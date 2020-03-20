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 Суспільство
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 Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, - ЗМІ

Кабінет Міністрів України має намір дозволити доставку лікарських засобів громадянам поштою.

Про це пише "Дело", передають Українські новини.

Як повідомляє джерело в уряді, таке рішення Кабмін може ухвалити на засіданні в п'ятницю.

При цьому, єдиним поштовим оператором, який отримає таке право, стане державна компанія "Укрпошта".

Нині доставка лікарських засобів поштою, як і їх продаж в онлайн-магазинах, в Україні заборонені.

Як повідомлялося, 18 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2538 про підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, що закуповуються за рахунок держбюджету.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що боротьба з коронавірусом сьогодні є найважливішим завданням уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183078
 
 
 Топ коментарі
 
Це ж скільки мільйонів премії отримає директор "Укрпошти" за цей монопольний "ПОДВИГ"???
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Теперь то ху-ло которое там больше Трампа получает в Форбсе засветится
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Закарпатье. Областная больница. Три костюма. ТРИ. Она будет вся в больных.

Я Вас прошу. Мы все умрём. Сделайте что то!!!

Через неделю, я вам даю гарантию, вангую, 30/40% мед персонала уволятся!!

Дети будут больными, пожилые умрут, молодёжь сляжет на время. Хватит сидеть!! Звоните, орите, бейте, всё делайте, что запрещенно!!! Но помогите!
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Вроде как Новую Почту ( или ее аналог) в Молдавии уже закрыли. Может и у нас закроют.
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Закарпатье. Областная больница. Три костюма. ТРИ. Она будет вся в больных.

Я Вас прошу. Мы все умрём. Сделайте что то!!!

Через неделю, я вам даю гарантию, вангую, 30/40% мед персонала уволятся!!

Дети будут больными, пожилые умрут, молодёжь сляжет на время. Хватит сидеть!! Звоните, орите, бейте, всё делайте, что запрещенно!!! Но помогите!
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Ребятки , из пленки средней плотности делайте. ( та, что для парников по 20 гр. на рынке была ), и скотча упаковочного.Надежная и удобная вещь. Не ждите, пока дадут.. В 90-х пришлось изворачиваться без средств защиты. Очень боялся, что приду домой и детей перезаражаю. Обошлось.
А то Зелин квартал напишет для вас сценарий похорон героически погибших на посту медиков без средств защиты. Оно вам надо ?
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Це ж скільки мільйонів премії отримає директор "Укрпошти" за цей монопольний "ПОДВИГ"???
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Теперь то ху-ло которое там больше Трампа получает в Форбсе засветится
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зовсім ні разу не ахметке підмахнули..
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да ладно...заходишь на любой аптечный сайт -а там тебя уже спрашивают,чем вам отправить?НП,укрпочта,интайм(правда обанкротился),курьером.кроме лекарств по рецептам.могут и в местную аптеку переслать,бронируешь и ждешь.
страшно далеки они от народа и действительности,эти случайные правители Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 4035
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Интересно.
А чем УкрПочта таких преференций заслужила:
Качеством, скоростью, контролем?

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Почему такие откаты Укрпочте - у нас же нет ни кумовства ни "свинарчуков"! Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 2312
Что за мутные схемы?
И вообще, в Укрпочте дешевле, НО обслуживание ужасное - что не побьют, то помнут!...(
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