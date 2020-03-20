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 Політика України
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 Росія має активізувати зусилля, щоб виконати Мінські угоди, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель вважає, що Росія має активізувати зусилля для виконання Мінських угод і реалізації Паризьких домовленостей.

У письмовому інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Боррель нагадав, що Росія є однією зі сторін, яка підписала Мінські угоди, передає Цензор.НЕТ.

"Їй варто активізувати свої зусилля щодо їхньої реалізації, а також використовувати свої серйозні важелі впливу на збройні формування, які вона підтримує на сході України", - упевнений він.

При цьому високий представник зазначив, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував "конструктивний підхід, і Росія має тепер відповісти тим самим". "Саміт у "нормандському форматі", який відбувся у Парижі у грудні минулого року, приніс певні позитивні зрушення. Тепер заходи, про які домовилися лідери, мають бути втілені в реальність на Донбасі", - вважає Боррель, додавши, що повне припинення вогню "необхідне для полегшення страждань населення".

Говорячи про свої очікування від майбутньої зустрічі лідерів у форматі "нормандської четвірки", Боррель висловив думку, що "нова динаміка у "нормандських переговорах" є вікном можливостей, яке сторонам варто використовувати для просування до повної реалізації Мінських угод". "Заходи, узгоджені в Парижі, мають бути невідкладно реалізовані. Наступний запланований саміт має стати ще однією можливістю продемонструвати політичну волю до досягнення стійкого врегулювання конфлікту", - упевнений він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції ЄС проти Росії допомогли запобігти подальшій ескалації на Донбасі, - Боррель

При цьому він назвав "вражаючою" "особисту рішучість президента України Зеленського просуватися вперед до врегулювання конфлікту та реалізації Мінських угод". "Всі сторони, особливо Росія, мають наслідувати цей приклад", - наголосив Боррель.

Високий представник нагадав, що ЄС розглядає повну реалізацію Мінських угод як "запоруку успіху нинішніх зусиль із досягнення стійкого політичного рішення, заснованого на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України". "Ми робимо все можливе, щоб підтримати зусилля в цьому напрямі, і ми маємо намір продовжувати збільшувати нашу підтримку", - запевнив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183074
 
 
 Топ коментарі
 
...эрэфия должна максимально активизировать усилия по самообнулению Россия должна активизировать усилия, чтобы выполнить Минские соглашения, - Боррель - Цензор.НЕТ 6905
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...а пока номинация "Лучший сказочник Цензора" по праву достается тебе, вася Россия должна активизировать усилия, чтобы выполнить Минские соглашения, - Боррель - Цензор.НЕТ 5929
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ещё раз сивуху выпустить, по многисленным просьбам рассеи?
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Вот пан Боррель хочет номинироваться на звание лучшего сказочника Украины . Раньше таковым был некто пан Пэдро но его сказки всем надоели за 5 лет и его попросили на выход .
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...а пока номинация "Лучший сказочник Цензора" по праву достается тебе, вася Россия должна активизировать усилия, чтобы выполнить Минские соглашения, - Боррель - Цензор.НЕТ 5929
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И если представителя ЕС устраивала политика предыдущего и нынешнего президентов то значит ли это то , что Европа ищет способы слить нас путенской паРаше ? Ведь именно этого добиваются в кремле
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...эрэфия должна максимально активизировать усилия по самообнулению
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Поедь на дамбас, Боррель, и посмотри как они каждый день,
с разных кочек 120-миллиметровыми активизируют..
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-у вас сивуха обрушился!
-а у вас рупь упал! Россия должна активизировать усилия, чтобы выполнить Минские соглашения, - Боррель - Цензор.НЕТ 7508
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
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достали со своим минском. рф должна сделать два поступка. убрать все свое оружие из лднр. и убраться из крыма. ВСЕ!!!!!!
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Если должна, приди , и забери долг. чЧто не приходишь то?
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А не пошел бы этот Баррель. Когда страна и население находится в тяжелейшем положении. Границы везде закрыты, а мы сейчас Минск принимать будем. Я категорически против любых политических договорняков во время эпидемии. . Друзья сраные. из ЕС.
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