 В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перед нами також досі стоїть виклик такої ж кількості українців - трохи більше 23 тисяч залишаються за кордоном", - сказав Божок.

"Сьогодні у нас заплановано близько 42 рейсів з Єгипту, Німеччини, Сполученого Королівства, Туреччини, Іспанії, Кіпру, ОАЕ, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Литви, Швеції, Швейцарії та Франції", - уточнив Божок.

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