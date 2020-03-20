EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2586  64
Матеріали за темою:
Все про:лікарня (290) карантин (577) маска (25) допомога (1016) Разумков Дмитро (422) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передав Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні респіратори.

Про це сказано на сторінці медустанови в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлюємо щиру подяку Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову за такі необхідні респіратори! Тепер у нас більше наснаги і сил працювати!", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічного запасу масок для лікарень Києва вистачить на 7-10 днів, - перший заступник голови КМДА Поворозник

Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві 01

У пресслужбі Разумкова уточнили, що йдеться про медичні маски і маски респіраторного типу FFP2 на суму близько 30 тис. грн.

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня визначена однією з 7 столичних баз для госпіталізації осіб, які відповідають визначенню випадку COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183090
 
 
 Топ коментарі
 
Итого - зебилы помогли на целую ТЫСЯЧУ!!!!!!!!!! евро. в то время как Порох уже помог на 10 миллинов и собирается ещё помогать. Зебилы браво Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 975
 показати весь коментар
 
Зная ЗЕбанарий, можно смело утверждать, что Разумков эти маски забрал в другой больнице.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Итого - зебилы помогли на целую ТЫСЯЧУ!!!!!!!!!! евро. в то время как Порох уже помог на 10 миллинов и собирается ещё помогать. Зебилы браво Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 975
 показати весь коментар
 
 
...для СН и прочих жопоблоков маски как раз есть Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 8288 Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 3888
 показати весь коментар
 
 
Порошок - олигарх, один из богатейших людей Украины. Разумков же - далеко не олигарх. Некорректно сравнивать их возможности.
 показати весь коментар
 
 
Каким образом Порошенко - олигарх?

Может здесь про олигарха?
20.03.20 15:28 16 дней ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго": вот где бы Зеленскому отработать чрезвычайное положение, - Бутусов

https://censor.net.ua/news/3183079/16_dneyi_fgi_ne_mojet_vypolnit_postanovlenie_kabmina_o_smene_rukovodstva_tsentrenergo_vot_gde_by_zelenskomu
 показати весь коментар
 
 
Оыкновенным образом Порошенко - олигарх - подходит под определение олигарха по абсолютно всем признакам - владеет многочисленными предприятиями различных сфер деятельности, владеет СМИ, имеет политическое влияние и тд. Если уж он не олигарх - то кто вообще тогда олигарх?

И да, Коломойша - разумеется, тоже олигарх - с этим никто не спорит, кроме него самого. Но только не нужно пытаться делать белого и пушистого из Порошка - он из той же кодлы, что и Коломойша, Ахметов, Фирташ и тд.
 показати весь коментар
 
 
А ты Зе 🤢ботяра ,сравни действия вашего папика 💩Каломоя и всего вашего шапито🎪🤡- цены на авиаперевозки ,стыренные маски
 показати весь коментар
 
Ботяра, если у тебя есть папик, то не нужно свою реальность на других перекладывать. К Коломойше у меня точно такое же отношение как и к Порошку, Ахметову и прочим олигархам.
 показати весь коментар
 
Где написано, что Разумков купил маски за свои леньги?
 показати весь коментар
 
А за чьи? Какого спикер ВР мог попереться вручать маски, купленные за чей-то еще счет? Думаете, он на столько мудак?
 показати весь коментар
 
на сумму около 30 тыс. грн
У новусі по 1200 купив? 25 упаковок.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та не гони!
Писали, что Петр Алексеевич привез два самолёта масок, самолёт аппаратов ИВЛ, построил даже больницу!
Не преуменьшай вклад такого великого чилавека.
 показати весь коментар
 
 
петро не спикер вр...эти медики подставили спикера, перевели на уровень курьера - передает посылки...но, если это жинка его пошила, а дети скрепами скрепили, то респект и уважение этой семье...может и о президенте узнаем такое
 показати весь коментар
 
...разогнав при этом санэпидемслужбу и с санитаркой супрун закрыл ФАПы по сёлам...вот именно "чИлавека"...
 показати весь коментар
 
Ты говоришь неправду, святой питроликсеич не мог так поступить!!!
У него даже иконостас имени себя есть.
 показати весь коментар
 
Зная ЗЕбанарий, можно смело утверждать, что Разумков эти маски забрал в другой больнице.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Доказательства есть? Если нет значит ты тупая биомасса
 показати весь коментар
 
На фото - ті, кому пощастило їх отримати? Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 8063
 показати весь коментар
 
 
...те, что на них, делают примерно так:Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 9316
 показати весь коментар
 
 
Берегите медиков и скажите им спасибо, будьте людьми

https://www.facebook.com/nrknyheter/videos/224281308765324/?t=3

Так показали своё спасибо Норге. Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 2369
 показати весь коментар
 
 
Чекаємо сенсацій про передачу слугами народу туалетного паперу.
 показати весь коментар
 
 
Это те, что за коробкой затерялись, когда Радуцкий в Китай возил ?
 показати весь коментар
 
 
...если не ошибаюсь, нужен класс защиты FFP3 Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 8715
 показати весь коментар
 
 
Полумаски или полные маски с FFP3 для полной защиты, но и FFP2 - тоже значительно лучше чем ничего и чем обычные 3-хслойные повязки.
 показати весь коментар
 
 
...да понятно, что на безрыбье - и сам раком Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві - Цензор.НЕТ 2765
 показати весь коментар
 
Что значит "передал"? Он их за свои деньги купил? Или за бюджетные, но присвоил себе лавры?
 показати весь коментар
 
 
что ві, что ві, у нєво своіх нєт - только наши
 показати весь коментар
 
 
Не удивлюсь, если он по всем больницам с одними и теми же масками.
 показати весь коментар
 
 
FFP2 конечно лучше чем ничего , но это не FFP3
 показати весь коментар
 
 
он чё за свои бабки купил что ему спасибо? пиар на крови
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего за свои. Если нет - тогда это паскудство.
 показати весь коментар
 
Передал!!! ОНО, что, из своего кармана купило и передало? ли его жена с мамой ночами шили? Бюджет купил а ое передаст. Кто ПЕРЕДаст?
Разумков ПЕРЕДаст.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПОРОХ УКРАЛ МИЛЛАРДЫ ДОЛЛАРОВ, А ВЕРНУЛ 10МИЛ ГРИВЕН,ДА-ШИРОКАЯ ДУША У БАРЫГИ!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
тут же вихваляють вашого обранця, гордітся!)) навуаля Пороха приплітати?
 показати весь коментар
 
 
Это все, на что способен глава верховной рады? Во власти главы верховной рады ставить законы о деятельности институтов эпидемиололгии и вирусологии, выделять бюджет на закупку лабораторного оборудования для НИИ. А он в это время пиарится с респираторами. Иудовский цирк, симуляция бурной деятельности.
 показати весь коментар
 
 
Разумков по состоянию души - совок застойный, а по призванию ватник.
Жду новостей о том, что сие недоразумение рыгоаналовскае передало пенсионерам доппенсию, врачам доплату за вредные условия труда, учителям -компенсацию в размере месячной з/п за нахождение в вынужденном карантине; людям на остановках - свой личный/служебный и прочий автотранспорт - добраться на работу; сидящим в карантине - деньги и продукты; коммуналку всем в стране за все время карантина пусть не забудет также оплатить. Вот и посмотрим на каком из этих этапов у него «передавалка» сломается...
 показати весь коментар
 
 
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
на фото десять масок, одна чёрная,
нехило по три косаря за маску
 показати весь коментар
 
 
Дайте йому Героя України. За такий подвиг однозначно положено.
 показати весь коментар
 
 
Ненавиджу отаке чисто кацапське холуйство "Разумков передав", "висловлюємо щиру подяку"... От покручі! Ніякої гідності у цих проституток пера...
 показати весь коментар
 
 
всё ясно звонок глав врачу глав врач нагнул персонал и вуаля фотко для соц сетей Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві - Цензор.НЕТ 4628 Где чеки розумков где чеки Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві - Цензор.НЕТ 7208
 показати весь коментар
 
Почему то мне кажется, что это преддверие похода Разумкова на пост президента. Хочет им стать, или его туда кто-то планирует. Сердоболец хренов.
 показати весь коментар
 
Одно уточнение он их за свои деньги купил или кто то купил а он передал Это две большие разницы
 показати весь коментар
 
 
Маскі передав--в когось забрав. Бо якби ці маски він купив за свої кошти--то всі зебіли кричали б і хвалили.
 показати весь коментар
 
Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - да удачно побухал с главврачем - после третьей вискаря - сестры !построились!одели маски! - журналюги сразу - а маски откуда????их же нету!!! - а они такие - у дмитрия александровича все есть после третей вискаря!! А вообще респект - остальные чмошники ни копейки не выделили.
 показати весь коментар
 
а штукарь евро все равно за карантин лежа на диване в зарплату получит
 показати весь коментар
 
За свои личные деньги приобрел и передал? Или за бюджетные, но пропиарился лично сам и устроил зе-Шоу?
 показати весь коментар
 
Пиарится пучеглазое, наверняка из госрезерва , а не за свои приобрел.
 показати весь коментар
 
всю ночь шил ((( в харькове нет вообще масок
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору