 Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, - ЗМІ

Про це пише "Дело", передають Українські новини.

Як повідомляє джерело в уряді, таке рішення Кабмін може ухвалити на засіданні в п'ятницю.

При цьому, єдиним поштовим оператором, який отримає таке право, стане державна компанія "Укрпошта".

Нині доставка лікарських засобів поштою, як і їх продаж в онлайн-магазинах, в Україні заборонені.

Як повідомлялося, 18 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2538 про підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, що закуповуються за рахунок держбюджету.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що боротьба з коронавірусом сьогодні є найважливішим завданням уряду.