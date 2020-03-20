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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4865) Коломойський (804) Бутусов Юрій (1284) Центренерго (29)

 16 днів ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго": ось де б Зеленському відпрацювати надзвичайний стан, - Бутусов

16 днів ФДМ не може виконати рішення Кабміну про зміну керівництва найбільшої державної енергокомпанії "Центренерго" - підприємством як і раніше керує людина Ігоря Коломойського.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щоб Володимир Зеленський добре оцінив, наскільки він здатний управляти Україною в режимі надзвичайного стану, рекомендую президентові перевірити свої сили для початку ввівши надзвичайний стан на держпідприємстві "Центренерго" і в Окружному адміністративному суді Києва", - розповів він.

Також читайте: ФДМ не зміг провести збори для зміни директора "Центренерго" - нова спроба 19 березня, - Бутусов

"Ви будете сміятися, адже 4 березня Кабмін опублікував постанову про зміну директора на "Центренерго", але досі у Фонду державного майна не виходить виконати це рішення. Третя спроба виконати рішення уряду сталася 19 березня, і теж невдало. 16 днів минуло, а директора поміняти на одному з тисяч держпідприємств, виявляється, не така проста справа. Суди забороняють ФДМ міняти директора підлеглого ФДМ підприємства, члени наглядової ради мають свою думку, загалом, наступного тижня спробують ще раз. Президент Зеленський, звичайно, в курсі, що на "Центренерго" як і раніше людина Ігоря Коломойського керує, а президент, як відомо, дуже незалежна від олігархів людина, дуже самостійна. Просто руки не доходять зайнятися цим питанням. Криза, епідемія ... от би де відпрацювати надзвичайний стан, ось би руку набити - спробувати хоча б директора поміняти на найбільшій державній енергокомпанії", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183079
 
   
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- мама Рімма, помніш, я прасіл тєбя нє виходіть із дома? Забудь! Срочно прієзжай, міня абіжают!
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А руководство в Центрэнерго Бенино.

У резкого, как понос, ЗЕ руки коротки такие падляны своему хозяину кидать.
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Й Активистам удалось запечатлеть министра МВД Арсена Авакова за игрой в «Ферму» во время заседания правительства, где рассматривались вопросы, связанные с коронавирусом в Украине.

Об этом сообщается в микроблоге «Центр противодействия коррупции» в соцсети Тwitter, где также опубликовано и соответствующее видео.

«Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру «Ферма» на своем смартфоне.

Кабмин, кстати, рассматривал вопросы, вызванные пандемией коронавируса», - говорится в сообщении.
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Да, что вы, оно себе в шатны наложит, от одной мысли про это.
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Справедливе антимонопольне законодавство, і забезпечення його виконання - найважливіша функція держави в галузі економіки. Якщо йя функція в держави відсутня, то й держава також відсутня. Влада в такомуц випадку є звичайнісіньким розбійником.
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Я вже писав,якщо Україна не віддасть Валерійовича в США,її кінець.
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Так за попытку убрать упыря Бениного и поперли, зе не то что его упыря не пройдет, не то что антиколомойский закон, вопрос сольет ли приват, а с Портновым этот вопрос практическт не стоит.
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Голосували проти Порошенка, а наголосували: Коломойшу, Ахметова, партію Регіонів і тупих КВНщиків.
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Олигархи, особенно Коломойский, даже не борются с Зеленским. Они его просто не замечают.
Зато разная пророссийская шушера вокруг Зеленского вовсю борется против патриотов Украины - с его, Зеленского, малоросского согласия.
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