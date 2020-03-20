 В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Перед нами також досі стоїть виклик такої ж кількості українців - трохи більше 23 тисяч залишаються за кордоном", - сказав Божок.
"Сьогодні у нас заплановано близько 42 рейсів з Єгипту, Німеччини, Сполученого Королівства, Туреччини, Іспанії, Кіпру, ОАЕ, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Литви, Швеції, Швейцарії та Франції", - уточнив Божок.
пригласил всех возвращаться (для красного словца)... и тут на тебе...
и дай Бог, чтоб все они оказались без...сюрприза...с короной...
Попахивает очень чем-то нехорошим...
типа заберите своих, а то нам наших лечить надо...
Меня интересует то, что буквально три-четыре... месяца назад никто и не собирался возвращаться из той же Польши с заработков домой. А вот теперь... В УКРАИНЕ остановили свою работу предприятия!! Около 700 тысяч!! Где теперь работать? Всем поставили условия: не выходи. Больше 10-ти не ездить. Не учиться. Не собираться. И прочая... И ко всему этому "счастью" везут со всего мира. А война уже теперь перешла на 10-е место.
Свободный мир, люди имеют право ездить куда и когда захотят, и возвращаться в СВОЮ страну свободно.
Вот еще этих двух забыли!! Они, видите ли, 11 марта улетели в Нью-Йорк какого-то хрена. И теперь просят всех, кто может им помочь вернуться домой))). Капец... Спецом, что-ли туда за *********. а назад - за просто так?
Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав румунів за кордоном не повертатися додому на Великдень, оскільки більшість потрапить в ізоляцію чи карантин.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на G4Media.ro.