вместо новостей спорта и вместо *шайбу!* *шайбу*!- кричит - *убей*!. при этом сам ты по жизни трус и обосцанец который обходит десятой дорогой военкомат.
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значит я точно тебя отределил как коми тунгуса.
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"За 3 місяці "ЗЕленої осені" загинуло більше українських бійців, ніж за весь 2018 рік"
С начала 2020 года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибло 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 - 6 погибших и 45 раненых", - говорится в сообщении.

"надА проста пИристать стрелять" - и украинских солдат стало гибнуть в ШЕСТЬ раз больше..
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БРЕШУТ в офисе венедиктовой:
В Луганской области, в прошлом году - 7 человек убиты, ранены - 75, в этом - погибли уже 12 человек, ранены - 57.

читаем ОФИЦИАЛЬНУЮ инфу:
https://lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=268326

02.03.2020

З початку поточного року внаслідок збройного конфлікту на території Луганської області загинуло 30 військовослужбовців, 63 особи отримали поранення, за аналогічний період 2019 року - 6 загиблих та 45 поранених.
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Не мною сказано:"Зеленський - кумир бидла." Я додав би - і жлобів.
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ЗЕЛЕНАЯ СТЕРВА ОМАНСКАЯ---БУДЕШЬ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ЕРМАКАМИ И СИВОХАМИ !!!!!!!! ТЕРПЕНИЕ НАРОДА НЕ РЕЗИНОВОЕ !!!! СКОРО ПРОРВЕТСЯ !!!!!!!
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АЗєйла коли за ці смерті саджати будуть?Чи з Ростова видачі не буде?
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Это заниженные цифры ..=== В Луганской области, в прошлом году - 7 человек убиты, ранены - 75, в этом - погибли уже 12 человек, ранены - 57..==== на самом деле по Луганской области только за первые два месяца 30 погибших. https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html.Источник: https://censor.net.ua/n3183099
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как сказал один оманский ******* - постреливают...бывает...
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кацапня може имитировать только посдку на бутылки.
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То що там Зєлєнскій бачив в очах пуцина? І як розведення військ (по факту - розведення лохів) вплинуло на кількість загиблих? Чи можна збільшення їх кількості вважати прогресом (не в математичному сенсі)?
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С кем примиряться хочешь, Сивохо? Чью команду выполняешь? Шута или *****?
С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6216
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с начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе динамика неутешительна: погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222

Я не фахівець і можу помилятись. На мою думку воюють дві радянські армії. Воюють однаково, однією зброєю, застосовують однакові тактичні прийоми. Ось і маємо що маємо. Потрібно щось змінювати. Ми маємо бути на голову вище за супротивника. Де нові підходи і нове бачення окопної позиційної війни ? Ніхто не хоче ризикувати. Рівновага Неша.
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уже были смс ки на 565, уже была помощь армии от народа, которую мыролюбно реформировали соевые мыролюбные свиногенералы. Больше помощи от людей не будет.
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Какое же это враньё : а зильонский утверждает, что дядя Вова хочет мира...
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Мені здається, що кращого часу для оголошення військового стану та мобілізації бути не може. І почати все ж таки звільняти свою землю від загарбників, а то буде якось не красиво і соромно вмирати від якогось віруса, а не по чоловічому, як воїн який боронить свою державу та своїх жінок та дітей і народ вцілому.
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Светлая и вечная память погибшим.......Пусть покоятся с миром.........
Раненным сил и выздоровления.......
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Похоже, Ермак сам попросил Козака побольше стрелять по украинским войскам - чтобы население Украины посговорчивее было насчет капитуляции.
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персональное кладбище Моники-разведёнки с погибшими Украинскими Героями от перемирия и отступления украинской армии с украинской территории растёт на радость хйла, ермаков-сивох и прочих рабиновичей безродных..
зебилы, "уставшие от войны", - вы тоже "в доле", дебилы-экспериментаторы..(
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Для чого було потрібне односторонє розведення і односторонє припинення вогню ?ситуація після так званого норманського формату тільки погіршилась, ворог розуміє тільки силу ,але тут на жаль діє внутрішній ворог.
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