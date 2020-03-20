 "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у мережі Facebook нардепа Лероса.
"Бачу що Єрмак прочитав моє інтерв'ю)))", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.
В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".
20 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника президента.
Ужос, шотварицца!!!
ЗЕлупочку ***** шлет только наилучшие пожелания и полный рот говна.
Тупым лузерам не платят. Тупых лузеров разводят.
Да, а почему лолита пропускал гумконвои ********** беспрепятственно?
1 ч. ·
З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)
Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
А взагалі, якщо кого і слухати, но не стільки Петю, Зелю чи Юлю, а таких представників інтелігенції, як Забужко, Ліна Костенко, Сергій Жадан, Іван Марчук, В'ячеслав Брюховецький. Саме вони мають бути авторитетами для інтелігентних, думаючих українців, а не політики!
Але ж література в неї - жіночі романи. Хто там в комісії по Нобелівки з літератури? Якщо чоловіки, то не присудять, не зрозуміють.
По факту. Китай эпидемию остановил. А в Италии уже погибших больше, чем в Китае. Заразившихся уже (данные за сегодня обновятся только вечером): Китай -81 тысяча, Италия - 41 тысяча, Иран, Испания - по 18 тыс., Германия, США - по 15 тыс. и т.д.
й бубочка теж агент, ще з часів КВНу...
Только вы.