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 Політика України
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 В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що в Україну планується повернути ще понад 23 тисячі українців з-за кордону.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перед нами також досі стоїть виклик такої ж кількості українців - трохи більше 23 тисяч залишаються за кордоном", - сказав Божок.

"Сьогодні у нас заплановано близько 42 рейсів з Єгипту, Німеччини, Сполученого Королівства, Туреччини, Іспанії, Кіпру, ОАЕ, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Литви, Швеції, Швейцарії та Франції", - уточнив Божок.

Також читайте: Понад 25 тис. українців повернулися в Україну з Єгипту, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183087
 
 
 Топ коментарі
 
Питання до юристів на форумі - "Чи можна буде подати до суду на блазня за сприяння розповсюдження коронавірусу та смерті людей через зараження ним?" В Украину планируется вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 9761
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https://rk.kr.ua/urodzhenka-z-kropivnitskogo-jaka-zaraz-perebuvae-u-nju-iorku-cherez-karantin-ne-mozhe-povernutisja-dodomu-foto

Вот еще этих двух забыли!! Они, видите ли, 11 марта улетели в Нью-Йорк какого-то хрена. И теперь просят всех, кто может им помочь вернуться домой))). Капец... Спецом, что-ли туда за своебалло. а назад - за просто так?
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от так бывает в жизни - ляпнешь, а оно потом былью становиться, да зеля...
пригласил всех возвращаться (для красного словца)... и тут на тебе...
и дай Бог, чтоб все они оказались без...сюрприза...с короной...
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Зачем им возврашаться, вот скажите, если 700 тысяч предприйтий приостановили свою работу. Ездить - по 10 чел в огромном вагоне. На улицу - зась. Жрать скоро будет нечего тем, кто никуда и не уезжал. И теперь они - здрасьте, вы нас не ждали, а мы приперлись! С ПОДАРКАМИ!!
Попахивает очень чем-то нехорошим...
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и у меня такое впечатление что их насильно вывозят (депортируют)
типа заберите своих, а то нам наших лечить надо...
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100%. там нет работы и своим не то что гастрикам, которым шаровый перелет за нас с вами счет ой как нужен....
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А ты не думала что в Европе тоже предприятия прекратили работу? Людям просто не за что жиь, а надо платить за жилье, коммуналку (а это все там гораздо дороже чем в Украине).
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А ТЫ хочешь сказать, что: если им тут было недорого платить за коммуналку, то их нахально туда увезли? НИКТО их никуда не приглашал! Ни на заработки, ни в путешествие! Кому-то захотелось теплого океана среди зимы, а кому-то нужна была работа, потому и поехали-полетели кто куда.
Меня интересует то, что буквально три-четыре... месяца назад никто и не собирался возвращаться из той же Польши с заработков домой. А вот теперь... В УКРАИНЕ остановили свою работу предприятия!! Около 700 тысяч!! Где теперь работать? Всем поставили условия: не выходи. Больше 10-ти не ездить. Не учиться. Не собираться. И прочая... И ко всему этому "счастью" везут со всего мира. А война уже теперь перешла на 10-е место.
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ты можешь сколько угодно размазывать сопли, причитая как несправедлив мир, но такова селяви.
Свободный мир, люди имеют право ездить куда и когда захотят, и возвращаться в СВОЮ страну свободно.
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ты мне не имеешь права тыкать и вообще, у тебя еще сопли под носом не высохли, чтобы со мной в таком тоне разговаривать. Для ТЕБЯ:
В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 1739
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идиоты - это те кто воззмущается что Земля круглая, или что люди в тяжелое время едут к себе домой.
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идите нафуй...там где налоги платили....
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И? Что они тут будут делать?? Что их вдруг побудило вернуться туда, где воздух был для них не так чист и приятен, как за бугром?
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Жрати й ....ти В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 6751 В,чому питання...Що вміють
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Их просто уволили (этих жопомоев)...и едут они сюда не из за большой любви к Неньке...деваться им некуда...
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Питання до юристів на форумі - "Чи можна буде подати до суду на блазня за сприяння розповсюдження коронавірусу та смерті людей через зараження ним?" В Украину планируется вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 9761
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https://rk.kr.ua/urodzhenka-z-kropivnitskogo-jaka-zaraz-perebuvae-u-nju-iorku-cherez-karantin-ne-mozhe-povernutisja-dodomu-foto

Вот еще этих двух забыли!! Они, видите ли, 11 марта улетели в Нью-Йорк какого-то хрена. И теперь просят всех, кто может им помочь вернуться домой))). Капец... Спецом, что-ли туда за *********. а назад - за просто так?
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за ********* - ЭТО СЛУЧАЙНО)) За своё бабло - вот так правильно)
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Жгі й далі случайно,бо необхідни ізьюмінки
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дочитал до *крипивницького мандривника* почему-то на круизном лайнере) всю жизнь думал что путешественники ходят пешком с рюкзаком, но никак не на лайнере гасают по свету) очень рад впечатления от круиза за того парня на лайнере, НО буду рад если жизнь научит его включать голову и надеяться на свои силы а не на мои налоги для того чтобы добраться из точки А в точку Б...
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А МИД организует полеты в обратном направлении через недели 2, если границы все еще будут закрыты?
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Нах нам нужны эти искатели лучшей жизни, почему нами рискуют ради тех, кто "клал" на Украину? Свалили - и скатертью дорога! - Это должен быть их риск!
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Если согласны три недели в поле на границе просидеть, пусть возвращаются.
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Правильно, нужно привезти из за рубежа того, кто бы помог нам всем быстрее выздыхать.
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Я тобі підкажу,вони ще крім того й гроші возили 1лярд щомісяця ,щоб олігархи котрих вибрала решта йолопів ,могли собі жирувати!
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Приедут, завезут к нам заразу, подорвут экономику страны, а когда все восстановится, снова свалят! Нах это нам надо???
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- когда все восстановится - В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 7368 В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 1343 Дивні бувають люди
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Уря!!! Ще 23 тис потенційних очагів.Скільки часу лишилося до повної депопуляції В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 7678
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Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав румунів за кордоном не повертатися додому на Великдень, оскільки більшість потрапить в ізоляцію чи карантин.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на G4Media.ro.
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Почему нельзя было обустроить в каком-то городе, селе помещение (а их много пустует) с водой, отоплением, едальней и медиками и на протяжении двух месяцев туда завозить людей, которые вернулись из-за границы? Да, у них были бы не самые лучшие условия для жизни, но они были бы в полной изоляции под наблюдением медиков. Через месяц-второй вернулись бы к обычной жизни. Мало комфорта, зато в своей стране. Речь же идет о всем населении, как можно так легкомысленно к этому относится.
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Больные на голову вальты в этом МИДе! За наши же деньги завозят в Украину СМЕРТЬ! Неожиданно зауважал Лукашенко!
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Какого хрена, кого возвращать? Если есть возможность остаться, есть вид на жительство, рабочая или др.виза, пусть остаются, и медицина там на порядок выше и распространять вирус не будут.
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Як заробляти, то за кордоном, як заражати, то в Україні?
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