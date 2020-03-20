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 Суспільство
  2021  33
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Все про:Єгипет (149) карантин (577) МЗС (2134) посольство (383) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Понад 25 тис. українців повернулися в Україну з Єгипту, - МЗС

Станом на 12:00 20 березня 25 237 українців повернулися на батьківщину з Єгипту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці в мережі Facebook "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".

"2 328 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 2 909 - з Хургади. Вже в Україні усі громадяни, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади - 830 людей. Вони пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах", - йдеться в повідомленні.

Також 11 людей, які перебували в Єгипті з нетуристичною метою, сьогодні повернулися в Україну за сприяння посольства України в Єгипті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64 українців евакуювали з Хорватії, завершується підготовка вивезення ще 55, - посол Кирилич

Підкреслюється, що посольство України в Єгипті продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки людей, яким треба допомогти повернутися в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183071
 
 
 Топ коментарі
 
яка радість для всіх здорових українців!
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Й Продолжаю наблюдать как журналисты и чиновники носятся вокруг странных людей которые в пандемию решили таки рискнуть и поехать на свои 7-14 дней попутешествовать а теперь застряли и хотят чтобы их вояж завершился на налоги украинцев.

А потом эти люди ещё не соблюдают самоизоляцию, не сообщают врачам что «путешествовали» чем лишают украинцев медперсонала...

Пиздец. И я кажется знаю почему так, потому что журналисты и чиновники видят себя среди этих ебанутых путешественников. Сопереживают им, мол «среди них мог быть я». А вот среди врачей, пенсионеров или переселенцев они себя не видят...на этих всем похуй.
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Все в укрытие! Совершенно неконтролируемый завоз людей из заражённых районов при полном отсутствии организации и средств сопротивления инфекции - это бомба не очень-то замедленного действия. Хорошо хоть мама Римма в безопасности - Вова запретил ей ходить в АТБ.
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яка радість для всіх здорових українців!
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для умных да а долбодятлы к этому относиться с сарказмом.
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Все в укрытие! Совершенно неконтролируемый завоз людей из заражённых районов при полном отсутствии организации и средств сопротивления инфекции - это бомба не очень-то замедленного действия. Хорошо хоть мама Римма в безопасности - Вова запретил ей ходить в АТБ.
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За тобой выехали.
Одень чистенькое и жди!
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У Коронавирус, кто следующий.
Ко мне пришла информация о том что Владимир Пригладь помощник депутата заразился короновирусом. Он тесно общается с депутатом Русланом Требушкиным который рядом сидит уже с зараженным Сергеем Шаховым. Не сложно понять кто находиться в группе риска, на данный момент: Рудик Сергей, Поляк Владислав, Ефимов Максим, Гриб Виктория, Магера Сергей, Приходько Борис, Вельможный Сергей, Сухов Олександр, Бабенко Олександр. Все депутаты являются от депутатской группы "Довира" и позафракционные
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глобальное потепление климата. с борта самолёта - зразу картоплі садить! на месяц раньше обычного. а так бы перезимовывали весну в египтах ещё аж до майских. як раньше.
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осваивали украденные деньги))) очень много дамочек с собачками страдали под солнышком всю зиму, а на весну в Киев снимать стресс у слуг народа и прочих возле корыта Понад 25 тис. українців повернулися в Україну з Єгипту, - МЗС - Цензор.НЕТ 8776
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Й В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус

Жители Херсона вызвали скорую с жалобами на высокую температуру, однако не сказали, что до этого были за границей.

Поэтому работники скорой помощи выехали на вызов без средств повышенной защиты.

На данный момент весь экипаж находится на 14-ти дневном карантине.
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Й Продолжаю наблюдать как журналисты и чиновники носятся вокруг странных людей которые в пандемию решили таки рискнуть и поехать на свои 7-14 дней попутешествовать а теперь застряли и хотят чтобы их вояж завершился на налоги украинцев.

А потом эти люди ещё не соблюдают самоизоляцию, не сообщают врачам что «путешествовали» чем лишают украинцев медперсонала...

******. И я кажется знаю почему так, потому что журналисты и чиновники видят себя среди этих ******** путешественников. Сопереживают им, мол «среди них мог быть я». А вот среди врачей, пенсионеров или переселенцев они себя не видят...на этих всем *****.
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А может не просто так это может это спланированная акция во что бы то ни стало УХАНЬдохать Украину завозом со всех сторон тясяч больных ?так чтобы наверняка ,так чтобы осталось 10-15 миллионов как это и предполагалось уже с лет 20 нашими поводырями в наушниках?
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Может свалить на пару недель на больничный решили?
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Закрыть метро - легко. Парализовать все пассажирское сообщение - еще легче. Организовать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ карантин для нескольких десятков тысяч из очагов эпидемии - "неосуществимо".
Мо-ло-дцы!!!
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вот это точно, организация ваших руководителей и полуруководителей просто бесит - хочеться думать, тоже система кумовства в деиствие, но, это отчистит общество , да, с обеих сторн, одинаково разумных и в двое больше безбашенных.
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какие молодцы, первыми в землю пойдут ваши родственники.
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Ну ми зраділи, вірус поширюється в геометричній прогресії, хай звозять далі...
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… слушайте, а Моисей больше из Египта вывел или меньше?
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Вы ввезли в Украине карантин и в то же время запускаете в Украину десятки тысяч гастарайтеров, в том числе из Италии и Испании, среди которых сотни, если не тысячи инфецированных короновирусом. 25 тысяч из Египта только!И очень скоро ситуация в Киеве и Украине будет намного хуже, чем в Италии. Не говорите что вы это делаете по глупости. Не прикидывайтесь дураками. Это часть дьявольского проекта по геноциду украинцев. Заблокируйте хотя бы Буковину. Туда вернулись тысячи людей именно из Италии.
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Молодцы, отдохнули? Вот вам дурацкая современная мода по миру таскаться аукается.
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Почему нельзя было обустроить в каком-то городе, селе помещение (а их много пустует) с водой, отоплением, едальней и медиками и на протяжении двух месяцев туда завозить людей, которые вернулись из-за границы? Да, у них были бы не самые лучшие условия для жизни, но они были бы в полной изоляции под наблюдением медиков. Через месяц-второй вернулись бы к обычной жизни. Мало комфорта, зато в своей стране. Речь же идет о всем населении, как можно так легкомысленно к этому относится.
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Поздравляю! Всем жопа! Сколько там всех ввезут, тысяч 50-100, чтоб все понимали каждый второй безсимптомный носитель.
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