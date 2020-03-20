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Все про:звільнення (811) Єрмак Андрій (159) Лерос Гео (22)

 "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади свого позаштатного радника, відреагував на своє звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у мережі Facebook нардепа Лероса.

"Бачу що Єрмак прочитав моє інтерв'ю)))", - йдеться в повідомленні.

Бачу, що Єрмак прочитав моє інтервю, - слуга народу Лерос про звільнення 01

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".

20 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183076
 
   
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То есть уже прямым текстом говорят что зебил - агент ФСБ "Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - "слуга народа" Лерос о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9477
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
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То есть уже прямым текстом говорят что зебил - агент ФСБ "Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - "слуга народа" Лерос о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9477
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Говорят, что ***** личный самолёт полный денег присылает раз в неделю Зеленскому.
Ужос, шотварицца!!!
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Не знаю на счет этого, но то что Зеля залетал после Омана в Москву для того чтобы получить нал $ от ***** - вполне возможно
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Вот после того и начались регулярные рейсы!!!
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видеть "желание мира в глазах путина" - не каждому дано. Это могут только зебилы и вислюк оманський
"Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення - Цензор.НЕТ 783
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Гео Лерос, современный Троцкий или Каменев. Коммуняки тоже имена, фамилии на погоняло меняли.
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перепелица,а ТЫ С КАКОЙ КАЦАПСКОЙ НИШИ ВЫПАЛ ???? ИЛИ ТВОЕ ФАМИЛИЕ --ермак ???????
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он так и не ответил - зачем он летал в Оман и встречался с Патрушевым и возвращался через Москву. просто проигноировано. - депутаты писали звернення - ответ ноль.
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В Москву не летал но что-то от Х**ла получил. Теперь подтвердил свою репутацию 3.14**ра.
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Не не не. То он Порошенко лично присылал самолеты с прибылью от липецкого завода.

ЗЕлупочку ***** шлет только наилучшие пожелания и полный рот говна.

Тупым лузерам не платят. Тупых лузеров разводят.
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Вот вот вот. Тупого лазера лолиту и развели и он беспрекословно сдал Донецк и луганск. Помнишь, даже не выстрелил, потом приказал отходить, потом склады повзрывал.
Да, а почему лолита пропускал гумконвои ********** беспрепятственно?
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"То есть уже прямым текстом говорят что зебил - агент ФСБ",- Малоросам побоку як і в 1918-1933
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
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Забужко - надзвичайно розумна... Вангую, упродовж найближчих 10 років вона отримає Нобелівку з літератури.
А взагалі, якщо кого і слухати, но не стільки Петю, Зелю чи Юлю, а таких представників інтелігенції, як Забужко, Ліна Костенко, Сергій Жадан, Іван Марчук, В'ячеслав Брюховецький. Саме вони мають бути авторитетами для інтелігентних, думаючих українців, а не політики!
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Дуже розумна. Публіцистика в неї - просто завжди влучає в десятку.
Але ж література в неї - жіночі романи. Хто там в комісії по Нобелівки з літератури? Якщо чоловіки, то не присудять, не зрозуміють.
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я тоже думаю - в Комуняцком Китае скрыли истинную статистик раз в 5-10.
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ми всі це бачимо зараз по Італії-Іспанії
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Не определено Богдан Перепелица
По факту. Китай эпидемию остановил. А в Италии уже погибших больше, чем в Китае. Заразившихся уже (данные за сегодня обновятся только вечером): Китай -81 тысяча, Италия - 41 тысяча, Иран, Испания - по 18 тыс., Германия, США - по 15 тыс. и т.д.
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посадить его за убийство Ерики. Перед законом все равны!)
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Зеленский делает то,что не подходит Украине.Это достало.
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Конспирология победит Украину! Лучшая конспирология от лучших умов Патриотов -арийцев!
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Да. Единственный выход - это осознать частью "слуг", что парламент главнее президента. "Слуга урода" наконец-то должна отсепарироваться на проукраинскую часть и ватников. И давить на своих депутатов, особенно на мажоритарщиков, и должны избиратели Зе-манды.
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НУ что Лерос, давай комментарий про Зезедента, чего он уволил не ватных оленей, а тебя, как ты думаешь?
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по-моему и без комментариев с клоуном все ясно
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Дожились.Какой-то испанец Герос защищает Украину больше,чем "наше" криворожское лайно.
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не більше, а, власне, від криворізького лайна
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..ох и рисковые ребята..как они подрываться планируют после этого подписания?..ничего же не летает и не едет.. "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення - Цензор.НЕТ 1408
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гей херос твои интервью читают только в гей клубах
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Совєтнік - це той, хто завжди одобрямс. А не той, хто критикує свого господіна.
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бубочке на московии поставили конкретные строки сдачи интересов Украины ...Поэтому оно спешит ...
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Чмо Зеленский - это ширма, петрушка с рукой российского агента Ермака в жопе.
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сцивосі вже державну допомогу платять, за бойове поранення, при презентації "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення - Цензор.НЕТ 8262
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С нетерпением жду Леруса в прямом эфире на "ПРЯМОМ".
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объявлен тендер между патриотичискими каналами))))
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Звільнення свідчить про те, що це інтерв'ю не задовольнило зеленського. Це підтвердження того факту, що єрмак в Мінську виконав команду зеленського. І що зеленський планує закінчити розпочате
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Добрий слідчий - це Херос, а злий - Сивуха.
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Илларионов в большом интервью Гордону (2:16:33 на этих минутах). https://www.youtube.com/watch?v=w0DCgbBKdAw&list=PLrfTcf-vdDrCRwvn-NXjeelVRZ1hJwc2p
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єрмак - то ФСБшний шпигун...
й бубочка теж агент, ще з часів КВНу...
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Лерос, тебе там больше нечего делать, в Слуге Народа работающий на кремлядь Ермак подмял всех под себя
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Это вы Владимир Александрович провалили бюджет, это вы говорили людям продавать собак, вы привели насильников в Раду, вы, лично, не увеличили пенсии для людей.
Только вы.
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Дивіться інтерв'ю Іларіонова в Гордона. Інтервал 2 год.16 хв. - 2 год. 33 хв. Там вичерпний аналіз про наше нєдоразумєніє.
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Плювали вони на конституцію! зеля понад фсьо! Прем'єр і Аваков хочуть дати можливість Зеленському вводити надзвичайний стан - це суперечить Конституції
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держись Гео! быть белой вороной в стаде зебилов не легко......
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Моя бабуся, Царство їй Небесне, завжди казала, що найгірші люди - це насмішники. Ті, хто ******** насміхатися над іншими. А якщо насмішник ще й не терпить, коли сміються з нього, то таких відразу треба .....
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Даже в "слугах народа" знают, что решает Ермак, а Зеленский только подписывает. Впрочем, Зеленский с Ермаком полностью согласен. Предательство Украины продолжается прямо на наших глазах.
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Да, в борьбе с мифическими "барыгами" 73% привели к власти пророссийского президента.
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Не переймасься, бути радником дурака принизливо.
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