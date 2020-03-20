 Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, - ЗМІ

Про це пише "Дело", передають Українські новини.
Як повідомляє джерело в уряді, таке рішення Кабмін може ухвалити на засіданні в п'ятницю.
При цьому, єдиним поштовим оператором, який отримає таке право, стане державна компанія "Укрпошта".
Нині доставка лікарських засобів поштою, як і їх продаж в онлайн-магазинах, в Україні заборонені.
Як повідомлялося, 18 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2538 про підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, що закуповуються за рахунок держбюджету.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що боротьба з коронавірусом сьогодні є найважливішим завданням уряду.
Я Вас прошу. Мы все умрём. Сделайте что то!!!
Через неделю, я вам даю гарантию, вангую, 30/40% мед персонала уволятся!!
Дети будут больными, пожилые умрут, молодёжь сляжет на время. Хватит сидеть!! Звоните, орите, бейте, всё делайте, что запрещенно!!! Но помогите!
А то Зелин квартал напишет для вас сценарий похорон героически погибших на посту медиков без средств защиты. Оно вам надо ?
страшно далеки они от народа и действительности,эти случайные правители
А чем УкрПочта таких преференций заслужила:
Качеством, скоростью, контролем?
Что за мутные схемы?
И вообще, в Укрпочте дешевле, НО обслуживание ужасное - что не побьют, то помнут!...(