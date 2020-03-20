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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ і Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину

За домовленістю з Міністерством охорони здоров'я України та органами місцевого самоврядування, Uber безкоштовно доставлятиvt в лікарні медичних працівників, задіяних у запобіганні і ліквідації коронавірусної інфекції в Україні.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Ця домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень і робочих місць.

Ця опція буде доступна в містах, де працює сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Вінниця.

"МОЗ України вдячний Uber за проявлену соціальну відповідальність і закликає інші транспортні послуги приєднатися до ініціативи і допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя", - підсумували в міністерстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183096
 
 
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Якщо навіть тільки в цих містах, то 10000 - це дуже мало...
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Жаахє що відбудетья..Станется Зло...Бережи СЕБЕ
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инициатива неплохая, но как быстро начнут продавать удостоверения таких врачей?
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Вопрос: Как быстро начнёт распространяться зараза, после перевозки "бойцов, на передовой борьбы с коронавирусом"?
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кто бы поехал следующим пассажиром этого такси , после врача , который едет из больнички , где у него нет никакой зашиты , кроме маски ?
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т.е. Uber будет со своего счета водиле на его персональный счёт за эту поездку гривну зачислять? Или как? Водила сам по доброй своей воле на своей машине бесплатно повезёт? Непонятно, как это будет технически выглядеть...
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Офигенные эпидемиологи сидят в Минздраве!!! МОЗ і Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину - Цензор.НЕТ 3574
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