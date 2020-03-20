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 Суспільство, Здоров'я
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 Експрес-тести на COVID-19 можна використовувати тільки на 7-8 день після інфікування: їхня достовірність 86%, - ЦГЗ

Швидкі тести для виявлення коронавірусу потрібно використовувати тільки на 7-8-й день після потенційно можливого інфікування.

Про це заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін на онлайн-брифінгу для іноземного дипломатичного корпусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Використання швидких тестів можливе як вдома, так і в закладах охорони здоров'я. І наразі вони є доступними на європейському ринку, найближчими днями вони будуть доступними і на українському ринку", - сказав він.

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При цьому Кузін підкреслив, що є певні обмеження стосовно використання таких тестів.

"І перше обмеження полягає в тому, що його треба використовувати лише на 7-8-й день після потенційно можливого інфікування. Таким чином, якщо ви використовуєте його до цього періоду, він може бути хибним негативним", - пояснив він.

Кузін додав, що в середньому швидкий тест є достовірним на 86%.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183093
 
 
 Топ коментарі
 
7-8-й,ага..
это чтоб 9-й день два раза не устраивать..
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Ну да, зебоболики, явно не нужен карантин людей которые прибывают из красных зон, 100%!!!
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причом здесь как я люблю
написали же в домашних условиях тоже можно
вот я и думаю куда такой смышленный пацан может себе его засунуть кроме задницы?)
неужели в рот?))
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Так ты разберись, как проводятся эти тесты, а потом пиши про жопу и рот
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так я и намекаю на шо не мешало бы инстркуцию по применению приложить
не все же такие смышленные пацаны как ты Петя
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7-8-й,ага..
это чтоб 9-й день два раза не устраивать..
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Ну да, зебоболики, явно не нужен карантин людей которые прибывают из красных зон, 100%!!!
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а тут мне один упоротый доказывал что тест показывает вирус через 2 часа после заражения. С пеной у рта мля топило.
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ну,то есть когда уже в легких вовсю бушует пожар
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наверное, типо по линии каритаса неликвиды получили и теперь сделают их доступными для наріда на рынке. а по времени да, всё по тому же шрёдингеру. вероятностный подход. если мы шо то можем точно сказать о вирусе, то тогда ничо нельзя сказать о времени, когда он был именно в этом месте. и наоборот.
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Что лечат эти тесты? Ничего. Помогают ли в терапии? Никак. Тупое разводилово.
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свистит, тесты начинают реагировать с 3 дня и достоверность не 86, а выше 90%
Експрес-тести на COVID-19 можна використовувати тільки на 7-8 день після інфікування: їхня достовірність 86%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 92
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