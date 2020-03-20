 Від початку року на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, - Офіс генпрокурора

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", вчора військовослужбовець зазнав смертельного вогнепального поранення внаслідок пострілу снайпера незаконних збройних формувань РФ.
За даними Офісу генерального прокурора, від початку року внаслідок збройної агресії РФ на Донбасі динаміка невтішна: загинув 41 український військовослужбовець, 182 - поранено. За відповідний період минулого року бойові втрати становили 34 людини, поранених було 222.
Як повідомили "Цензор.НЕТ" в ОГП, в першому кварталі минулого року в Донецькій області було вбито 26 військовослужбовців і один цивільний, поранено - 144 і 3 цивільних. Цього року вбито 29 військовослужбовців, поранено 125 військовослужбовців і один цивільний.
У Луганській області, торік - 7 осіб убито, поранено - 75, цьогоріч - загинуло вже 12 осіб, поранено - 57.
Всі кримінальні провадження за цими фактами перебувають під контролем Офісу генерального прокурора.
С начала 2020 года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
"С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибло 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 - 6 погибших и 45 раненых", - говорится в сообщении.
"надА проста пИристать стрелять" - и украинских солдат стало гибнуть в ШЕСТЬ раз больше..
В Луганской области, в прошлом году - 7 человек убиты, ранены - 75, в этом - погибли уже 12 человек, ранены - 57.
читаем ОФИЦИАЛЬНУЮ инфу:
https://lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=268326
02.03.2020
З початку поточного року внаслідок збройного конфлікту на території Луганської області загинуло 30 військовослужбовців, 63 особи отримали поранення, за аналогічний період 2019 року - 6 загиблих та 45 поранених.
Я не фахівець і можу помилятись. На мою думку воюють дві радянські армії. Воюють однаково, однією зброєю, застосовують однакові тактичні прийоми. Ось і маємо що маємо. Потрібно щось змінювати. Ми маємо бути на голову вище за супротивника. Де нові підходи і нове бачення окопної позиційної війни ? Ніхто не хоче ризикувати. Рівновага Неша.
Раненным сил и выздоровления.......
зебилы, "уставшие от войны", - вы тоже "в доле", дебилы-экспериментаторы..(