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 У Черкасах можуть ввести пропуски на громадський транспорт в разі поширення коронавірусу

Мер Черкас Анатолій Бондаренко розглядає введення пропусків на громадський транспорт, як одне з можливих обмежень в разі виявлення випадків коронавірусу в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Прочерк".

За словами Бондаренка, в разі спалаху коронавірусу, громадський транспорт в Черкасах, можливо, доведеться зупинити, однак міськрада не хоче викликати транспортний колапс у місті.

"Але ми його не будемо зупиняти, доки не забезпечимо підвозом працівників стратегічних підприємств... Розробляються спеціальні маршрути, щоб забезпечити доїздом на роботу в першу чергу лікарів, забезпечити працівників аптек, теплокомуненерго, "Азоту", "Черкаської ТЕЦ", інших стратегічних підприємств", - пояснив він.

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Мер додав, що одним з можливих обмежень розглядається введення пропусків на громадський транспорт. Планується, що громадський транспорт буде працювати без змін, проте в автобуси і тролейбуси будуть пропускати тільки за посвідченнями і перепустками, виданими міськрадою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183086
 
 
 Топ коментарі
 
Берите пример с Ивано-Франковска: местый недомер в своем стремлении лизнуть зебилу уже закрыл транспорт (весь!!!) и еще требует по желаниям трудящих ввести ЧП на ВСЕЙ територии страны Я родом с тех краев и там иногда бываю, то я знаю что он дурачок - но какой услужливый ! Бубочка таких любит - если шо то представитель самых ярых поцриотов с ВО Сволота ...
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маршрутчики не будут возить по 10 чел. им проще остановиться, а водил по домам отправить. и поскольку их начали штрафовать такие вот любители подлизнуть зеле с аваковым, то скорее всего большая их часть станет по всей Украине.
быдлос уже в разьярении, и карантин закончится - зеля то будет думать что он спаситель нации, но будет совсем иначе
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Ця влада дебільна на всіх рівнях. Замість того щоб забезпечити додатковий транспорт, вони створюють обмеження. Це призведе економіку України до повного колапсу.
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Берите пример с Ивано-Франковска: местый недомер в своем стремлении лизнуть зебилу уже закрыл транспорт (весь!!!) и еще требует по желаниям трудящих ввести ЧП на ВСЕЙ територии страны Я родом с тех краев и там иногда бываю, то я знаю что он дурачок - но какой услужливый ! Бубочка таких любит - если шо то представитель самых ярых поцриотов с ВО Сволота ...
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маршрутчики не будут возить по 10 чел. им проще остановиться, а водил по домам отправить. и поскольку их начали штрафовать такие вот любители подлизнуть зеле с аваковым, то скорее всего большая их часть станет по всей Украине.
быдлос уже в разьярении, и карантин закончится - зеля то будет думать что он спаситель нации, но будет совсем иначе
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А как их получить? Стоя в очереди в горсовете? Да бюрократы в горсовете пока их утвердят, напечатают и раздадут, сентябрь наступит.
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Ця влада дебільна на всіх рівнях. Замість того щоб забезпечити додатковий транспорт, вони створюють обмеження. Це призведе економіку України до повного колапсу.
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А зебилам нраицца "хатите как в Италии"
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шо за політично контужені коментатори нацики і порохоботи. проблему карантину і епідемії перетоврюють у свою злобну жовчну війну Зекомандою
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вертаємось в совок.. продажа індульгенцій, талонів і пропусков...
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Так а для чего ж и хотят вести. Возможность хапнуть на взятках.
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мылыцыя готовится торговать продуктовыми карточками, не одному же зеленскому с радуцким сливки собирать,
в Черкасах нашли ещё один способ подзаработать
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