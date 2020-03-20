 Експрес-тести на COVID-19 можна використовувати тільки на 7-8 день після інфікування: їхня достовірність 86%, - ЦГЗ

Про це заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін на онлайн-брифінгу для іноземного дипломатичного корпусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Використання швидких тестів можливе як вдома, так і в закладах охорони здоров'я. І наразі вони є доступними на європейському ринку, найближчими днями вони будуть доступними і на українському ринку", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": КМДА показала, як у Києві миють дороги і мости. ВIДЕО

При цьому Кузін підкреслив, що є певні обмеження стосовно використання таких тестів.

"І перше обмеження полягає в тому, що його треба використовувати лише на 7-8-й день після потенційно можливого інфікування. Таким чином, якщо ви використовуєте його до цього періоду, він може бути хибним негативним", - пояснив він.

Кузін додав, що в середньому швидкий тест є достовірним на 86%.





