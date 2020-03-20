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Все про:банки (351) депозит (17) НБУ (636) Смолій (67)

 Банкам заборонили обмежувати виплату депозитів, - НБУ

Національний банк України заборонив банкам обмежувати виплату депозитів, термін яких закінчився.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження (щодо депозитів - ред.), термін яких закінчився. Тобто, якщо у вас закінчився депозит, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти", - сказав Смолій.

Також Смолій зазначив, що НБУ не буде запроваджувати обмеження на роботу банківської системи.

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Як повідомлялось, за підсумками першого місяця 2020 року збереглася тенденція зростання суми вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 лютого 2020 року фізособи (у т.ч. фізичні особи - підприємці) тримали в банках 487,3 млрд грн, що на 12,8 млрд грн більше, ніж на початок січня 2020 року. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2020 року: вклади у національній валюті – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць); вклади в іноземній валюті – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за місяць).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183083
 
 
 Топ коментарі
 
А в чем проблема, я в Привате держал около шести лет, на одни проценты квартиру купил, когда за доллар 12% давали, а под матрасом они прибыль не приносят. Есть пару крутых банков в нашей стране, где можно держать, но эта информация очень ценная.
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Какой дурак вообще держит деньги в банках не понимаю
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тот, у кого нет сейфа, например.
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Интересно а досрочное расторжение депозитного договора возможно
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Какой дурак вообще держит деньги в банках не понимаю
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нужно ставить не сейфы, а двери настоящую бронь с броненакладками перед замками, только три места в Киеве ставят такие двери, в магазинах фуфло и цена выше. Замки не вскрывают ключами, высверливают за пару минут, только броненакладки должны быть.
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А в чем проблема, я в Привате держал около шести лет, на одни проценты квартиру купил, когда за доллар 12% давали, а под матрасом они прибыль не приносят. Есть пару крутых банков в нашей стране, где можно держать, но эта информация очень ценная.
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А якщо у банка немає грошей, як їм повернути депозит? Нацбанк не хоче допомогти.
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Так. Трохи історії. Радянскі вклади де? Грошові реформи у СРСР до чого призводили?
Якщо буде потрібно то заберуть депозити і оком не моргнуть.
Правда можливі варіації, у тих кого сума мала - залишать, у тих, у кого велика - заберуть. Усе буде залежати від глибини кризи
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