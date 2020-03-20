 Росія має активізувати зусилля, щоб виконати Мінські угоди, - Боррель

У письмовому інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Боррель нагадав, що Росія є однією зі сторін, яка підписала Мінські угоди, передає Цензор.НЕТ.

"Їй варто активізувати свої зусилля щодо їхньої реалізації, а також використовувати свої серйозні важелі впливу на збройні формування, які вона підтримує на сході України", - упевнений він.

При цьому високий представник зазначив, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував "конструктивний підхід, і Росія має тепер відповісти тим самим". "Саміт у "нормандському форматі", який відбувся у Парижі у грудні минулого року, приніс певні позитивні зрушення. Тепер заходи, про які домовилися лідери, мають бути втілені в реальність на Донбасі", - вважає Боррель, додавши, що повне припинення вогню "необхідне для полегшення страждань населення".

Говорячи про свої очікування від майбутньої зустрічі лідерів у форматі "нормандської четвірки", Боррель висловив думку, що "нова динаміка у "нормандських переговорах" є вікном можливостей, яке сторонам варто використовувати для просування до повної реалізації Мінських угод". "Заходи, узгоджені в Парижі, мають бути невідкладно реалізовані. Наступний запланований саміт має стати ще однією можливістю продемонструвати політичну волю до досягнення стійкого врегулювання конфлікту", - упевнений він.

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При цьому він назвав "вражаючою" "особисту рішучість президента України Зеленського просуватися вперед до врегулювання конфлікту та реалізації Мінських угод". "Всі сторони, особливо Росія, мають наслідувати цей приклад", - наголосив Боррель.

Високий представник нагадав, що ЄС розглядає повну реалізацію Мінських угод як "запоруку успіху нинішніх зусиль із досягнення стійкого політичного рішення, заснованого на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України". "Ми робимо все можливе, щоб підтримати зусилля в цьому напрямі, і ми маємо намір продовжувати збільшувати нашу підтримку", - запевнив він.