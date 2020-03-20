 Понад 25 тис. українців повернулися в Україну з Єгипту, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці в мережі Facebook "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".
"2 328 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 2 909 - з Хургади. Вже в Україні усі громадяни, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади - 830 людей. Вони пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах", - йдеться в повідомленні.
Також 11 людей, які перебували в Єгипті з нетуристичною метою, сьогодні повернулися в Україну за сприяння посольства України в Єгипті.
Підкреслюється, що посольство України в Єгипті продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки людей, яким треба допомогти повернутися в Україну.
Одень чистенькое и жди!
Ко мне пришла информация о том что Владимир Пригладь помощник депутата заразился короновирусом. Он тесно общается с депутатом Русланом Требушкиным который рядом сидит уже с зараженным Сергеем Шаховым. Не сложно понять кто находиться в группе риска, на данный момент: Рудик Сергей, Поляк Владислав, Ефимов Максим, Гриб Виктория, Магера Сергей, Приходько Борис, Вельможный Сергей, Сухов Олександр, Бабенко Олександр. Все депутаты являются от депутатской группы "Довира" и позафракционные
Жители Херсона вызвали скорую с жалобами на высокую температуру, однако не сказали, что до этого были за границей.
Поэтому работники скорой помощи выехали на вызов без средств повышенной защиты.
На данный момент весь экипаж находится на 14-ти дневном карантине.
А потом эти люди ещё не соблюдают самоизоляцию, не сообщают врачам что «путешествовали» чем лишают украинцев медперсонала...
******. И я кажется знаю почему так, потому что журналисты и чиновники видят себя среди этих ******** путешественников. Сопереживают им, мол «среди них мог быть я». А вот среди врачей, пенсионеров или переселенцев они себя не видят...на этих всем *****.
Мо-ло-дцы!!!
209 839 confirmed cases
Date of report:3/19/2020Confirmed cases:196https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
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